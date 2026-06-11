México

Estos son los mejores memes que dejó la ceremonia de la inauguración del Mundial 2026 en México

El evento, realizado en el Estadio Azteca, marca el inicio de la justa futbolística con un mensaje de integración cultural y música en vivo

Guardar
Google icon
Cuatro músicos de rock, incluyendo un vocalista con chaqueta roja y brazo alzado, tocan en un escenario dorado. Multitud visible en un estadio
Una banda de rock sube al escenario dorado interpretando música en vivo para una multitud en un estadio.

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México concluyó este jueves 11 de junio con la interpretación de Shakira y un despliegue de artistas latinos e internacionales.

El evento, realizado en el Estadio Ciudad de México, marca el inicio de la justa futbolística con un mensaje de integración cultural y música en vivo, y ya circulan memes relacionados con el espectáculo en plataformas como X y Facebook.

PUBLICIDAD

Minutos después de concluir la ceremonia, usuarios comenzaron a publicar memes sobre el vestuario de los artistas, los movimientos de Shakira y la reacción de los asistentes. L

as tendencias en X posicionan términos como “Shakira”, “Belinda”, “Show de inaguración” entre los temas más comentados.

El evento inaugural confirma la apuesta del comité organizador por proyectar la cultura musical latinoamericana durante el arranque del torneo de fútbol más seguido a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Un cantante con chaqueta de cuero oscuro y gafas de sol en una plataforma dorada, rodeado de muchos bailarines folclóricos con trajes brillantes y coloridos
Un cantante interpreta con pasión mientras un numeroso grupo de bailarines de danza folclórica, ataviados con trajes tradicionales vibrantes, llenan el escenario de color y movimiento frente a una multitud enérgica. (AP)
En un Stadium, artistas con trajes dorados y penachos actúan. Fuergos artificiales y humo blanco se elevan sobre la multitud de aficionados
Un vibrante espectáculo con el Performance M, artistas en trajes dorados y fuegos artificiales, anima a la multitud en el Stadium durante una gran Fête. (AP)
mundial 2026 fiesta inaugural mexico
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view of performers during the opening ceremony REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Oceancomplementaron la cartelera. Cada presentación mostró estilos representativos y colaboraciones entre artistas de distintas regiones.

México le dice ‘Hola’ al mnundo por tercera ocación en el Coloso de Santa Úrsula

Llegó el día esperado para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Este 11 de junio, la Ciudad de México da la bienvenida al torneo con la ceremonia inaugural y el primer partido entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

Ubicado al sur de la capital, el Estadio Azteca —inaugurado en 1966— hace historia al convertirse en el primer recinto que alberga tres ediciones del Mundial. Fue sede en 1970, cuando Brasil levantó la copa con Pelé, y en 1986, escenario del campeonato de Argentina liderado por Diego Armando Maradona. Para esta edición, el torneo suma 48 selecciones participantes en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial.

El Azteca ha presenciado jugadas emblemáticas, como el gol conocido como “la mano de Dios” de Maradona ante Inglaterra en 1986. Grandes figuras del fútbol mundial, entre ellas EusebioRonaldinhoBeckenbauerIker CasillasIván Zamorano y Sergio Ramos, han pisado su césped.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Después de una reciente remodelación, el estadio está preparado para recibir el partido inaugural, además de los duelos entre Colombia y Uzbekistán el 17 de junio, y México contra República Checa el 24 de junio, en la fase de grupos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un formato inédito con tres ceremonias de inauguración, una en cada nación anfitriona: CanadáEstados Unidos y México. Cada país recibe su propio evento previo al debut de su selección, con una cartelera de artistas que busca reflejar la diversidad cultural y el alcance global del torneo.

Ceremonia inaugural en Canadá

La primera de estas celebraciones se llevará a cabo en Canadá el viernes 12 de junio de 2026. El evento iniciará a las 13:30 horas locales en el BMO Field de Toronto, aproximadamente 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El espectáculo contará con la presencia de figuras reconocidas de la música canadiense y global. Michael Bublé y Alanis Morissette lideran la lista de artistas confirmados, representando a Canadá ante el público internacional.

A ellos se suman Alessia CaraElyannaJessie ReyezNora Fatehi y William Prince, quienes aportan su estilo y trayectoria al evento. El músico Vegedream también está incluido entre los invitados, así como el actor Will Arnett, quien funge como embajador oficial de la sede. La variedad de géneros musicales y la selección de intérpretes subrayan el mensaje de integración cultural que busca transmitir el torneo.

Ceremonia en Estados Unidos

La segunda ceremonia tendrá lugar en Estados Unidos el mismo viernes 12 de junio de 2026, pero por la tarde, a las 17:30, hora local. El SoFi Stadium de Los Ángeles, California, será el escenario de un show donde la superestrella Katy Perry encabeza el cartel. Su presencia asegura una apertura con proyección global, acompañada de una producción escénica de alto nivel.

El evento también contará con la participación del rapero Future, la artista de K-pop LISA (integrante del grupo Blackpink), la brasileña Anitta, el cantante nigeriano Rema, el productor DJ Sanjoy y la paraguaya Marilina Bogado. Esta combinación de nacionalidades y estilos refleja la globalización de la música y el impacto internacional del Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans Caramelo and Caramelo Junior are seen inside the stadium before the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans Caramelo and Caramelo Junior are seen inside the stadium before the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

<br>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

<br>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

<br>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

<br>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

<br>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Diversidad y expectativa en los eventos

Cada ceremonia tiene como objetivo destacar el talento local e internacional, así como marcar el inicio de la participación del país anfitrión en el torneo. Los organizadores han puesto especial énfasis en la inclusión de artistas que representan a distintas comunidades y géneros musicales, asegurando espectáculos con gran alcance mediático y cultural.

La organización de tres ceremonias independientes en CanadáEstados Unidos y México es una estrategia inédita en la historia de la Copa del Mundo, con la intención de fortalecer la identidad de cada sede y celebrar la diversidad del continente. Estas aperturas buscan atraer la atención de audiencias globales y consolidar el Mundial de 2026 como un evento sin precedentes tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Temas Relacionados

Mundial 2026ManáShakiraBelindaJ BalvinMemesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

La cantante mexicana protagonizó uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia de apertura al enviar un mensaje de unidad y diversidad cultural

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: ambas selecciones saltan a la cancha para iniciar calentamientos

El Tri recibe a los sudáfricanos en el Coloso de Santa Úrsula para el duelo inaugural del Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: ambas selecciones saltan a la cancha para iniciar calentamientos

Ni en Palacio Nacional ni en el Fan Fest de CDMX: Sheinbaum ve inauguración del Mundial 2026 junto a Clara Brugada en la GAM

La presidenta anteriormente indicó que vería el partido inaugural en Palacio Nacional

Ni en Palacio Nacional ni en el Fan Fest de CDMX: Sheinbaum ve inauguración del Mundial 2026 junto a Clara Brugada en la GAM

“No voy a fingir”: actual vocalista de Playa Limbo enciende polémica contra María León

Una publicación en redes sociales desató especulaciones entre seguidores de ambas artistas, quienes vincularon mensajes y conceptos tras el lanzamiento de un nuevo sencillo

“No voy a fingir”: actual vocalista de Playa Limbo enciende polémica contra María León

Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan

Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez son originarios de Durango, se les vio abordar un taxi blanco con verde

Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan

Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, se declarará culpable en EEUU por cargos de narcotráfico

Asesinan a Ermelo Rivera, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero

Sinaloa en medio de la violencia: localizan restos humanos de cuatro personas en Culiacán

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

ENTRETENIMIENTO

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

“No voy a fingir”: actual vocalista de Playa Limbo enciende polémica contra María León

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y sin “El baile del sapito”

DEPORTES

México vs Sudáfrica en VIVO: la Selección Mexicana y los Bafana Bafana presentan sus once titulares

México vs Sudáfrica en VIVO: la Selección Mexicana y los Bafana Bafana presentan sus once titulares

Mikel Arriola sale al paso de las críticas por reunión con Salinas Pliego: “La FMF no interviene en la vida política del país”

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Tacos, hamburguesas y cerveza: estos son los precios en dólares que pagarán los aficionados que acudan al Estadio Azteca

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos