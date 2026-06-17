Descubren una villa romana con estatuas y mosaicos al detener una excavación ilegal

Los mosaicos descubiertos en una villa cercana a Roma. (Ministero della Cultura)

Una intervención policial contra una excavación clandestina en las afueras de Roma ha terminado sacando a la luz un hallazgo arqueológico de gran valor histórico: una lujosa villa romana con mosaicos refinados, restos de un mural y una estatua que podría representar a una divinidad vinculada a la agricultura. El descubrimiento, realizado en la zona de Castel di Guido, reabre una ventana excepcional a la vida de la élite romana entre los siglos I y III d.C.

La alerta se produjo a principios de 2026, cuando la Policía Metropolitana de Roma detectó movimientos sospechosos en una finca agrícola situada a unos 25 kilómetros del centro de la capital italiana, en dirección al mar Tirreno. Las excavaciones ilegales habían causado ya daños en el terreno cuando las autoridades decidieron intervenir y notificar a la Superintendencia Especial de Roma, que asumió la investigación arqueológica. Según el Ministerio de Cultura, la rápida actuación permitió asegurar el área y evitar la pérdida de información arqueológica clave.

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Lo que comenzó como una inspección para evaluar los desperfectos se transformó rápidamente en una excavación sistemática que sacó a la luz los restos de una villa romana de gran valor. Los arqueólogos confirmaron que el conjunto podría estar relacionado con la antigua zona de Lorium, un área conocida por albergar residencias de familias influyentes y vinculadas a la corte imperial. Según el Ministerio de Cultura, se cree que podría estar asociado a la dinastía antonina, con conexiones históricas también con figuras como Adriano y Marco Aurelio.

Los mosaicos descubiertos en una villa cercana a Roma. (Ministero della Cultura)

Mosaicos que revelan el lujo doméstico

A medida que avanzaban los trabajos, la estructura de la villa fue tomando forma. El edificio estaba organizado en torno a un gran impluvium central, destinado a recoger el agua de lluvia, desde el cual se distribuían varias estancias residenciales. En estas habitaciones se han conservado mosaicos de gran calidad artística, con diseños geométricos complejos en blanco y negro, además de motivos vegetales cuidadosamente elaborados.

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En una de las salas destaca un mosaico dividido en nueve paneles geométricos, mientras que otra presenta una secuencia de octógonos sobre fondo blanco. Un tercer espacio muestra rectángulos con lados cóncavos y convexos, un diseño característico de las viviendas de la aristocracia romana. También se han recuperado fragmentos de pintura mural, tanto in situ como entre los restos removidos por la excavación ilegal.

El nivel de detalle y la calidad de los materiales apuntan a una familia de alto poder adquisitivo, que no solo utilizaba la villa como residencia de descanso, sino también como centro de explotación agrícola, siguiendo el modelo típico de las grandes propiedades rurales romanas.

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La estatua encontrada en las excavaciones de la villa cercana a Roma. (Ministero della Cultura)

Una estatua entre el impluvium

Uno de los hallazgos más llamativos apareció en el propio impluvium: una escultura de unos 80 centímetros de altura que representa a un hombre barbado con túnica corta y una cesta cargada de aves y frutos. La figura podría sostener originalmente un animal doméstico, lo que ha llevado a los expertos a interpretarla como una posible representación del dios Silvano, protector de los campos y los bosques, aunque no se descarta que se trate de un Sileno o de un pastor idealizado.

La datación preliminar sitúa la construcción de la villa en el siglo I d.C., con su abandono hacia el siglo III. El enclave de Castel di Guido se situaba en un entorno privilegiado de la antigua Roma, estrechamente ligado a la élite imperial, donde el propio emperador Antonino Pío habría tenido propiedades o vínculos personales.

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Tras varios meses de trabajo, el Ministerio ha confirmado la organización de visitas guiadas gratuitas en una jornada de puertas abiertas prevista para el 20 de junio de 2026, que permitirá a los visitantes contemplar los restos de una residencia romana enterrada durante casi dos mil años y redescubierta de forma inesperada a raíz de una excavación ilegal.