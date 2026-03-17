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El gran despliegue de Francia en Oriente Medio: portaviones y buques de guerra, decenas de aviones de combate o helicópteros y más de 7.000 militares

El presidente Emmanuel Macron ha adoptado una postura firme, llegando a proponer una misión europea en el Estrecho de Ormuz

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Emmanuel Macronvisita el portaviones Charles
Emmanuel Macronvisita el portaviones Charles de Gaulle (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

La Armada de Francia ha puesto en marcha uno de los mayores despliegues militares recientes en Oriente Medio, movilizando varios buques de guerra, cerca de treinta aviones y alrededor de 8.000 militares tras la escalada bélica en la región. El portaaviones FS Charles de Gaulle (R91) navega en el Mediterráneo oriental después de que la base aérea de Akrotiri, en Chipre, fuera atacada el 1 de marzo.

El presidente Emmanuel Macron ha adoptado una postura firme ante la crisis, llegando a proponer una misión europea para escoltar buques mercantes en el Estrecho de Ormuz, aunque posteriormente decidió suspenderla temporalmente. Macron anunció la preparación de una misión defensiva internacional que se activará tras la fase más intensa del conflicto y que prevé la participación de países europeos y aliados extrarregionales.

Muchos líderes europeos, entre ellos Margarita Robles, ministra de Defensa, y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, en nombre de España, han rechazado desplegar sus buques en Ormuz. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha asegurado este lunes que “esta no es la guerra de Europa”, refiriéndose a las exigencias de Trump de una mayor colaboración europea.

De esta forma, hay varios protagonistas europeos en Oriente Medio y con distintas posturas. Alemania comenzó como la más cercana a EEUU, incluyendo la reunión de su canciller, Merz, en el despacho oval con Trump. Reino Unido se ha visto especialmente salpicado por los ataques iraníes. Francia, por su parte, ha tratado de distanciarse de los ataques estadounidenses, pero es la voz cantante de Europa en la defensa de tener un papel más activo.

Portaaviones 'Charles de Gaulle' (Ministère des Armées)

Despliegue de Francia en Oriente Medio

El Grupo de Ataque del portaaviones FS Charles de Gaulle lidera actualmente una de las mayores movilizaciones navales de Europa. Esta fuerza incluye unidades de élite como la fragata FS Chevalier Paul (D621) y una fragata FREMM, reforzadas por la cooperación internacional de la española ESPS Cristóbal Colón (F105) y la holandesa HNLMS Evertsen (F805). Con más de 20 cazas Rafale y tres aviones E-2D Hawkeye a bordo, el portaaviones francés se consolida como el activo de mayor capacidad en el continente.

La potencia aérea se ve complementada por los portahelicópteros Tonnerre y Dixmude, que aportan entre 30 y 35 helicópteros adicionales. Este despliegue masivo responde a una crisis regional que ha exigido una respuesta multinacional coordinada. En este marco, Francia destina dos fragatas a la Operación Aspides de la Unión Europea, destacando la labor de la FS Forbin (D620) en la escolta de convoyes mercantes.

En tierra, París mantiene una presencia estratégica con contingentes clave. En número orientativos, Francia tiene desplegados 1.500 militares en Yibuti, 800 en Irak, 700 en el Líbano, 700 en Emiratos Árabes Unidos y hasta 1.000 en Jordania. Sumando los 1.900 tripulantes del Charles de Gaulle y una gran flota de buques entre destructores y unidades anfibias, Francia proyecta una capacidad operativa sin precedentes en sus misiones exteriores recientes. No obstante, todavía necesita fijar su verdadero objetivo y posición en la región.

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