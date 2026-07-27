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Embalses España: la reserva de agua bajó este 27 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

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El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este lunes 27 de julio sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 73,35 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial señala que la retención de este recurso hídrico bajó en comparación con la semana anterior.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

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Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 27 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 41.110 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 73,35 %.

Variación de hace una semana: -1.082 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,93 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 38.311 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 68,36 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 79,03%.

Aragón: 69,63%.

Asturias: 76,32%.

C. Valenciana: 49,95%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 70,84%.

Castilla-La Mancha: 65,21%.

Cataluña: 82,92%.

Comunidad de Castilla y León: 75,01%.

Extremadura: 74,96%.

Galicia: 72,11%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 63,59%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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