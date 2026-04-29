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Educación ha empezado a trabajar sobre el decreto que regulará las ratios de 0 a 3 años

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Madrid, 29 abr (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que ya han empezado a trabajar en el decreto que regulará el número de alumnos que deben tener las aulas de 0 a 3 años aunque ha avisado de que el gobierno de la Comunidad de Madrid podría bajar estas ratios "hoy mismo".

Durante una interpelación de la líder de Podemos, Ione Belarra, a Tolón en el pleno del Congreso, para saber la fecha exacta en la que entrará en vigor ese nuevo decreto y las medidas concretas que contemplará, la ministra ha señalado que "ya estamos trabajando y lo estamos haciendo con las participación de los trabajadores", pese a que aludido a la dificultad que afrontan las leyes cuando llegan al Congreso.

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"Todos sabemos lo que supone negociar las políticas y construir consensos donde no los hay...y todos vemos los que hace el PP, que cada vez que este Gobierno propone una mejora lo que hace el Partido Popular es directamente tirala a la basura", ha incidido tras confiar en que el proyecto de ley de bajada de ratios en Primaria y Secundaria y de reducción de jornada docente pueda ser aprobado por las Cortes "cuanto antes".

En cuanto al decreto que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria de 2010 será revisado antes del verano, según señaló el Ministerio de Educación recientemente, y la ministra se ha comprometido este miércoles a que no solo actualice las nuevas ratios en las enseñanzas obligatorias, sino que también incluya el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años.

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Belarra le ha pedido ante las trabajadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) que estaban presentes en la tribuna de invitados, que cumpla con sus reivindicaciones y "les de una respuesta rápida".

"¿Con qué votos van a aprobar ustedes este real decreto?. Me suena más a campaña electoral que a otra cosa", le ha señalado Belarra a Tolón, tras urgirle a que la nueva norma contemple la pareja educativa, 3 bebés de menos 1 año por educadora, 5 bebés de 1 a 2 años por aula, y 6 bebes de 2 a 3 años para una educadora.

También que se blinde que el primer ciclo sea 100 % público, con salarios superiores al Salario Mínimo Interprofesional, y garantizando plazas públicas.

La ministra ha recordado que este año se aprobarán 175 millones de euros en Cooperación Territorial para facilitar el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años a aquellas familias que tienen menos recursos y ha insistido en que las comunidades autónomas podrían legislar y establecer ya sus propias ratios y requisitos porque tienen competencias.

Ha recordado que la normativa autonómica sobre ratios de 0 a 3 años sigue en vigor en algunos territorios, como Madrid "que no hace nada en este asunto".

El real decreto 132/2010 de 12 de febrero que el gobierno quiere revisar derogaba el de 1991, pero establece en una disposición transitoria tercera que señala que "en lo relativo a los requisitos mínimos de instalaciones y ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil, será de aplicación en tanto que las Administraciones educativas no lo regulen en su ámbito de competencias".

La nueva norma que prepara el Gobierno no solo actualizará las nuevas ratios que contempla el otro proyecto de ley y que tendrá que ser aprobado por el Parlamento sino que abordará el conjunto del sistema educativo.

Belarra ha avisado a Tolón de que "estamos en 2026 y a duras penas queda 1 año de Legislatura" por lo que le ha propuesto que "aprueben inmediatamente este real decreto".EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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