Los retos que afronta la princesa Magdalena de Suecia al cumplir 44 años: retoma su agenda en la Casa Real mientras se pone al frente de su propia serie

La princesa Magdalena de Suecia en el 80 cumpleaños de su padre (Grosby)

La princesa Magdalena de Suecia cumple 44 años este miércoles 10 de junio en pleno regreso a la agenda institucional de la casa real sueca. Se trata de una vuelta medida que refuerza su papel dentro de la monarquía tras más de una década con presencia intermitente por su vida en Estados Unidos y que llega cuando se acercan dos años de su reinstalación en Estocolmo.

La tercera hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia ha retomado sus actos oficiales en Suecia con su primer compromiso en solitario en 10 años el pasado viernes 29 de mayo en el condado de Gävleborg, territorio vinculado a su ducado de Hälsingland y Gästrikland y escenario elegido tras las críticas por su prolongada ausencia como duquesa.

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Magdalena ocupa el noveno puesto en la línea de sucesión al trono sueco. Por delante tiene a su hermana Victoria, heredera del trono, a los hijos de esta, Estela y Óscar, a su hermano Carlos Felipe y a los cuatro hijos de este con la princesa Sofía: Alejandro, Gabriel, Julián e Inés. Durante años fue uno de los miembros más activos de la familia real. Esa visibilidad se redujo después de su mudanza a Estados Unidos en 2010, una etapa que siguió a la ruptura de su compromiso con el abogado sueco Jonas Bergström tras descubrir una infidelidad poco antes de la boda.

Magdalena de Suecia en Gävleborg (Grosby)

Magdalena de Suecia retoma su agenda

Su regreso más visible se produjo con una visita al condado de Gävleborg, donde se encuentran las provincias asociadas a su título nobiliario. En Suecia, el otorgamiento de un ducado forma parte de la tradición con cada nacimiento de un nuevo miembro de la familia real. La visita llega después de que Svensk Damtidnin pusiera el foco en el tiempo que llevaba sin ejercer de forma efectiva como duquesa: más de una década.

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El pasado 21 de mayo, la casa real sueca comunicó su nombramiento como madrina de la Fundación Hippocampus, en Lovön. Para estrenar ese papel, acudió a las instalaciones de una asociación que trabaja con caballos en actividades terapéuticas, educativas y de promoción de la salud. La recuperación de protagonismo institucional no supone abandonar la vida independiente que ha construido fuera del foco oficial.

La serie de Magdalena de Suecia

La princesa mantiene abiertos varios proyectos propios y ha defendido públicamente que esa actividad se desarrolla al margen de su condición de princesa. A finales de 2026 está previsto el estreno de Hidden Islands, una serie infantil de animación de 20 episodios de siete minutos producida por SkyShowtime y creada junto a Karini Gustafson‑Teixeira, integrante de la junta directiva de Childhood, la fundación de protección a la infancia creada por la reina Silvia y vicepresidida por la propia Magdalena.

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Primera imagen de la serie de animación de Magdalena de Suecia (SkyShowtime)

La producción se presenta como una aventura familiar destinada a animar a los niños a explorar la naturaleza y pasar más tiempo al aire libre. “Es maravilloso ver cómo la historia llega ahora a tantos niños”, afirmó la princesa en un comunicado. No es la primera colaboración entre ambas. En 2019 publicaron el libro infantil Stella y el secreto, traducido a cinco idiomas.

El regreso de la princesa

En una entrevista concedida el pasado febrero a Point de Vue, la princesa fijó el marco con el que quiere desarrollar esa faceta civil: “Nunca utilizaré mi título para obtener de él ventaja personal alguna”. En esa misma conversación añadió que firma sus iniciativas como Madeleine Bernadotte, el apellido familiar.

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También citó el precedente de su hermano: “Mi hermano, el príncipe Carlos Felipe, tiene una empresa de diseño, Bernadotte & Kylberg, desde hace más de 10 años. Lo admiro enormemente y encuentro admirable la manera en que ha sabido conciliar esta aventura con sus obligaciones oficiales”, dijo al citado medio.

Magdalena de Suecia en una imagen promocional de minLen. (instagram.com/minlen_official)

En marzo de 2025 lanzó su marca de cosmética, MinLen, en colaboración con la empresa suiza Weleda. “Como madre, me resultaba difícil encontrar productos de cuidado personal adecuados para mis hijos, es decir, naturales, seguros y apropiados para su piel en pleno crecimiento”, explicó entonces. Por ahora, esos productos solo se venden en los países nórdicos y ella sigue siendo su imagen promocional en redes sociales.

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A día de hoy, la prioridad de Magdalena sigue siendo su familia. Antes de su marcha, participó activamente en la agenda real hasta 2013, cuando abandonó Suecia y encadenó residencias en Nueva York, Londres y, desde 2018, Miami. En la ciudad de Florida permaneció hasta el verano de 2024, cuando la familia puso a la venta su mansión, después de rebajar el precio inicial ante las dificultades para encontrar comprador, para iniciar una nueva etapa en Estocolmo.

TikTok de una española en Suecia

Hasta esa mudanza, sus regresos a Suecia se limitaban sobre todo a citas familiares. La princesa está casada con el empresario Chris O’Neill, a quien conoció en Nueva York y con quien tiene tres hijos: Leonore, nacida el 20 de febrero de 2014; Nicolás, nacido el 15 de junio de 2015; y Adrienne, nacida el 9 de marzo de 2018. O’Neill renunció al título real antes de la boda, por lo que no participa en buena parte de los compromisos de la familia real.

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En la entrevista con Point de Vue, Magdalena explicó así las razones del retorno: “Era el momento de volver a casa. Echaba de menos a mi familia y a mis amigos cercanos. También tenía la sensación de que mis hijos estaban creciendo como pequeños estadounidenses. Para mí era importante traerlos aquí y transmitirles su herencia sueca”.

En esa misma conversación añadió otro balance de su etapa en Estados Unidos: “Vivir en Estados Unidos me permitió expresarme con mayor libertad. Nosotros, los suecos, podemos ser un poco reservados. Eso me ayudó mucho a no ser tímida con los desconocidos”. Ese regreso a la actividad oficial la sitúa de nuevo como apoyo para sus padres, los reyes de Suecia, y a futuro también para su hermana Victoria, primera en la línea de sucesión, mientras mantiene una vida propia construida durante sus años en el extranjero.

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