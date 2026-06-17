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Salen a la venta los billetes de Renfe para el Verano Joven

El programa ofrece descuentos de hasta el 90% a viajeros menores de 30 años

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renes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. (Gustavo Valiente - Europa Press)
renes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. (Gustavo Valiente - Europa Press)

Renfe ha puesto a la venta este miércoles los billetes de tren para el programa del Verano Joven. La iniciativa, aprobada el pasado 9 de junio en el Consejo de Ministros, está destinada a ciudadanos de entre 18 y 30 años inclusive, quienes podrán viajar entre julio y septiembre con descuentos de hasta el 90%.

La oferta incluye trenes del servicio de Alta Velocidad (AVE y Avlo), Avant y larga distancia con rebajas del 50% hasta un máximo de 30 euros. Para los trayectos de Media Distancia y de la red de Ancho Métrico, los viajeros jóvenes podrán disfrutar de reducciones de hasta el 90% en el precio del billete.

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Además, los beneficiarios contarán con una rebaja del 50% en el servicio de Interrail, para viajes de 10 días en dos meses, siempre y cuando estos trayectos se comercialicen a través de Renfe. La compañía ofrecerá un descuento del 100% a todos los miembros de Más Renfe para comprar un billete por cada dos viajes realizados. Además de trayectos en tren, el Verano Joven incluye rebajas del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal, tanto para el billete sencillo como la opción de ida y vuelta.

Cómo solicitar el Verano Joven

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha abierto el formulario de inscripciones para el Verano Joven. El programa está disponible para ciudadanos de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea, pero con residencia legal en España.

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En el formulario, los interesados deberán facilitar número de DNI o NIE, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y municipio de residencia; o utilizar certificados electrónicos como el sistema Cl@ave. Una vez realizado el registro, obtendrán un código de descuento en su teléfono móvil o correo electrónico, compuesto por el número de DNI o NIE y un conjunto de caracteres.

La solicitud debe realizarse al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete de tren. El código de descuento será válido para trayectos programados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Normas del Verano Joven

Los descuentos del Verano Joven tienen sus limitaciones y no cumplir con las normas tiene sus consecuencias. El Ministerio de Transportes recuerda que el código de descuento es personal e intransferible y solo la personba beneficiaria puede utilizarlo

Igualmente, se prohíbe reservar más de un viaje de ida y vuelta por día en la misma empresa y para el mismo origen-destino, a menos que el trayecto se haya efectuado ya o haya sufrido una cancelación. Si se ha comprado un billete pero no se podrá disfrutar, es obligatorio cancelarlo con 24 horas de antelación, si bien las empresas pueden reducir este plazo de acuerdo con sus prácticas habituales de comercialización y venta. Esta norma no aplicará para trayectos de autobús de corta duración y mayoritariamente vinculados a movilidad obligada.

Los que incumplan estas normas tendrán consecuencias: el Ministerio de Transportes podrá retirar el Código de Registro a cualquier persona que acumule más de los usos indebidos permitidos, ya sea en el transporte por ferrocarril o por carretera. La persona infractora no podrá registrarse de nuevo para beneficiarse de esta medida.

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