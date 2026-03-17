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El ‘Grand Prix’ ya tiene participantes: estos son los 12 pueblos que competirán

El mítico concurso de La 1 regresa este verano con Ramón García, dos localidades más y nuevos desafíos

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Ramón García, con la vaquilla
Ramón García, con la vaquilla de 'El Grand Prix del Verano'. (RTVE)

El ‘Grand Prix’ ya tiene a sus 12 pueblos participantes, que competirán por alzarse con la victoria en una nueva edición del formato. Con una amplia representación de todo el territorio, el programa regresará este verano a La 1 por cuarto año consecutivo desde su reestreno en 2023. El mítico concurso mantiene a Ramón García como maestro de ceremonias, pero aún está por confirmarse si LalaChus y Ángela Fernández volverán como copresentadoras, una incógnita que mantiene en vilo a los seguidores del programa.

Una de las grandes novedades de esta edición es que contarán con dos pueblos más que el año pasado, lo que aumentará tanto la emoción como la dificultad de los desafíos. Cada localidad participante no solo competirá por la gloria y la diversión, sino que representará a su comunidad.

Este martes, durante la emisión de Directo al Grano, Gonzalo Miró y Marta Flich dieron a conocer las localidades que competirán este año, revelando los nombres de los 12 pueblos seleccionados. Los participantes se enfrentarán a los retos clásicos del programa, como La patata caliente, Los bolos, Los troncos locos y El diccionario, donde la rapidez, la coordinación y la estrategia serán clave.

Además, se incorporarán nuevas pruebas diseñadas para mantener viva la esencia del programa y sorprender tanto a concursantes como a espectadores. Como en la pasada edición, los padrinos y madrinas tendrán un papel fundamental, apoyando y motivando a sus pueblos en cada desafío.

Una de las pruebas del
Una de las pruebas del 'Grand Prix del verano'. (TVE)

Los 12 pueblos participantes

Los concursantes elegidos para este verano abarcan todo el territorio español, respondiendo en parte a las críticas de años anteriores sobre la selección de participantes. Este verano, los pueblos que tomarán el protagonismo serán: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

En esta edición, la participación se ha ampliado a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes, mientras que en temporadas anteriores el rango era de 5.000 a 10.000. Según RTVE, de los 1.034 pueblos invitados, 83 pasaron a la fase final de selección, de donde finalmente se eligieron las 12 localidades que competirán este año, garantizando una representación más diversa y equilibrada.

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

El programa, producido por RTVE junto a EuroTV Producciones (Grupo iZen), ha consolidado su regreso como un fenómeno televisivo del verano desde 2023. La pasada temporada, ‘El Grand Prix del Verano’ lideró su franja con una media del 12,4% de cuota de pantalla, alcanzando 930.000 espectadores y llegando hasta el 28,9% entre el público infantil. Mientras que la gran final de 2025 marcó un 13,9% de cuota y 1.049.000 espectadores.

Tras su retirada en 2005, los espectadores españoles permanecieron 11 años sin este formato. Fue en 2023 cuando el programa volvió a La 1, recuperando la magia de las noches de verano y llenando de entretenimiento los hogares durante los meses más calurosos. Con su regreso en 2026, ‘El Grand Prix del Verano’ aspira a repetir y superar el éxito de 2023, cuando cerró su edición con un 19,2% de cuota y 1,6 millones de espectadores.

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