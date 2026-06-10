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‘Got Talent’ reemplaza la seriedad de Risto Mejide por la risa fácil de Xuso Jones en una edición especial con la mecánica de ‘La Voz’

‘Got Talent: Fantasy League’ pondrá a los jueces a jugar con su propio equipo de talentos

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Xuso Jones remplazará a Risto Mejide en 'Got Talent' (Mediaset España / YouTube)
Xuso Jones remplazará a Risto Mejide en 'Got Talent' (Mediaset España / YouTube)

Telecinco ha puesto en marcha Got Talent: Fantasy League, una edición especial del concurso en la que que además Risto Mejide será sustituido por primera vez por Xuso Jones. Para esta edición especial, la cadena convierte al jurado en parte de la competición, con una mecánica muy similar a la de La Voz o Factor X, que llega tras los discretos resultados de la última temporada.

El nuevo formato enfrentará a cuatro jueces con equipos de seis concursantes cada uno. De esta manera, Xuso Jones se incorporará al jurado junto a Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell, mientras Santi Millán seguirá como presentador de la primera adaptación internacional de America’s Got Talent: Fantasy League, que NBC estrenó por primera vez en 2024 en Estados Unidos.

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Mediaset España ha explicado en un comunicado que la principal novedad radica en el papel de los jueces. Ya no se limitarán a valorar las actuaciones, sino que tendrán que elegir a sus artistas favoritos entre los que consigan al menos tres votos favorables para formar su propio equipo. Esa segunda capa de competición desplaza parte del foco desde los concursantes hacia la mesa del jurado. Una vez cerradas las plantillas, los cuatro miembros competirán entre sí por la victoria en una fase posterior en la que los Pases de Oro mantendrán un papel destacado.

El jurado de 'Got Talent: Fantasy League' (Mediaset España)
El jurado de 'Got Talent: Fantasy League' (Mediaset España)

‘Got Talent’ sin Risto Mejide

La reformulación del formato acerca el programa a otros concursos de éxito como La Voz, que actualmente triunfa en Antena 3, pero en su día perteneció a la parrilla de Telecinco. La clave está en que cada juez pasa a ejercer también como seleccionador de talento, con una dinámica estratégica que añade una rivalidad directa entre los integrantes del jurado.

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Como su edición habitual, Got Talent: Fantasy League estará producido en colaboración con Fremantle España. El espacio seguirá reuniendo actuaciones multidisciplinares de música, danza, acrobacias, magia y humor, que continuarán siendo la base del concurso pese al cambio en la mecánica.

La cadena mantendrá así la marca Got Talent en su parrilla, pero con un giro claro en su estructura y sin uno de sus rostros más reconocibles. La salida de Risto Mejide, anunciada previamente, cierra la etapa del miembro más longevo del formato, junto al presentador Santi Millán. La incorporación de Xuso Jones ocupa ese relevo en la próxima edición. El presentador murciano sumará este proyecto a Lo sabe no lo sabe, el concurso que conduce en las tardes de Cuatro, con lo que refuerza su presencia dentro del grupo audiovisual.

En esta charla íntima, Ana Mena y Antonio Orozco, jurados de 'La Voz Kids', exploran la complejidad de la negativa y cómo la manera de comunicarla impacta en los más pequeños. Descubre sus anécdotas y puntos de vista.

La trayectoria de Xuso Jones

Antes de sentarse en la mesa de Got Talent, Xuso Jones ya había desarrollado una trayectoria amplia en televisión. Su popularidad arrancó a partir de un vídeo viral en internet y creció con su paso por Tu cara me suena, donde fue uno de los finalistas más destacados de su edición. Después regresó al universo de ese formato como padrino en Tu cara me suena mini y participó en Objetivo Eurovisión para intentar representar a España en el festival.

También ha aparecido en programas como La Voz, MasterChef Junior, Hipnotízame, Secret Story: la casa de los secretos, Mapi y Dani&Flo. En los últimos años ha asumido además papeles de conducción. Entre 2023 y 2024 presentó OT al día, el espacio diario centrado en la actualidad de Operación Triunfo, y desde 2024 está al frente de Lo sabe, no lo sabe, mientras mantiene su pódcast Poco se habla y una fuerte presencia en redes.

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