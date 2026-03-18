Estos son los 12 pueblos españoles que participarán en ‘El Grand Prix del verano’ 2026

Los 12 pueblos españoles que participarán en ‘El Grand Prix del verano’ 2026 (Montaje: Infobae).

El verano televisivo se prepara para recuperar uno de sus grandes clásicos con el esperado regreso de ‘El Grand Prix del verano’ a La 1 y RTVE Play. El emblemático concurso, que ha marcado generaciones y llenado de color y humor las noches estivales, regresa en 2026 con una edición aún más ambiciosa y participativa. Este año, RTVE ha ampliado la horquilla de participación, permitiendo que localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes vivan la aventura y compitan en las nuevas pruebas y en los juegos de siempre, llevando la emoción del Grand Prix a todos los rincones del país.

Tras un proceso de selección en el que se invitó a más de mil pueblos de España y 83 pasaron a la fase final, ya se conocen los 12 municipios que lucharán por el título y la gloria ante millones de espectadores. Desde la Comunidad Valenciana a Galicia, pasando por Andalucía, La Rioja, el País Vasco o Canarias, cada pueblo aportará su encanto, historia y espíritu festivo a una edición que promete emociones fuertes, momentos inolvidables y mucho orgullo local.

Altura, Comunidad Valenciana

Enclavada en la comarca del Alto Palancia, Altura es conocida por su espectacular entorno natural, con la sierra Calderona a sus espaldas y parajes como la Cueva Santa, lugar de peregrinación desde hace siglos. Sus calles conservan el sabor de la tradición valenciana y en verano se llenan de vida con fiestas y mercados. Participar en el Grand Prix será para Altura una oportunidad para mostrar su hospitalidad y su carácter luchador.

Balanegra, Andalucía

Balanegra, Almería

Balanegra es un municipio de espíritu joven, bañado por las aguas del Mediterráneo y rodeado de invernaderos que son motor de la economía local. Sus playas, de ambiente familiar y tranquilo, son uno de los secretos mejor guardados de la costa de Almería. Con su participación, Balanegra quiere dar a conocer su crecimiento, su cultura agrícola y el sabor especial de su cocina marinera.

Blanca, Murcia

A orillas del Segura, Blanca presume de un entorno de huerta exuberante y una historia marcada por el legado morisco. El municipio destaca por su apuesta por el arte contemporáneo y su famoso Festival Internacional de Teatro. Blanca luchará en el Grand Prix con el mismo arrojo con el que sus vecinos celebran las fiestas de San Roque y las regatas de piragüismo en el río.

Cantalejo, Castilla y León

En plena provincia de Segovia, Cantalejo es célebre por su trillo y su particular “Gacería”, un argot propio de los trilleros que da personalidad a este pueblo. Rodeado de pinares y lagunas, es destino de naturaleza y de cultura popular, con fiestas y ferias que atraen a visitantes de toda la región. El Grand Prix será una nueva ocasión para presumir de raíces y de espíritu festivo.

Muros, Galicia

Muros, A Coruña (Wikimedia).

El casco antiguo de Muros es uno de los mejor conservados de Galicia, con soportales, plazas y vistas al Atlántico que enamoran a quienes lo visitan. Su economía tradicionalmente ligada al mar y su gastronomía marinera se combinan con un patrimonio que lo ha convertido en Conjunto Histórico-Artístico. El equipo de Muros intentará conquistar al público con su carácter gallego y su energía.

Polinyà, Cataluña

Muy cerca de Barcelona, Polinyà combina tradición agrícola con desarrollo industrial y una vida social vibrante. Sus fiestas mayores, el compromiso con la cultura y la amplia oferta deportiva hacen de este municipio un ejemplo de convivencia y dinamismo. Polinyà llega al Grand Prix con la ilusión de representar al Vallès y demostrar su capacidad de trabajo en equipo.

Pradejón, La Rioja

Pradejón es conocida como la capital riojana del champiñón y la seta, motor económico y de identidad local. El municipio destaca también por su dinamismo social y su ambiente multicultural, con una población joven y activa. Participar en el Grand Prix será una oportunidad para dar a conocer sus fiestas, su gastronomía y la hospitalidad de sus gentes.

Pravia, Asturias

San Esteban de Pravia, en Asturias (Wikimedia).

Antigua capital del Reino de Asturias, Pravia es un municipio con un rico legado histórico y un entorno natural privilegiado, junto al río Nalón. Sus calles y plazas conservan la esencia de la Asturias rural, con palacetes, iglesias y una animada vida cultural. Pravia afronta el Grand Prix con el carácter indomable de sus habitantes y el orgullo de su pasado.

Quintanar del Rey, Castilla-La Mancha

En el corazón de La Manchuela conquense, Quintanar del Rey es tierra de viñedos, bodegas y una arraigada cultura popular. Sus fiestas patronales y la hospitalidad de sus vecinos son señas de identidad de un pueblo que llega al Grand Prix dispuesto a darlo todo, con la energía que caracteriza a Castilla-La Mancha.

San Juan de la Rambla, Islas Canarias

En la costa norte de Tenerife, San Juan de la Rambla se asoma al Atlántico entre acantilados, plataneras y piscinas naturales. Su casco histórico y su paisaje volcánico lo convierten en uno de los municipios más pintorescos de Canarias. Con su participación, San Juan de la Rambla quiere mostrar la alegría y el colorido de sus fiestas y tradiciones.

Serranillos del Valle, Comunidad de Madrid

A escasos kilómetros de Madrid, Serranillos del Valle es un municipio tranquilo, rodeado de naturaleza y con un carácter acogedor. Sus fiestas y actividades culturales animan la vida local durante todo el año. Ahora, Serranillos quiere demostrar en el Grand Prix que el espíritu madrileño es sinónimo de entrega y diversión.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Zumárraga, País Vasco

En el corazón de Gipuzkoa, Zumárraga es una localidad que combina tradición industrial y paisajes de montaña. Famosa por su santuario de La Antigua, el pueblo es punto de partida para rutas por el valle del Urola y destino de amantes de la naturaleza y la cultura vasca. Zumárraga llega al Grand Prix con fuerza y ganas de dejar huella en toda España.