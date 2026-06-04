Zaragoza recibe a 2.500 militares de 13 países para el ejercicio europeo ‘MILEX 26’: se desplegarán helicópteros, drones o carros de combate Leopard

Despliegue militar europeo en Zaragoza (EMAD)

El Centro de Adiestramiento ‘San Gregorio’ de Zaragoza acoge desde el 1 de junio a cerca de 2.500 militares de 13 países de la Unión Europea (UE) para el ejercicio ‘MILEX 26’. Este adiestramiento tiene como objetivo principal comprobar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) de la UE y fortalecer la preparación frente a situaciones de crisis.

España lidera el Grupo de Combate Central a través de la Brigada Canarias XVI, que actúa como unidad base generadora. Más de 1.600 de los efectivos desplegados son españoles. La operación, que ejecutará su demostración principal el próximo 18 de junio, busca profundizar la interoperabilidad y reforzar una cultura estratégica común en los Estados miembros.

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Blindados, drones o helicópteros en Zaragoza

El despliegue reúne una amplia variedad de capacidades militares, tanto en el ámbito terrestre como en el aéreo y logístico. Entre las fuerzas terrestres destaca la presencia de unidades de artillería pertenecientes al RACA 93, que aportan potencia de fuego y apoyo a las maniobras del grupo de combate. Los ingenieros de la BZ XVI cumplen funciones esenciales para la movilidad, la construcción de infraestructuras temporales y el aseguramiento de rutas, permitiendo el avance de las tropas y la superación de obstáculos en el terreno.

La protección frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas (NBQ) será puesta en práctica por unidades especializadas que emplean equipos y procedimientos para la detección, el control y la descontaminación en situaciones de riesgo. En el ámbito tecnológico, el despliegue incorpora vehículos aéreos no tripulados (UAV) utilizados para misiones de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos, proporcionando información en tiempo real al mando de la operación.

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En cuanto a los medios blindados, el ejercicio cuenta con carros de combate Leopard 2A4 y vehículos de combate de infantería Pizarro, ambos integrados en las unidades de caballería del Regimiento Montesa nº3 y en el Regimiento de Infantería Soria nº9. Estos sistemas aportan movilidad táctica, protección y capacidad ofensiva durante las maniobras. El componente aéreo está representado por helicópteros Super Puma y AB-212 de la unidad BHELMA VI, que permiten el traslado de tropas, apoyo logístico y evacuaciones médicas.

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Fases del despliegue y demostración final

El traslado de la Agrupación Táctica desde Canarias se organiza en cinco fases y está previsto que concluya el 9 de junio. La primera fase, correspondiente al Grupo Logístico XVI, ya se ha completado, mientras que el Batallón del Cuartel General XVI y el Regimiento de Infantería Soria nº9 continúan su desplazamiento mediante transporte marítimo y aéreo. El buque militar Ysabel facilita el traslado de la unidad ISTAR y el resto de vehículos especializados.

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El 18 de junio tendrá lugar la Jornada de Visita de autoridades (DVD), en la que se realizará una demostración con fuego real en respuesta a un escenario de crisis ficticio. El programa también contempla exhibiciones del Cuartel General Avanzado y de las capacidades del Grupo de Combate de la UE, con especial protagonismo de los vehículos de combate y sus tripulaciones.