Un doctor lo confirma: mirar el móvil con la cabeza inclinada puede poner hasta 27 kilos de presión sobre tu cuello

Mujer con dolor de cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es un secreto para nadie que la cantidad de personas que sufren molestias cervicales ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto se debe casi en su totalidad al número de horas que usamos el móvil a lo largo del día.

Según explica Mendoza Fernández en un artículo publicado en la editorial académica Elsevier, se estima que el 35% de la población padecerá dolor cervical en algún momento de su vida. Sin embargo, en muchos casos se trata de una consecuencia que se puede evitar.

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Esto es algo de lo que es consciente el doctor Juan Fernando García Henares. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@doctorgarciahenares) ha dado un dato clave para entender la presión a la que sometemos al cuello.

“Mirar el móvil con la cabeza inclinada puede poner hasta 27 kilos de presión sobre tu cuello”, afirma durante los primeros segundos del vídeo. El especialista explica que la cabeza de una persona adulta pesa aproximadamente 5 kilos cuando se mantiene en una posición neutra. No obstante, a medida que se inclina hacia delante para mirar la pantalla del teléfono, la carga que soporta la columna cervical aumenta de forma considerable.

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Con una inclinación de 30 grados la presión ya alcanza los 18 kilos. De hecho, el problema se agrava en la postura más habitual al utilizar el móvil. “En la posición de 60 grados, que es la más frecuente cuando usamos el móvil, la carga llega hasta 27 kilos”, señala.

Esta situación puede provocar cefaleas, sobrecarga en hombros y omóplatos y molestias en la parte alta de la espalda. Asimismo, el experto recuerda que el origen del dolor no siempre es muscular, ya que también puede existir una afectación de los discos intervertebrales del cuello o, incluso, de algún nervio comprimido.

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Cómo evitar estas molestias

Aunque sea un dolor muy habitual, la parte buena es que se puede prevenir de distintas maneras. Entre las recomendaciones del doctor García Henares destaca una especialmente sencilla: elevar el móvil hasta la altura de los ojos. De esta forma se evita inclinar la cabeza hacia delante y se reduce significativamente la carga que soportan las vértebras cervicales durante el uso del dispositivo.

Además, aconseja realizar pausas periódicas cuando se pasa mucho tiempo seguido utilizando el teléfono móvil. Levantarse, cambiar de postura y mover el cuello durante unos minutos puede ayudar a evitar que la tensión se acumule.

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Por último, el especialista insiste en la importancia de fortalecer la musculatura del cuello, los hombros y la espalda. Mantener estas zonas en buena condición física permite tolerar mejor las posturas mantenidas y reduce el riesgo de sufrir sobrecargas derivadas del uso continuado de pantallas.

En cualquier caso, es importante no normalizar este tipo de molestias y actuar cuando se prolongan en el tiempo. Si los dolores persisten o aumentan su intensidad, lo más recomendable es acudir a un especialista que pueda hacer una valoración individualizada.

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