La Justicia admite la querella de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias (Montaje Infobae)

El magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, ha admitido a trámite la querella presentada por Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por un presunto delito de calumnias. Según ha podido saber Europa Press, el exportavoz de Sumar habría querellado a la actriz, después de que ella lo acusara públicamente de extorsionar a dos testigos clave en el proceso en el que se le investigó por un supuesto delito de agresión sexual.

El juez ha estimado que los hechos denunciados por Errejón, “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito” de calumnias. Por lo que ha fijado una citación, a la que deben compadecer ambas partes, para el próximo 17 de febrero. Cabe recordar que la defensa del político solicitó un acto de conciliación, además de una indemnización de 10.000 euros si la actriz no se retractaba de sus palabras. No obstante, Mouliaá rechazó el pacto, dando vía libre a que el exparlamentario interpusiera la denuncia.

Estos hechos llegan dos días después de que Mouliaá pidiera la apertura de un nuevo juicio contra el exdiputado, además de una condena de tres años de prisión por presunto delito continuado de abuso sexual, así como la inhabilitación absoluta durante el mismo periodo. En el escrito de acusación, al que accedió RTVE, la actriz también reclama una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños morales y por los perjuicios sufridos a raíz del presunto abuso sexual, o, de manera subsidiaria, la cuantía que se determine en la fase de ejecución.

La actriz habría difundido “afirmaciones falsas” sobre Errejón y los organizadores de la fiesta

Íñigo Errejón, ante el juez.

Íñigo Errejón habría señalado en su denuncia que Borja y Soraya, organizadores de la fiesta en la que ocurrió la agresión sexual, comparecieron como testigos el 20 de junio. Según consta en un escrito, Elisa Mouliaá publicó en la red social X mensajes en los que atribuyó a Errejón un delito de extorsión: “Difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor”, explicaba en un escrito.

Asimismo, el exdiputado ha recogido una serie de mensajes publicados por Elisa en su red social: “NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad”, publicaba la actriz en respuesta a diversas noticias. El conflicto se retoma desde el caso judicial que comenzó hace un año, cuando la actriz lo denunció públicamente por supuesto abuso sexual ocurrido durante una fiesta. La denuncia se conoció minutos después de la dimisión del exparlamentario, quien insiste en su inocencia y sostiene que hubo consentimiento en todo momento.

Mouliaá rechaza negociar, asegura tener pruebas (vídeos y audios), y defiende que actúa para buscar justicia tras experiencia traumática

Prisión de tres años por “daños sufridos a consecuencia del abuso sexual”

La defensa de Mouliaá pidió al juez hace un par de días que autorice la declaración de diez personas como testigos en el juicio oral, incluidos familiares y el psiquiatra de la actriz, según confirmaba RTVE. Además, solicita la apertura de una pieza separada para la responsabilidad civil contra el acusado, exigiendo una fianza y, de no abonarse, la realización de diligencias para investigar su situación patrimonial. También pide al tribunal la hoja de antecedentes penales de Errejón para valorar posibles reincidencias.

Entre sus argumentos, sostiene que la solicitud de prisión y de indemnización responde a “daños morales” y a los “daños sufridos a consecuencia del abuso sexual”. La actriz aseguró en Y ahora Sonsoles que tras la filtración de audios por parte de una amiga, ha atravesado una situación difícil: “Me sigo sintiendo cuestionada”. Y es que, dicho material le ha perjudicado: “Se han quedado con ese corte tan duro y tan hiriente”, agrega.

Según Mouliaá, no tiene recuerdo de haber salido de la fiesta donde tuvo lugar el incidente. La actriz señala: “Hemos recibido dos mensajes de chicas que aseguran tener amigas a las que le metieron algo en la copa, que se levantaron con flashes, moratones...”. Sin embargo, mencionó que esas mujeres se echaron “para atrás” finalmente y no denunciaron los hechos.

La evolución del proceso hace pensar que el desenlace del caso podría estar cerca. “Lo importante es que se ha demostrado que mi denuncia no era falsa”, afirma Mouliaá. “Creía que si me callaba, este hombre iba a seguir violando y abusando de mujeres”, afirmaba.