La Aemet adelanta que un “episodio de calor muy intenso” podría traer la primera ola de calor del verano

Bañistas en la playa de la Concha de San Sebastián, a 14 de junio de 2026. (EFE/Juan Herrero)

Tras varias jornadas pasadas por agua en buena parte del país, las temperaturas van a subir de forma progresiva hasta alcanzar o incluso superar los 40 grados al final de la semana en puntos de la mitad sur e incluso en el norte. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),Rubén del Campo, detalla en un comunicado que las temperaturas serán “superiores al promedio normal de esta época del año”.

Por lo pronto, este martes continuará la inestabilidad y crecerán de nuevo nubes que descargarán agua el interior de la mitad norte y en la zona centro peninsular. Los chubascos serán “menos frecuentes e intensos que el día previo, pero localmente podrán ser fuertes, sobre todo en entornos montañosos”, avisa Del Campo. En el resto del país, los cielos estarán más despejado y las temperaturas iniciarán un ascenso por el sur pero también en Baleares. De hecho, el interior de Mallorca se llegará a 35 grados y se superarán los 36 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

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La Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) por calor en Teruel, Zaragoza y Lleida por temperaturas máximas de 36 grados. También permanece activo este nivel en Granda y Jaén por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento.

Mapa de alertas meteorológicas por calor y tormentas para este martes, 16 de junio de 2026. (Aemet)

Nuevas tormentas con granizo y fuertes rachas de viento

El ascenso térmico continuará en la jornada del miércoles en todo el país donde se padecerá de nuevo el “calor de pleno verano”. “No se bajará de 20 grados en puntos del valle del Ebro, en la costa mediterránea y también en áreas del centro y de la mitad sur de la península”, avisa Del Campo, que añade que por la tarde se superarán los 32 grados en el sur de Galicia, 34 grados en la meseta norte y 36 grados en el nordeste, centro y mitad sur de la península. Es más, se espera que el mercurio alcance los 39 grados en ciudades como Badajoz y Córdoba.

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Por la tarde se formarán de nuevo tormentas en el interior de las comunidades cantábricas y en amplias zonas de la meseta norte, sin descartarlo de forma más puntual en el oeste de Castilla-La Mancha y en el este de Extremadura. Localmente, estos chubascos podrán ser fuertes y también podrán ir acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento. La Aemet también prevé chubascos tormentosos en zonas del interior de las comunidades cantábricas y en la meseta norte que se extenderán al jueves y el viernes.

Los días previos al fin de semana, las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El mercurio se mantendrá por encima de los 30 grados de forma generalizada en la mitad norte y por encima de los 35 grados en la mitad sur de la península y baleares. El portavoz de la Aemet apunta que son “valores en general de pleno verano en España, con unas temperaturas máximas que serán entre 5 y 10 grados superiores al promedio normal de estas fechas en el tercio norte peninsular”.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Al borde de la ola de calor

En el pronóstico del sábado y el domingo aumenta la incertidumbre, pero los meteorólogos esperan una nueva subida de las temperaturas que daría lugar a “un episodio de calor muy intenso”. “Se superarían los 35 grados de forma generalizada y los 38 a 40 grados en amplias zonas del territorio, con noches también muy cálidas. De manera que en algunos puntos podría incluso no bajarse de 23 o 25 grados”, avisa Del Campo. No obstante, muestra prudencia puesto que “todavía es pronto para poder hablar de si se producirá una ola de calor o no”.

Temperaturas suaves y vientos alisios en Canarias

En Canarias, la semana transcurrirá con el régimen típico de vientos alisios, propio de esta época del año. Las rachas serán intensas en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas, mientras que en el resto estará más despejado. Las temperaturas no variarán a lo largo de la semana, con mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de entre 24 y 26 grados en zonas costeras.

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