Las bodas de oro de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia reúnen a su gran familia numerosa: le roban la fecha especial al príncipe Carlos Felipe

La Casa Real sueca celebra las bodas de oro de los reyes Carlos Felipe y Silvia (Grosby)

El rey Carlos Gustavo y la reina Silvia de Suecia conmemoran este sábado 13 de junio 50 años de matrimonio con una jornada repleta de actos en Estocolmo, adelantada respecto a la fecha oficial del aniversario, el 19 de junio, por coincidir con el solsticio de verano y la víspera de la festividad de San Juan. La jornada ha arrancado a las 11:00 horas con una ceremonia religiosa en la Capilla Real del Palacio Real de Estocolmo, donde se celebró un acto de acción de gracias con la oración Te Deum.

Los monarcas llegaron de la mano y rodeados por sus tres hijos, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena, y sus nueve nietos. La reina Silvia lució un conjunto de falda y chaqueta en rojo; la heredera, Victoria, apostó por el amarillo mantequilla; Magdalena, por un elegante color crema; y la princesa Sofía, esposa de Carlos Felipe, por el rosa. La pequeña princesa Inés, de un año, acaparó la atención al aparecer en brazos de su padre.

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Tras la ceremonia, los reyes embarcaron en la lancha real Vasaorden para recorrer el canal de Estocolmo desde Skeppsbron hasta Djurgården, un trayecto que replica el desfile nupcial que realizaron hace medio siglo el día de su boda. Desde allí, a las 14:30 horas, la comitiva real continuó en carruajes de caballos por las calles de la capital, Strandvägen, Birger Jarlsgatan, Stureplan, Kungsgatan, Sveavägen, Sergels Torg y Hamngatan, hasta Kungsträdgården, con un desfile de 2.000 soldados y 900 scouts escoltados por la Banda de las Fuerzas Armadas Suecas.

Los reyes de Suecia recrean su ruta nupcial en sus bodas de oro (Reuters)

El regalo del rey Carlos Gustavo de Suecia

A las 15:00 horas, los monarcas participarán en un concierto en el Jardín Real organizado por el Ayuntamiento, descrito como “un viaje musical al amor a través de 50 años”, con acceso libre al público. El espectáculo arrancará con el Himno del Rey y contará con actuaciones de Eric Gadd, el Tensta Gospel Choir, Grymlings y Jill Johnson, entre otros artistas. A las 18:00 horas, un segundo concierto conmemorativo en la Ópera Real de Suecia reunirá a los invitados oficiales, y la jornada concluirá con una cena privada en el Palacio Real a las 20:00 horas para familiares y amigos de la pareja.

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El príncipe Carlos Felipe y su familia celebran las bodas de oro de los reyes Carlos Felipe y Silvia (Grosby)

El aniversario tuvo también un capítulo simbólico previo a las celebraciones: el jueves, el rey Carlos Gustavo entregó a la reina Silvia la Medalla Serafín, la condecoración más prestigiosa de Suecia y la medalla al mérito en activo más antigua del mundo. La distinción reconoció, según explicó la Casa Real, “sus importantes esfuerzos humanitarios durante medio siglo”, con especial énfasis en el apoyo a niños en situación de vulnerabilidad y a personas afectadas por la demencia. Entre las organizaciones promovidas por la reina figuran Mentor, la Fundación Mundial para la Infancia y Silviahemmet.

La princesa Magdalena celebra las bodas de oro de los reyes Carlos Felipe y Silvia (Grosby)

El aniversario de Carlos Felipe

El 13 de junio tiene además una resonancia particular para el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, ya que este mismo día cumplen 11 años de matrimonio. La pareja, que contrajo nupcias el 13 de junio de 2015, ha podido celebrar la efeméride junto a sus cuatro hijos: el príncipe Alexander de 10 años, el príncipe Gabriel, de 8, el príncipe Julian, de 5, y la princesa Inés, con tan solo un año.

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El príncipe Carlos Felipe y su hija Inés celebran las bodas de oro de los reyes Carlos Felipe y Silvia (Grosby)

Un año antes, el 13 de junio de 2025, la familia real se había reunido en la iglesia del Palacio de Drottningholm para el bautizo de Inés, fecha elegida por coincidir con el décimo aniversario de boda de sus padres. Con motivo del cincuentenario, el Palacio Real acoge la exposición ¡Oro!: Juntos por Suecia durante 50 años, donde se exhiben fotografías, prendas, regalos de boda y otros objetos vinculados tanto al enlace de 1976 como a las cinco décadas de vida compartida por los monarcas.

La princesa Victoria celebra las bodas de oro de los reyes Carlos Felipe y Silvia (Grosby)