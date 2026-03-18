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Estos son los 12 pueblos españoles que participarán en ‘El Grand Prix del verano’ 2026

Las localidades seleccionadas competirán en nuevas pruebas y también en los juegos clásicos del programa

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Los 12 pueblos españoles que
Los 12 pueblos españoles que participarán en ‘El Grand Prix del verano’ 2026 (Montaje: Infobae).

El verano televisivo se prepara para recuperar uno de sus grandes clásicos con el esperado regreso de ‘El Grand Prix del verano’ a La 1 y RTVE Play. El emblemático concurso, que ha marcado generaciones y llenado de color y humor las noches estivales, regresa en 2026 con una edición aún más ambiciosa y participativa. Este año, RTVE ha ampliado la horquilla de participación, permitiendo que localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes vivan la aventura y compitan en las nuevas pruebas y en los juegos de siempre, llevando la emoción del Grand Prix a todos los rincones del país.

Tras un proceso de selección en el que se invitó a más de mil pueblos de España y 83 pasaron a la fase final, ya se conocen los 12 municipios que lucharán por el título y la gloria ante millones de espectadores. Desde la Comunidad Valenciana a Galicia, pasando por Andalucía, La Rioja, el País Vasco o Canarias, cada pueblo aportará su encanto, historia y espíritu festivo a una edición que promete emociones fuertes, momentos inolvidables y mucho orgullo local.

Altura, Comunidad Valenciana

Enclavada en la comarca del Alto Palancia, Altura es conocida por su espectacular entorno natural, con la sierra Calderona a sus espaldas y parajes como la Cueva Santa, lugar de peregrinación desde hace siglos. Sus calles conservan el sabor de la tradición valenciana y en verano se llenan de vida con fiestas y mercados. Participar en el Grand Prix será para Altura una oportunidad para mostrar su hospitalidad y su carácter luchador.

Balanegra, Andalucía

Balanegra, Almería
Balanegra, Almería

Balanegra es un municipio de espíritu joven, bañado por las aguas del Mediterráneo y rodeado de invernaderos que son motor de la economía local. Sus playas, de ambiente familiar y tranquilo, son uno de los secretos mejor guardados de la costa de Almería. Con su participación, Balanegra quiere dar a conocer su crecimiento, su cultura agrícola y el sabor especial de su cocina marinera.

Blanca, Murcia

A orillas del Segura, Blanca presume de un entorno de huerta exuberante y una historia marcada por el legado morisco. El municipio destaca por su apuesta por el arte contemporáneo y su famoso Festival Internacional de Teatro. Blanca luchará en el Grand Prix con el mismo arrojo con el que sus vecinos celebran las fiestas de San Roque y las regatas de piragüismo en el río.

Cantalejo, Castilla y León

En plena provincia de Segovia, Cantalejo es célebre por su trillo y su particular “Gacería”, un argot propio de los trilleros que da personalidad a este pueblo. Rodeado de pinares y lagunas, es destino de naturaleza y de cultura popular, con fiestas y ferias que atraen a visitantes de toda la región. El Grand Prix será una nueva ocasión para presumir de raíces y de espíritu festivo.

Muros, Galicia

Muros, A Coruña (Wikimedia).
Muros, A Coruña (Wikimedia).

El casco antiguo de Muros es uno de los mejor conservados de Galicia, con soportales, plazas y vistas al Atlántico que enamoran a quienes lo visitan. Su economía tradicionalmente ligada al mar y su gastronomía marinera se combinan con un patrimonio que lo ha convertido en Conjunto Histórico-Artístico. El equipo de Muros intentará conquistar al público con su carácter gallego y su energía.

Polinyà, Cataluña

Muy cerca de Barcelona, Polinyà combina tradición agrícola con desarrollo industrial y una vida social vibrante. Sus fiestas mayores, el compromiso con la cultura y la amplia oferta deportiva hacen de este municipio un ejemplo de convivencia y dinamismo. Polinyà llega al Grand Prix con la ilusión de representar al Vallès y demostrar su capacidad de trabajo en equipo.

Pradejón, La Rioja

Pradejón es conocida como la capital riojana del champiñón y la seta, motor económico y de identidad local. El municipio destaca también por su dinamismo social y su ambiente multicultural, con una población joven y activa. Participar en el Grand Prix será una oportunidad para dar a conocer sus fiestas, su gastronomía y la hospitalidad de sus gentes.

Pravia, Asturias

San Esteban de Pravia, en
San Esteban de Pravia, en Asturias (Wikimedia).

Antigua capital del Reino de Asturias, Pravia es un municipio con un rico legado histórico y un entorno natural privilegiado, junto al río Nalón. Sus calles y plazas conservan la esencia de la Asturias rural, con palacetes, iglesias y una animada vida cultural. Pravia afronta el Grand Prix con el carácter indomable de sus habitantes y el orgullo de su pasado.

Quintanar del Rey, Castilla-La Mancha

En el corazón de La Manchuela conquense, Quintanar del Rey es tierra de viñedos, bodegas y una arraigada cultura popular. Sus fiestas patronales y la hospitalidad de sus vecinos son señas de identidad de un pueblo que llega al Grand Prix dispuesto a darlo todo, con la energía que caracteriza a Castilla-La Mancha.

San Juan de la Rambla, Islas Canarias

En la costa norte de Tenerife, San Juan de la Rambla se asoma al Atlántico entre acantilados, plataneras y piscinas naturales. Su casco histórico y su paisaje volcánico lo convierten en uno de los municipios más pintorescos de Canarias. Con su participación, San Juan de la Rambla quiere mostrar la alegría y el colorido de sus fiestas y tradiciones.

Serranillos del Valle, Comunidad de Madrid

A escasos kilómetros de Madrid, Serranillos del Valle es un municipio tranquilo, rodeado de naturaleza y con un carácter acogedor. Sus fiestas y actividades culturales animan la vida local durante todo el año. Ahora, Serranillos quiere demostrar en el Grand Prix que el espíritu madrileño es sinónimo de entrega y diversión.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Zumárraga, País Vasco

En el corazón de Gipuzkoa, Zumárraga es una localidad que combina tradición industrial y paisajes de montaña. Famosa por su santuario de La Antigua, el pueblo es punto de partida para rutas por el valle del Urola y destino de amantes de la naturaleza y la cultura vasca. Zumárraga llega al Grand Prix con fuerza y ganas de dejar huella en toda España.

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