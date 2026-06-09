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La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos: el pontífice les regala rosarios bendecidos y pide “tres más”

Tras su encuentro privado con el pontífice, la hermana pequeña del rey Felipe VI no ha dudado en dar la cara por su sobrino y dos de sus hijos

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Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

La reina Sofía mantuvo el lunes una audiencia privada con el papa León XIV en la Nunciatura de Madrid junto a las infantas Elena y Cristina y tres de sus nietos: Victoria Federica, Miguel y Pablo Urdangarin. Fue un encuentro íntimo, aunque ha trascendido un detalle que ha concentrado la atención: la petición de rosarios adicionales al pontífice por parte de la infanta Cristina antes de su cita multitudinaria posterior.

Cada miembro de la familia recibió una cajita con el escudo de Ciudad del Vaticano con un rosario bendecido en el interior. Sin embargo, la infanta Cristina no pudo evitar pedir “tres más” para su sobrino Froilán y sus hijos Juan e Irene Urdangarin, los tres primos ausentes en la audiencia privada.

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La cita se celebró poco antes de la oración del pontífice en la Almudena y en una jornada con la agenda papal medida al minuto. La reunión fue una de las más comentadas del día por el carácter familiar y por una escena grabada por las cámaras en el momento de la despedida. La inesperada petición de la infanta Elena ha reforzado la lectura de un encuentro concebido en clave familiar, algo que, según se desprende del propio desarrollo de la audiencia, ha favorecido un tono más cercano.

La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)
La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)

La petición de la infanta Cristina al papa León XIV

El obsequio del papa León XIV a sus invitados han sido rosarios bendecidos, una entrega habitual en audiencias privadas y cargada de significado simbólico y espiritual dentro de la tradición católica. De la misma manera, puede destinarse a la oración, conservarse como recuerdo del privilegiado encuentro o hasta entregarse a un ser querido.

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La petición de la infanta Cristina se ha producido delante de las cámaras cuando el papa ya estaba entregando las cajas a los asistentes de la familia real, pese al carácter privado del encuentro. En ese instante, la infanta Cristina ha aprovechado para reclamar tres unidades más para quienes no habían podido acudir. Al mismo tiempo, en la escena se veía cómo se emocionaba Victoria Federica al recibir el presente de León XIV.

Antes de ese momento, también era la hermana pequeña de Felipe VI quien tomaba la iniciativa en la conversación para trasladar al pontífice su valoración del discurso pronunciado horas antes en el Congreso. “Tan necesario, tan bonito”, le ha dicho, y el papa ha respondido con agradecimiento mientras conversaba activamente con la reina Sofía.

La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)
La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)

El protocolo en el encuentro con León XIV

La propia doña Sofía le había indicado al papa que “faltaban” algunos de sus nietos. Los ausentes en esa audiencia eran Froilán, Juan e Irene Urdangarin, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía, aunque Irene sí estuvo el día anterior en la misa oficiada por el pontífice el domingo en la plaza de Cibeles de Madrid y las hijas de los reyes pudieron tener su propio encuentro con León XIV el sábado.

Desde el punto de vista del protocolo, la solicitud de rosarios adicionales por parte de la infanta ha desatado un debate porque este tipo de audiencias están muy pautadas y apenas dejan margen a la improvisación. Las críticas que ha suscitado el gesto se centran en que la petición se dirigiera al propio papa y se hiciera en público, en vez de trasladarse a alguno de sus asistentes o esperar a un momento sin cámaras. Otros, han visto el gesto como un acto de cercanía y naturalidad.

El desarrollo de la audiencia ha dejado también una imagen muy definida de la puesta en escena. Doña Sofía ha acudido vestida de blanco impoluto, en línea con el llamado ‘privilegio de blanco’, que también pudo disfrutar la reina Letizia en sus dos encuentros con León XIV, por ser ambas reinas de monarquías católicas.

La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)
La infanta Cristina desafía el protocolo con el papa León XIV por Froilán y sus hijos (EFE)

Las infantas Elena y Cristina han optado por el negro combinado con prendas en blanco: falda de flores en el caso de Elena y motivos geométricos en el de Cristina. Pablo y Miguel Urdangarin han vestido traje y corbata, mientras que Victoria Federica ha decidido apostar por el negro protocolario de arriba abajo.

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