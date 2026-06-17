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La astronauta estadounidense Christina Koch recibe el Premio Princesa de Asturias de La Concordia 2026

Su carrera espacial comenzó en el año 2013 y en abril de 2026 fue una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA

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Astronauta Christina Koch. (NASA/Bill Stafford)
Astronauta Christina Koch. (NASA/Bill Stafford)

La astronauta estadounidense Christina Koch ha sido seleccionada como la ganadora del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 “porque su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: ‘Tierra, sois un equipo’, ha señalado el jurado en el comunicado en el que ha anunciado el galardón.

Koch hizo historia en abril de este año por ser una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA, que orbitó alrededor de la Luna y se convirtió en el vuelo espacial tripulado más lejano con respecto a la distancia a la Tierra: 406.771 kilómetros. El ser humano volvía en ese momento al satélite (aunque sin aterrizar en él), tras 57 años desde el histórico alunizaje del Apolo 11 y 54 desde que se realizó la última misión con destino a la Luna.

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“En la primera rueda de prensa realizada tras el aterrizaje, los astronautas trasladaron un mensaje de esperanza, unión y concordia que fue destacado por la prensa internacional”. El jurado del Premio destaca que Koch subrayó con ese ‘Tierra, sois un equipo’ “el paralelismo entre la humanidad y la tripulación de una nave, que no es solo un grupo de personas que viajan juntas, sino un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común”.

La especialista Christina Koch, de la tripulación de Artemis II de la NASA, ofrecen declaraciones a los medios, en el Centro Espacial Johnson de la NASA. (NASA/Europa Press)
La especialista Christina Koch, de la tripulación de Artemis II de la NASA, ofrecen declaraciones a los medios, en el Centro Espacial Johnson de la NASA. (NASA/Europa Press)

La trayectoria de Christina Koch

Christina Koch nació en Michigan en el año 1979 y estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Nortepara convertirse en ingeniera eléctrica y física. Desde que comenzó su carrera espacial en 2013, cuando fue seleccionada como una de las ocho integrantes de la 21.ª clase de astronautas de la NASA, la profesional ha alcanzado varios hitos.

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Koch fue la primera mujer en llegar a la órbita de la Luna, en esa misión Artemis II. Además, es la que más tiempo ha permanecido de forma continuada en el espacio: 328 días, entre 2019 y 2020, superando los 289 días de Peggy Whitson, que previamente ostentaba el récord. Junto a esto, Koch y Jessica Meir protagonizaron en 2019 el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

La misión Artemis II marca un hito histórico al regresar de la Luna, pero este viaje tiene consecuencias para la salud de los astronautas. Descubre cómo la gravedad cero afecta a sus huesos, corazón, cerebro y equilibrio.

La astronauta estadounidense ha ejercido como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional para las Expediciones 59, 60 y 61. Además, ha contribuido a numerosos experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad.

“La trayectoria de Christina Koch ha sido destacada como una inspiración para futuras generaciones —sobre todo de mujeres— y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía", indica el jurado del Premio Princesa de Asturias de La Concordia en el comunicado.

A lo largo de su carrera, Christina Koch ha recibido distintos reconocimientos: además de ser doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ha sido galardonada con la Medalla del Servicio Antártico del Congreso (EE. UU., 2005), el Premio de Logro Grupal de la NASA en dos ocasiones (EE. UU., 2005 y 2012), el Premio Global ATHENA al Liderazgo (2020), el Premio de Ingeniería Astronáutica de la National Space Club & Foundation (EE. UU., 2020), el Premio Neil Armstrong a la Excelencia de la Fundación de Becas para Astronautas (EE. UU., 2020) y el Premio de Carolina del Norte a la Ciencia (2024).

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