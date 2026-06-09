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La princesa Désirée de Suecia reparte su herencia millonaria a sus hijas y deja sin nada a su hijo: un piso en Mallorca, 11,6 millones de euros y sus joyas

“Con esta disposición he perjudicado a mi hijo Carl”, escribió la hermana del rey Carlos Gustavo de Suecia en su testamento antes de su muerte

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La princesa Désirée de Suecia, en imagen de archivo (Grosby)
La princesa Désirée de Suecia, en imagen de archivo (Grosby)

La apertura del testamento de la princesa Désirée de Suecia ha revelado que sus dos hijas recibirán toda su fortuna y que su hijo varón queda fuera del reparto, una decisión que, según Expressen, reordena de manera polémica el patrimonio familiar meses después de la muerte de la hermana del rey Carlos Gustavo de Suecia.

Según el medio nacional, el inventario validado ante la Agencia Tributaria sueca fija la herencia personal de la princesa en 126 millones de coronas suecas, unos 11,6 millones de euros, que se repartirán por mitades entre la baronesa Christina Louise De Geer, de 59 años, y Hélène Silfverschiöld, de 57, mientras su primogénito, Carl Silfverschiöld no recibirá nada de parte de su madre.

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La princesa murió el pasado 21 de enero de 2026 a los 87 años en el castillo de Koberg, donde falleció rodeada de su familia. La validación de sus últimas voluntades ha despertado interés internacional por una exclusión expresa del hijo mayor del millonario patrimonio que la madre deja con su muerte.

Carlos Gustavo, Silvia de Suecia y Désirée de Suecia, en montaje de Infobae (Instagram @kungahuset)
Carlos Gustavo, Silvia de Suecia y Désirée de Suecia, en montaje de Infobae (Instagram @kungahuset)

El millonario patrimonio de Désirée de Suecia

La fortuna privada de Désirée estaba compuesta por dinero en efectivo, una cartera de valores y valores mobiliarios, una colección de joyas personales tasada en casi un millón de coronas suecas, unos 92.000 euros, y un apartamento vacacional en Santa Ponsa, en Mallorca. Ese inmueble está valorado en 6,5 millones de coronas, unos 600.000 euros, y se encuentra en la misma localidad donde residió su hermana, la princesa Birgitta, fallecida en diciembre de 2024.

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Las actas de la herencia citadas por Expressen recogen que todo el legado irá a partes iguales a Christina Louise De Geer y Hélène Silfverschiöld. El barón Carl Silfverschiöld, hijo mayor de la princesa, ha quedado formalmente desheredado de los bienes de su madre. La explicación aparece en una cláusula manuscrita del propio testamento: “Con esta disposición he perjudicado a mi hijo Carl”.

Eso sí, los argumentos que da a su decisión son claros: “Él ya fue ampliamente compensado por ello en el testamento que mi esposo otorgó, tanto en lo que respecta a sus bienes privados como a los bienes que posee por derecho de fideicomiso”. Por tanto, no respondería a un conflicto familiar, sino a un reparto compensatorio dentro de la familia Silfverschiöld. La propia princesa dejó por escrito que su hijo ya había sido resarcido a través de la herencia paterna.

La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)
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La situación del hijo de Désirée de Suecia

Tras la muerte del barón Niclas Silfverschiöld en 2017, Carl heredó por la línea paterna una fortuna privada de 26 millones de coronas suecas y el fideicomiso de los castillos de Koberg y Gåsevadsholm. Los activos vinculados a ese patrimonio superan los 500 millones de coronas suecas, unos 46 millones de euros.

La legislación sueca obliga a la liquidación gradual de los fideicomisos tradicionales cuando muere su titular. Por ese motivo, la propiedad de los castillos se reestructuró en una sociedad fiduciaria o sociedad anónima de responsabilidad limitada. Hoy, Carl, de 61 años, ejerce como director ejecutivo de esa entidad y administra unas 20.000 hectáreas de terreno. Ese control del patrimonio arquitectónico y territorial de la familia es el contexto que explica que la herencia materna se haya destinado íntegramente a sus dos hermanas.

TikTok de una española en Suecia

El administrador de los bienes familiares, Carl-Fredrik Herslow, ya había defendido ese equilibrio sucesorio: “Los hermanos están totalmente de acuerdo”, declaró. La decisión final de Désirée, según las cláusulas del testamento, buscó asegurar el futuro financiero de sus hijas después de que el hijo varón hubiera conservado el estatus patrimonial y la estructura histórica de la dinastía Silfverschiöld.

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