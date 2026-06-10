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AR3 Evolution, el nuevo dron que el ejército de Reino Unido estrena nuevo sistema en maniobras de la OTAN en Estonia

El objetivo del ejercicio es asegurar que, ante cualquier amenaza real, las fuerzas de la Alianza puedan operar de manera conjunta

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AR3 Evolution, el nuevo dron que el ejército de Reino Unido estrena nuevo sistema en maniobras de la OTAN en Estonia

La brigada multinacional de la OTAN desplegada en Estonia ha participado en una nueva edición de Spring Storm, el mayor ejercicio militar anual del país báltico. En esta ocasión, las fuerzas aliadas, integradas por unidades de Estonia, Francia y Reino Unido, se enfrentaron a la simulación de una invasión para poner a prueba la defensa nacional del país anfitrión y la capacidad de integración de las fuerzas en caso de crisis.

El objetivo del ejercicio es asegurar que, ante cualquier amenaza real, las fuerzas de la OTAN y de Estonia puedan operar de manera conjunta y sin fricciones, defendiendo el territorio aliado. El despliegue incluyó maniobras en carretera y zonas rurales, con la participación de vehículos blindados y efectivos de infantería. Las imágenes difundidas muestran el despliegue de tropas y material militar de distintos países, con énfasis en la integración operativa y logística entre los diferentes contingentes.

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Maniobras de la OTAN en Estonia
Maniobras de la OTAN en Estonia (NATO)

Estreno del dron AR3 Evolution

El ejercicio contempló la movilización de carros de combate Challenger 2 y blindados Warrior. Otro de los elementos más destacados de esta edición ha sido la incorporación del AR3 Evolution, un dron de reconocimiento de origen portugués, por parte del Ejército Británico. La artillería británica utilizó por primera vez este sistema aéreo no tripulado durante las maniobras, con el objetivo de localizar objetivos en misiones simuladas de fuego.

El AR3 Evolution puede ser lanzado manualmente en entornos de difícil acceso, lo que amplía la capacidad de despliegue y reduce la dependencia de infraestructuras. El sistema cuenta con una autonomía de vuelo de aproximadamente nueve horas y un alcance cercano a los 230 kilómetros. Dispone de cámaras electroópticas de distintos niveles de zoom y una cámara infrarroja para imágenes térmicas, lo que permite operar tanto de día como de noche.

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La artillería del 47.º Regimiento de Artillería Real resaltó la versatilidad del AR3, que puede despegar y aterrizar verticalmente (VTOL) o funcionar como avión de ala fija, en cuyo caso aterriza mediante paracaídas. Según la OTAN, el dron se empleó para el reconocimiento y seguimiento de objetivos en movimiento, así como para la búsqueda en grandes áreas. Los operadores destacaron que el sistema no está limitado por la necesidad de pistas y puede ser lanzado desde áreas abiertas, lo que facilita su uso en diversos escenarios tácticos.

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia (EMAD)

Cooperación aliada y aprendizaje conjunto

Durante el ejercicio, los militares británicos subrayaron la importancia de trabajar junto a personal de otras nacionalidades, en este caso franceses y estonios, para probar y familiarizarse con el nuevo equipo. El entorno de Estonia se presenta como un escenario idóneo para poner a prueba sistemas como el AR3 Evolution. La colaboración aliada permitió profundizar en los procedimientos conjuntos y evaluar de forma realista la interoperabilidad de las distintas fuerzas.

El ejercicio Spring Storm refuerza la postura de disuasión de la OTAN en el flanco este de Europa y busca demostrar la apuesta por la modernización tecnológica de sus ejércitos. El despliegue de capacidades como el AR3 Evolution refleja la adaptación de la Alianza Atlántica a los desafíos contemporáneos y su apuesta por la integración de sistemas avanzados en sus operaciones multinacionales.

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