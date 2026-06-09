El PP considera que es “patético y penoso” que el PSOE use al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción

Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, saludan al papa León XIV. (EFE/Ballesteros)

Los tres días de visita del papa León XIV en Madrid ya se leen en clave política. El Gobierno ha visto en su intervención en el Congreso una oportunidad para relanzar su discurso político, tras constatar la sintonía con el papa en temas como la inmigración, la inteligencia artificial, el rechazo a la polarización e incluso a la prioridad nacional de PP y Vox. Otros temas, como su visión sobre el aborto, fueron más difíciles de digerir, pero para el PSOE fue suficiente compartir el “eje” de su mensaje para poder decir que el PP y Vox fueron los reprendidos a ojos de los españoles.

Desde Génova niegan que su discurso haya sido un “balón de oxígeno” para el PSOE y evitan darse por aludidos en los mensajes del León XIV. “El papa hace el discurso moral que considera oportuno. Él vino a darnos una lección pastoral y nosotros le tenemos que escuchar y respetar [...] No esperen un ejercicio de soberbia en contra de mis adversarios políticos", se limitó a comentar la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

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A juicio del PP, los socialistas tratan de utilizar al papa “como escudo humano” para tapar los avances judiciales que han ido aflorando durante su visita a España. “Me parece entre patético y penoso”, señalan fuentes de Génova consultadas por Infobae. En estos últimos días, el juez Santiago Pedraz ha citado a declarar a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el ‘caso Leire Díez’ y al presidente de la SEPI por la causa que investiga el rescate a Plus Ultra.

El Partido Popular es consciente de que el PSOE tratará de seguir capitalizando las palabras del papa en la sesión de control del Ejecutivo prevista para este miércoles. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo insisten en que no caerán en el juego y seguirán dirigiendo todos sus ataques contra el Gobierno por la corrupción, según ellos, centralizada en una única figura: Pedro Sánchez. “Esto es un único caso de corrupción institucionalizada. El PSOE se ha reído de todos, nos ha mentido a todos. A los españoles, a los socios y a los periodistas”, señaló Muñoz.

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