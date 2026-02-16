¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Los líderes de la izquierda española. (Montaje Infobae)

La izquierda española busca un líder para encabezar la reconquista en las urnas en unas futuras elecciones generales frente al avance de Vox. Si está interesado en este puesto, deberá saber que no es nada sencillo, pues no son pocos los intentos que han encallado en la historia de la democracia moderna.

Primero, porque no hay consenso sobre el modelo de confluencia que hay que seguir: ¿La coalición por las izquierdas que propone Sumar, el Frente Amplio que busca Gabriel Rufián o acuerdos electorales puntuales? Segundo, porque son pocos los partidos que están dispuestos a dejar las siglas atrás, enzarzados en una guerra de ataques en redes sociales para colocar a sus candidatos como cabeza de cartel.

Si todavía sigue interesado en el puesto, a día de hoy, estos son algunos de los candidatos que figuran —voluntariamente o no— en esta posible carrera:

Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y líder de Movimiento Sumar podría ser la candidata idónea para este puesto. Hay motivos para creerle. Yolanda Díaz ya sabe lo que es sentarse a negociar con otras fuerzas y unir a una amalgama de partidos de izquierdas, personas independientes y profesionales en la confluencia. Fruto de esta conversación nació en 2023 su proyecto estrella, Movimiento Sumar, una plataforma cívica —que posteriormente mutó a partido en las elecciones— que logró hasta una treintena de diputados, pero que nunca llegó a culminarse como un partido único.

Y este es el argumento al que se aferra su partido, que rechaza las primarias porque ve en Díaz “la mejor candidata” para ilusionar al electorado. De hecho, las cuatro formaciones de Sumar que forman parte del Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes) han anunciado su intención de reeditar la coalición de cara a las próximas elecciones generales, con la esperanza de agrupar a partidos como Compromís y Podemos, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista.

¿Y qué impide que la titular de Trabajo se presente al cargo? Díaz ha sufrido la erosión de la estancia en Moncloa, el precio que ya pagaron otros dirigentes situados a la izquierda del PSOE como Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau. Por el momento, Díaz no ha anunciado públicamente su intención de liderar el proceso, pero su nombre está asociado a una marca que, desde algunos sectores de Sumar, como Izquierda Unida, consideran que ha perdido la fuerza movilizadora para reflotar este espacio, que dio sus máximos entre 2016 y 2023.

El genio de las redes

¿Quién mejor para liderar un proyecto dormido que uno de los altavoces más poderosos en la izquierda? Desde la tribuna del Congreso hasta las redes (un espacio, por cierto, dominado por la extrema derecha), seguramente hayas visto algún cruce directo entre Gabriel Rufián y el líder de Vox, Santiago Abascal. Ahora, Rufián se encomendó a sí mismo la tarea de unir a las izquierdas en un frente más amplio que aglutinase a las izquierdas estatales y confederales, como el BNG, ERC o Bildu. Pero esta aventura, de momento, no cuenta con el respaldo siquiera de los suyos, que prefieren presentarse con sus siglas.

El portavoz de ERC en el Congreso respeta la reedición de Sumar pero insiste en la necesidad de una alianza diferente "sin que nadie renuncie a la independencia política ni a sus siglas".

A pesar de ello, ha iniciado una ronda de contactos con varios líderes de la izquierda para tantear los apoyos del bloque. De hecho, el próximo 18 de febrero, el republicano protagonizará una charla con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, en la sala Galileo Galilei de Madrid, en la que se debatirán estos asuntos. ¡Y las entradas se han agotado en tan solo cuatro minutos!

El Rufián de Móstoles

La figura de Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea madrileña, ha ganado notoriedad gracias a sus constantes apariciones en televisión y su activa presencia en redes sociales. Ahora, además, se muestra como uno de los impulsores para recuperar el diálogo entre las fuerzas progresistas. Este político, conocido por su estilo directo e incluso combativo, ha insistido en la necesidad de construir una izquierda amplia, inclusiva y masiva, aunque ello suponga aceptar contradicciones internas.

Delgado ya ha iniciado movimientos para presentarse a las primarias de Más Madrid y disputarle a Mónica García, actual líder del partido y ministra de Sanidad, la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Un diplomático para detener la guerra entre las izquierdas

Otro de los candidatos que podrían postularse al cargo es el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Diplomático, vinculado a los ecologistas y mano derecha de Díaz, Urtasun lleva mamando la política desde Europa cuando era muy joven.

A pesar de pertenecer al Gobierno, no ha sufrido el desgaste de Yolanda Díaz y su exposición en los titulares se ha dado más bien a fogonazos, principalmente por su posición antitaurina, en una cartera que tiene como misión precisamente apoyar esta actividad.

El nombre de Urtasun daría continuidad a la marca electoral de Sumar. En cuanto a su valoración, roza el aprobado, según el último barómetro del CIS (algo que no pueden decir muchos ministros). No obstante, al mismo tiempo es uno de los rostros más desconocidos de Moncloa. Mientras Díaz siga en la primera línea, no parece lógico que Urtasun dé un paso al frente.

Vuelta a Madrid desde Estrasburgo

Ninguna coalición fuerte de izquierdas puede hacerse sin Podemos. Pero la formación morada no está dispuesta a formar parte de ningún proyecto que sea continuista a la línea de Sumar, un partido que considera “políticamente muerto”. El pasado mes de abril, la actual secretaria general de la formación, Ione Belarra, encomendó a la exministra de Igualdad, Irene Montero, ponerse al frente de una futura lista en 2027 “que no sea solo de Podemos”.

Irene Montero

Un punto a favor de Montero es que es una de las líderes más nítidas dentro del espacio de la izquierda. Junto a Pablo Iglesias, la ahora eurodiputado ha sido testigo de los grandes momentos de la formación morada, entre ellos los 71 diputados que consiguió la coalición Unidos Podemos en 2016. 67 de ellos pertenecían a Podemos. En tan solo una década, el número de escaños ha mermado hasta los 5 diputados. Y la formación morada viene de una debacle en las elecciones aragonesas, a la que decidió concurrir en solitario.