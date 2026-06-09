España

El PP considera que es “patético y penoso” que el PSOE use al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción

El partido de Alberto Núñez Feijóo evita interpretar las palabras de León XIV sobre la inmigración y la polarización y limita su mensaje a “una lección pastoral”

Guardar
Google icon
Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, saludan al papa León XIV. (EFE/Ballesteros)
Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, saludan al papa León XIV. (EFE/Ballesteros)

Los tres días de visita del papa León XIV en Madrid ya se leen en clave política. El Gobierno ha visto en su intervención en el Congreso una oportunidad para relanzar su discurso político, tras constatar la sintonía con el papa en temas como la inmigración, la inteligencia artificial, el rechazo a la polarización e incluso a la prioridad nacional de PP y Vox. Otros temas, como su visión sobre el aborto, fueron más difíciles de digerir, pero para el PSOE fue suficiente compartir el “eje” de su mensaje para poder decir que el PP y Vox fueron los reprendidos a ojos de los españoles.

Desde Génova niegan que su discurso haya sido un “balón de oxígeno” para el PSOE y evitan darse por aludidos en los mensajes del León XIV. “El papa hace el discurso moral que considera oportuno. Él vino a darnos una lección pastoral y nosotros le tenemos que escuchar y respetar [...] No esperen un ejercicio de soberbia en contra de mis adversarios políticos", se limitó a comentar la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

PUBLICIDAD

A juicio del PP, los socialistas tratan de utilizar al papa “como escudo humano” para tapar los avances judiciales que han ido aflorando durante su visita a España. “Me parece entre patético y penoso”, señalan fuentes de Génova consultadas por Infobae. En estos últimos días, el juez Santiago Pedraz ha citado a declarar a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el ‘caso Leire Díez’ y al presidente de la SEPI por la causa que investiga el rescate a Plus Ultra.

El Partido Popular es consciente de que el PSOE tratará de seguir capitalizando las palabras del papa en la sesión de control del Ejecutivo prevista para este miércoles. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo insisten en que no caerán en el juego y seguirán dirigiendo todos sus ataques contra el Gobierno por la corrupción, según ellos, centralizada en una única figura: Pedro Sánchez. “Esto es un único caso de corrupción institucionalizada. El PSOE se ha reído de todos, nos ha mentido a todos. A los españoles, a los socios y a los periodistas”, señaló Muñoz.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Partido PopularPedro SánchezcorrupciónAlberto Núñez FeijóoEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia

Seguimos al líder religioso en su cuarto día en nuestro país. Prevost deja Madrid y comienza su agenda en Barcelona

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia

Las farmacias ya no tendrán que recortar el código de barras de los medicamentos: la alternativa de Sanidad para eliminar el cupón precinto

El Gobierno introduce un nuevo identificador único que deberá sustituir al cupón físico

Las farmacias ya no tendrán que recortar el código de barras de los medicamentos: la alternativa de Sanidad para eliminar el cupón precinto

Una incidencia de Adif interrumpe la circulación de los Rodalies en Barcelona durante 30 minutos el día que llega el papa León XIV

El administrador de infraestructuras ha confirmado que el personal trabaja para restaurar los sistemas afectados

Una incidencia de Adif interrumpe la circulación de los Rodalies en Barcelona durante 30 minutos el día que llega el papa León XIV

Avance semanal de ‘Sueños de Libertad’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves y un secreto revoluciona la fábrica

La semana despliega una sucesión de episodios cargados de emociones, reveses y revelaciones que ponen en jaque a cada uno de los protagonistas

Avance semanal de ‘Sueños de Libertad’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves y un secreto revoluciona la fábrica

Más de mil tipos de drogas se mueven por Europa: el mercado ilegal se refina con nuevas vías de entrada y más riesgos para la salud

Las redes recurren a traslados en el mar, semisumergibles, y ocultaciones en aguas profundas, además del uso de drones para introducir drogas en centros penitenciarios

Más de mil tipos de drogas se mueven por Europa: el mercado ilegal se refina con nuevas vías de entrada y más riesgos para la salud
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros