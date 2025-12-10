España

Las mejores urgencias hospitalarias de España, según ‘Forbes’

Dos hospitales públicos y uno privado lideran los rankings nacionales por sus servicios de urgencias

Un taxi llega a un
Un taxi llega a un hospital madrileño. (Jesús Hellín / Europa Press)

Los españoles acuden cada vez más a las urgencias de los hospitales. Desde el año 2013, la frecuentación a estos servicios ha crecido un 17,0%, según los datos recogidos por el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud. El incremento en la frecuentación tiene más que ver con el aumento de los tiempos de espera en la atención primaria que con un agravamiento de los problemas de salud de la población: en el último año, más de un 20% de los ciudadanos que han necesitado acudir a su médico de cabecera no han conseguido cita, revela el Barómetro Sanitario del CIS. Aquellos que sí han logrado ser atendidos han tenido que esperar entre ocho y nueve días de media para obtener una consulta.

Cuando los pacientes no consiguen cita con su médico de familia, más de la mitad intentan resolver sus problemas en las urgencias hospitalarias, aunque estos no sean de gravedad. Así, en el año 2023, los hospitales atendieron 24.895.110 urgencias. Este crecimiento ha provocado que los episodios de saturación en urgencias se repitan cada año, tanto en los meses de invierno como en los de verano, afectando a la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La prudencia de los pacientes es importante para evitar el colapso de este servicio sanitario, pero también la organización y gestión de los propios centros que proveen el servicio. La revista Forbes ha analizado los más de 700 hospitales españoles para evaluar su trabajo en 12 especialidades médicas diferentes. El medio especializado en negocios ha destacado un total de 36 centros, públicos y privados, según la especialidad médica en la que resaltan. Estos son los tres mejores en Urgencias.

Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)

El antiguo edificio del 12
El antiguo edificio del 12 de Octubre (Jesús Hellín / Europa Press)

El Hospital 12 de Octubre tiene una de las urgencias más concurridas de toda España. Según Forbes, atiende a más de 400.000 personas al año. El hospital cuenta con áreas diferenciadas para adultos, pediatría y obstetricia, así como unidades específicas de críticos, observación y atención rápida y emplea a más de 300 profesionales. "Con una organización diseñada para garantizar una respuesta eficaz tanto en patologías leves como en situaciones de alta complejidad, incluyendo politraumatizados, emergencias cardiovasculares, neurológicas y sepsis“, valora Forbes.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid)

Fachada del Hospital Universtario Fundación
Fachada del Hospital Universtario Fundación Jiménez Díaz. (Europa Press)

El centro privado con concierto público atiende más de 250.000 consultas anuales, con criterios diferenciados para adultos, pediatría y obstetricia. La revista Forbes alaba su “gestión altamente eficiente de los flujos asistenciales”, facilitada por “un área de observación que permite reducir tiempos de espera y mejorar la seguridad del paciente”.

La Fundación Jiménez Díaz ha sido pionera en la implantación de sistemas digitales de triaje y monitorización, que permiten dar una mejor y más rápida respuesta en situaciones críticas, como los infartos, ictus o politraumatismos.

Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

Entrada del hospital madrileño Gregorio
Entrada del hospital madrileño Gregorio Marañón (Eduardo Parra / Europa Press)

El Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha consolidado su posición como referente en la atención de urgencias, gracias a la labor de un equipo multidisciplinar que supera los 250 profesionales, con médicos especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, personal de enfermería con formación específica y técnicos de emergencias.

El centro sanitario ha iniciado un ambicioso proceso de transformación, con una inversión de 400 millones de euros destinada a la renovación integral del bloque de urgencias. Este proyecto contempla la ampliación de los espacios y la mejora de la experiencia del paciente, con el objetivo de adaptar las instalaciones a las necesidades asistenciales de los próximos años. Además, el hospital mantiene una intensa actividad en el ámbito docente y participa activamente en proyectos de investigación centrados en la organización de urgencias, la seguridad del paciente y la aplicación de nuevas tecnologías en la atención inmediata.

