Ni en Palacio Nacional ni en el Fan Fest de CDMX: Sheinbaum ve inauguración del Mundial 2026 junto a Clara Brugada en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenció la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Esto, a pesar de que anteriormente comentó que tenía previsto ver el partido de México contra Sudáfrica en el Fan Fest del Mundial y posteriormente indicó que otra opción sería Palacio Nacional, ante las protestas que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de a Educación (CNTE), quienes amagaron con impedir el acceso al Fan Fest.

PUBLICIDAD

A pesar de que esta mañana se confirmó que se permitiría el acceso al Zócalo, la mandataria acudió al Deportivo Hermanos Galeana, una de las 18 sedes que habilitó el gobierno capitalino para ver de forma gratuita la inauguración, acompañada de Brugada Molina, servidores públicos y decenas de ciudadanos.

En uno de los videos publicados en redes sociales, se ve a Sheinbaum llegar al deportivo junto con la jefa de Gobierno y saludar a los ciudadanos, pocos minutos antes del partido.

PUBLICIDAD

Sheinbaum vió la inauguración del Mundial en el Deportivo Hermanos Galeana. | X- Clara Brugada / Ana María Lomelí

En un segundo video se ve a ambas mandatarias sentadas en primera fila, disfrutando del show musical, en el que participó el grupo mexicano Maná, Belinda y la cantante colombiana, Shakira.

Poco después, la presidenta publicó en su cuenta de X, un video que grabó ella misma y en el que mostró el ambiente dentro del deportivo previo a que comenzara el partido.

PUBLICIDAD

La mandataria y la jefa de Gobierno de la CDMX recorren el Festival Futbolero en Hermanos Galeana y en Gustavo A. Madero, como parte de los puntos instalados para la afición sin entrada al estadio

¿Por qué Sheinbaum no fue a la inauguración del Mundial 2026?

Claudia Sheinbaum no asistió a la inauguración del Mundial 2026 porque optó por regalar el boleto que le entregó la FIFA a una joven mexicana, como parte de un programa social que buscó hacer accesible el evento a personas de recursos limitados.

Desde marzo, la presidenta lanzó una convocatoria exclusiva para mujeres de entre 16 y 25 años, quienes concursaron mostrando su pasión y habilidades futbolísticas.

El boleto 0001 lo ganó Yolett Cervantes, joven veracruzana de raíces indígenas, quien acudió en representación de miles de participantes.

Esta mañana, Sheinbaum reveló que el gobierno federal recibió cerca de 500 boletos y decidió no destinar ninguno a funcionarios públicos.

Todas las entradas fueron distribuidas entre ciudadanos destacados en programas deportivos y adultos mayores.

La mandataria reconoció que los altos precios de las entradas impiden que la mayoría de la población asista al estadio y defendió la política de acercar el Mundial a la gente a través de actividades públicas y la entrega de boletos sin privilegios para autoridades.

PUBLICIDAD

En su conferencia mañanera, la presidenta deseó éxito a la Selección Mexicana al inicio del Mundial 2026, destacando la coordinación entre el Gobierno de México y la Ciudad de México para el evento.

Gabriela Cuevas Barrón, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, anunció que una niña mexicana llamada Estrella, alumna del CETIS 71 en Tamaulipas y ganadora del Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar en Chile 2025 con el proyecto Bradley Care, fue seleccionada para lanzar el volado en el partido inaugural, representando el talento juvenil e inclusión.

PUBLICIDAD

Además, 200 jóvenes muralistas de todo el país fueron reconocidos con entradas por su participación en la jornada de murales mundialistas que intervino 464 muros. Para visitantes, se instalaron kioscos “México Contigo” en las tres sedes, brindando servicios turísticos, orientación y actividades.