Estos son los mejores memes que dejó la ceremonia de la inauguración del Mundial 2026 en México

Una banda de rock sube al escenario dorado interpretando música en vivo para una multitud en un estadio.

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México concluyó este jueves 11 de junio con la interpretación de Shakira y un despliegue de artistas latinos e internacionales.

El evento, realizado en el Estadio Ciudad de México, marca el inicio de la justa futbolística con un mensaje de integración cultural y música en vivo, y ya circulan memes relacionados con el espectáculo en plataformas como X y Facebook.

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Minutos después de concluir la ceremonia, usuarios comenzaron a publicar memes sobre el vestuario de los artistas, los movimientos de Shakira y la reacción de los asistentes. L

as tendencias en X posicionan términos como “Shakira”, “Belinda”, “Show de inaguración” entre los temas más comentados.

El evento inaugural confirma la apuesta del comité organizador por proyectar la cultura musical latinoamericana durante el arranque del torneo de fútbol más seguido a nivel mundial.

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Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un cantante interpreta con pasión mientras un numeroso grupo de bailarines de danza folclórica, ataviados con trajes tradicionales vibrantes, llenan el escenario de color y movimiento frente a una multitud enérgica. (AP)

Un vibrante espectáculo con el Performance M, artistas en trajes dorados y fuegos artificiales, anima a la multitud en el Stadium durante una gran Fête. (AP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view of performers during the opening ceremony REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Oceancomplementaron la cartelera. Cada presentación mostró estilos representativos y colaboraciones entre artistas de distintas regiones.

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Llegó el día esperado para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Este 11 de junio, la Ciudad de México da la bienvenida al torneo con la ceremonia inaugural y el primer partido entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

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Ubicado al sur de la capital, el Estadio Azteca —inaugurado en 1966— hace historia al convertirse en el primer recinto que alberga tres ediciones del Mundial. Fue sede en 1970, cuando Brasil levantó la copa con Pelé, y en 1986, escenario del campeonato de Argentina liderado por Diego Armando Maradona. Para esta edición, el torneo suma 48 selecciones participantes en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial.

El Azteca ha presenciado jugadas emblemáticas, como el gol conocido como “la mano de Dios” de Maradona ante Inglaterra en 1986. Grandes figuras del fútbol mundial, entre ellas Eusebio, Ronaldinho, Beckenbauer, Iker Casillas, Iván Zamorano y Sergio Ramos, han pisado su césped.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Después de una reciente remodelación, el estadio está preparado para recibir el partido inaugural, además de los duelos entre Colombia y Uzbekistán el 17 de junio, y México contra República Checa el 24 de junio, en la fase de grupos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un formato inédito con tres ceremonias de inauguración, una en cada nación anfitriona: Canadá, Estados Unidos y México. Cada país recibe su propio evento previo al debut de su selección, con una cartelera de artistas que busca reflejar la diversidad cultural y el alcance global del torneo.

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Ceremonia inaugural en Canadá

La primera de estas celebraciones se llevará a cabo en Canadá el viernes 12 de junio de 2026. El evento iniciará a las 13:30 horas locales en el BMO Field de Toronto, aproximadamente 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El espectáculo contará con la presencia de figuras reconocidas de la música canadiense y global. Michael Bublé y Alanis Morissette lideran la lista de artistas confirmados, representando a Canadá ante el público internacional.

A ellos se suman Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince, quienes aportan su estilo y trayectoria al evento. El músico Vegedream también está incluido entre los invitados, así como el actor Will Arnett, quien funge como embajador oficial de la sede. La variedad de géneros musicales y la selección de intérpretes subrayan el mensaje de integración cultural que busca transmitir el torneo.

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Ceremonia en Estados Unidos

La segunda ceremonia tendrá lugar en Estados Unidos el mismo viernes 12 de junio de 2026, pero por la tarde, a las 17:30, hora local. El SoFi Stadium de Los Ángeles, California, será el escenario de un show donde la superestrella Katy Perry encabeza el cartel. Su presencia asegura una apertura con proyección global, acompañada de una producción escénica de alto nivel.

El evento también contará con la participación del rapero Future, la artista de K-pop LISA (integrante del grupo Blackpink), la brasileña Anitta, el cantante nigeriano Rema, el productor DJ Sanjoy y la paraguaya Marilina Bogado. Esta combinación de nacionalidades y estilos refleja la globalización de la música y el impacto internacional del Mundial.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans Caramelo and Caramelo Junior are seen inside the stadium before the match REUTERS/Hannah Mckay

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 A performer during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Diversidad y expectativa en los eventos

Cada ceremonia tiene como objetivo destacar el talento local e internacional, así como marcar el inicio de la participación del país anfitrión en el torneo. Los organizadores han puesto especial énfasis en la inclusión de artistas que representan a distintas comunidades y géneros musicales, asegurando espectáculos con gran alcance mediático y cultural.

La organización de tres ceremonias independientes en Canadá, Estados Unidos y México es una estrategia inédita en la historia de la Copa del Mundo, con la intención de fortalecer la identidad de cada sede y celebrar la diversidad del continente. Estas aperturas buscan atraer la atención de audiencias globales y consolidar el Mundial de 2026 como un evento sin precedentes tanto en lo deportivo como en lo cultural.

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