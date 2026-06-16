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El Gobierno mantiene su confianza en la "honestidad" de la directora de la Guardia Civil

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Madrid, 16 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado este martes la confianza del Ejecutivo en la "profesionalidad y la honestidad" de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señalara que se reunió tres veces con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz se ha remitido a la comparecencia de González esta tarde en el Senado, donde acudirá a petición del PP para dar cuenta de sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

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Preguntada por si el Ejecutivo mantiene su confianza en González, Saiz ha respondido que "por supuesto, el Gobierno mantiene la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil".

González comparecerá hoy a las 16:00h en la comisión de Interior del Senado a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la UCO que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

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Tras conocerse dicho informe, González admitió tres reuniones, a pesar de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska viniera negando desde el pasado año la existencia de dichas citas.

A través de un comunicado, González indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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