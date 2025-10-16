Los esmaltes de uñas podrían estar detrás de algunos casos de infertilidad: “Es preferible ser prudente e interrumpir el uso”

Imagen de archivo de una mujer haciéndose las uñas (Archivo de Infobae)

La moda de las uñas largas y brillantes hace años que encontró su máxima representante en Rosalía. En videoclips como “Aute Cuture”, la artista hizo de sus extravagantes uñas más que un complemento al convertirlas en casi protagonistas de la obra audiovisual. Sin embargo, esta seña de identidad puede llevar consigo un precio a pagar en el largo plazo.

Investigaciones recientes han descubierto que ciertos esmaltes semipermanentes pueden generar problemas de fertilidad en las mujeres. A raíz de este hallazgo, la Unión Europea acaba de prohibir dos sustancias habituales en estos productos por considerarlas tóxicas para la salud: el óxido de trifenilfosfina (TPO) y la dimetil-p-toluidina (DMTA). Ambos se han catalogado como carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción.

“Los disruptores endocrinos presentes en algunos cosméticos, como los esmaltes de uñas, pueden interferir en la producción hormonal y comprometer la calidad de los óvulos”, explica la doctora Begoña Alcaraz, ginecóloga de Instituto Bernabeu. “Estos disruptores alteran la producción hormonal y pueden generar estrés oxidativo en los ovocitos, afectando su calidad”.

La pregunta que surge a raíz de este hallazgo científico es si es posible o no saber si un esmalte de uñas es perjudicial para la fertilidad. Lo cierto es que se puede saber, pero no siempre es sencillo, aclara para Infobae España la doctora Paula Moral, ginecóloga en el Instituto Bernabeu. “El problema es que no todos los fabricantes declaran estos compuestos de forma clara. Por eso, es recomendable buscar productos que cumplan con la normativa europea y, cuando sea posible, elegir marcas transparentes y certificadas como ‘libres de tóxicos’ o ’10-free’”.

Aunque la preocupación del efecto del esmalte sobre la fertilidad se centra más en un uso frecuente que en lo puntual, Moral reconoce que “no hay un umbral exacto en humanos” para conocer a partir de qué punto nace el peligro. “Además, el riesgo no solo depende de la cantidad, sino también de la duración del uso, la concentración de las sustancias, la forma de aplicación y la frecuencia de exposición”.

Lo que la evidencia científica sí muestra es que una exposición crónica y prolongada a ciertas sustancias químicas puede acumularse en el cuerpo y, en ciertos casos, afectar el sistema hormonal o reproductivo. Por ello, la ginecóloga recomienda minimizar la utilización de los esmaltes de uñas si se está buscado el embarazo o si hay dificultades para conseguirlo.

“No se trata de demonizar todos los esmaltes de uñas ni de generar alarma, sino de informar. La estética y la salud no tienen por qué ser incompatibles, pero la seguridad debe ir siempre por delante”, recalca la doctora Alcaraz.

La directora de la clínica de reproducción asistida Ginemed Madrid, María José Martínez Cañavate, ha explicado que en la actualidad "la media de pacientes en un centro privado de fertilidad es casi 38-39 años", lo que refleja un significativo retraso en la edad de ser madre, que hace dos décadas se situaba en torno a los 35-36 años. "La incorporación de la mujer en la vida laboral y los nuevos modelos de familia han hecho que vayamos retrasando cada vez más la maternidad", ha señalado.

Los hábitos de vida y la fertilidad femenina

Una de cada seis parejas tiene problemas para concebir, lo que equivale a cerca del 17,5% de los adultos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que comemos y lo que no, el ejercicio que realizamos y el que no, las horas que dormimos y las que no... Cada hábito de nuestra vida juega un papel en la capacidad reproductiva de hombres y mujeres.

“El ejemplo más claro es el tabaco, ya que existe evidencia suficiente que muestra cómo influye negativamente en la reserva ovárica y calidad seminal”, cuenta la ginecóloga a este medio. En el caso de la exposición a ciertas sustancias tóxicas que puedan actuar como disruptores endocrinos, como ocurre con los esmaltes de uñas prohibidos por la UE, “es preferible ser prudente e interrumpir el uso si existen dudas”.