El PSOE espera que Zapatero pueda explicar el valor de sus joyas millonarias en su declaración ante el juez

El PSOE confía en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sea capaz de explicar el origen de las joyas halladas por la Guardia Civil en la caja fuerte de su despacho, que están valoradas en 1,3 millones de euros según la tasación encargada por el juez y no contempla emprender acciones internas en su contra.

En Ferraz esperan que explique "todo lo que sea necesario" cuando se presente ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le ha convocado la próxima semana, el miércoles 17 y el jueves 18 de junio tras imputarle por liderar presuntamente una trama de tráfico de influencias, en el marco del 'caso Plus Ultra'.

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Hasta el momento los socialistas han mantenido su confianza en el expresidente y en la cúpula del partido no tienen previsto abrirle expediente por el hallazgo de estas joyas de alto valor, al menos por el momento. "Primero es necesario escuchar sus explicaciones" señalan fuentes socialistas a Europa Press.

Tras el hallazgo de las joyas en un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al despacho de Zapatero el pasado mes de mayo, el entorno del expresidente trasladó que estos bienes tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros, según dijo entonces el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, ejerciendo de portavoz autorizado de Zapatero.

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Este viernes Arroyo ha pedido disculpas, por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas, después de que el juez encargase una tasación a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español y concluyesen que su valor real es de 1,3 millones de euros.