Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Amancio Ortega, de 89 años, vuelve a situarse primero en el ránking de los más ricos de España de Forbes. El fundador y principal accionista de Inditex confirma su continuidad como el hombre más acaudalado de España según la información hecha pública por la revista este martes. El gallego cuenta con un patrimonio declarado de 109.900 millones de euros, pese a una disminución de casi 10.300 millones en comparación con el balance de 2024 en un año marcado por el envejecimiento de la sgrandes fortunas españolas.

Más de la mitad del capital que suman las cien personas más adineradas del país proviene de solo 28 empresarios octogenarios, cuya fortuna alcanza cifras considerables y cuyas trayectorias arrancaron en la economía industrial del siglo pasado. La edad promedio de estos magnates supera los 84 años, según un análisis realizado por Forbes.

Al dar a conocer los datos actualizados, Forbes ha aprovechado para advertir sobre el estancamiento de los motores económicos que genera patrimonio en el país. “No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro”, señala la publicación especializada.

Ortega concentra el 42,5% de la riqueza de la lista

Pese a registrar una caída del 8,6% respecto al año anterior, que responde a la corrección bursátil de Inditex, cuyo valor ha descendido más del 8% y al enfriamiento del sector textil, Ortega concentra por sí solo el 42,5% de la riqueza de los 100 españoles más ricos, una proporción sin equivalentes en otras economías europeas.

A través de Pontegadea Inversiones, su vehículo patrimonial, el empresario gallego ha regresado al ‘top 10’ mundial de Forbes, situándose en el noveno puesto. En cuanto al ránking español, a Ortega le sigue en el segundo puesto su hija, Sandra Ortega, con una notablemente menor riqueza de unos 10.000 millones de euros. Mientras la fortuna de su padre se modera, otros grandes nombres del empresariado español crecen: Rafael del Pino (Ferrovial) eleva su patrimonio a 8.000 millones hasta situarse en el tercer puesto, y Juan Roig (Mercadona) se coloca cuarto tras protagonizar un alza del 36,7%, hasta 7.900 millones.

Por regiones, Madrid y Cataluña continúan siendo los principales polos de riqueza, aunque la gran sorpresa es Galicia, donde siete grandes fortunas, encabezadas por Ortega, acumulan 129.850 millones, consolidando a la comunidad como el territorio con mayor riqueza media individual de España.

Una referencia a nivel internacional

Cada año, la revista económica estadounidense Forbes elabora y publica uno de los rankings más reconocidos a nivel internacional, en el que se clasifican a las personas más ricas del mundo, así como a las empresas más poderosas y a las figuras más influyentes en distintos sectores. Su versión más popular, la Lista de Multimillonarios de Forbes, analiza el patrimonio neto de empresarios, inversores y personalidades públicas, entre ellos magnates como Elon Musk, Jeff Bezos o Amancio Ortega, fundador de Inditex. Para calcular la fortuna de cada individuo, Forbes recopila información financiera de fuentes públicas y privadas, como cotizaciones bursátiles, participaciones empresariales, inversiones inmobiliarias y activos en distintos mercados.

El multimillonario Amancio Ortega. (REMITIDA / HANDOUT POR ARCHIVO)

Más allá del dinero, la lista Forbes también mide la influencia y relevancia económica global, convirtiéndose en una referencia para comprender las tendencias del poder financiero mundial. Cada actualización del ranking genera gran interés mediático, ya que refleja los movimientos del mercado, el impacto de las crisis económicas y los cambios en las principales fortunas del planeta.