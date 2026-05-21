España

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego: de las carcajadas de Ariane al duelo de estilo entre Amalia y Alexia

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda han dado la bienvenida al verano junto a sus hijas a través de una sesión de fotos

Guardar
Google icon
La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)
La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

El tradicional posado veraniego de la familia real de Países Bajos ha tenido lugar este año en el parque de Clingendael, en La Haya, donde Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda han protagonizado, junto a sus tres hijas, una sesión fotográfica que inaugura el verano. La imagen conjunta de los monarcas y las princesas ha vuelto a reunir a reporteros gráficos para captar una estampa familiar marcada por la complicidad y el estilo personal de cada uno de sus miembros.

En la cita, han destacado las tres hijas de los reyes: Amalia, de 22 años, la heredera al trono; Alexia, de 20; y Ariane, de 19, que han acaparado los flashes tanto por su vestimenta como por sus actitudes espontáneas ante la cámara. La princesa Ariane, la benjamina, ha roto con los códigos habituales al lucir un conjunto de pantalones de rayas y camisa de seda de Essentiel Antwerp, apostando por la llamada tendencia del estilo pijama.

PUBLICIDAD

Este gesto ha sorprendido durante el acto, marcado por la naturalidad y el buen ambiente entre hermanas, quienes han demostrado una marcada diversidad de gustos estéticos. En este posado familiar, la princesa Amalia ha optado por unos vaqueros y chaqueta de tweed amarillo de la marca Maje, mientras Alexia ha escogido un vestido verde oliva asimétrico de Reiss, complementado con un cinturón ancho y botas de ante marrón.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)
La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

El posado veraniego de la familia real de Holanda

La sesión en Clingendael ha tenido un carácter desenfadado respecto a anteriores ediciones, mostrando a los cinco miembros de la familia real en una actitud distendida, con risas y gestos cariñosos. La pareja real ha sellado con la prensa un acuerdo tácito: a cambio del posado y una rueda de prensa, los medios no publican fotografías de la familia fuera del calendario institucional.

PUBLICIDAD

En la cita, Máxima de Holanda ha llamado la atención por un conjunto satinado color teja de Natan, con blusa camisera en “V” y pantalones de pata ancha, complementado con pendientes de la diseñadora Luz Camino y alpargatas de cuña. Las princesas han reflejado sus preferencias de moda en la elección de sus atuendos. Amalia, la futura reina, ha mostrado un estilo urbano combinado con colores veraniegos.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)
La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

Por su parte, Alexia se ha consolidado como la más sofisticada y arriesgada, luciendo un vestido verde con detalles asimétricos y una pashmina marrón a juego con los accesorios. Por su parte, Ariane ha destacado por la comodidad de su look relajado, completado con zapatillas planas, diferenciándose del estilo de sus hermanas y rompiendo moldes en el protocolo de las casas reales europeas.

El verano de Amalia de Holanda y sus hermanas

Concluido el posado, la familia afronta un verano tras el que las trayectorias de las princesas volverán a divergir, con nuevos retos académicos y personales. Amalia de Holanda va a proseguir sus estudios de Derecho en la Universidad de Ámsterdam, combinándolos con formación militar en el Defensity College del Ministerio de Defensa neerlandés.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)
La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

Tras haber completado el Programa de Entrenamiento Militar General (AMO), participa en un programa dirigido a estudiantes universitarios, que compagina la formación académica y el acercamiento a las Fuerzas Armadas. Desde el 30 de septiembre de 2025, ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real, soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. Es tradicional que los herederos al trono reciban educación militar, aunque la formación de Amalia difiere en exigencia y duración de la que está realizando la princesa Leonor en España.

En el caso de Alexia, tras tomarse un año sabático al finalizar el bachillerato internacional, estudia desde 2024 ingeniería civil en la University College London. Inicialmente matriculada en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la misma universidad, ha redirigido su formación hacia una ingeniería técnica. Por otro lado, Ariane anunció el pasado 27 de abril, coincidiendo con el Día del Rey, que tras el verano comenzará la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, institución que figura entre las más reconocidas de Europa en el ámbito tecnológico.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La calma veraniega llega a la familia real tras un periodo especialmente complejo para las dos hijas mayores, a raíz de la reciente detención de un hombre de 33 años, sospechoso de planear un ataque contra Amalia y Alexia. El detenido portaba dos hachas con inscripciones y un documento en el que figuraban los nombres de ambas princesas junto a referencias alarmantes, lo que llevó a la Fiscalía a considerar la existencia de un posible plan violento dirigido contra ellas.

Temas Relacionados

Casa Real Países BajosCasa Real HolandaGuillermo de los Países BajosMáxima de los Países BajosAmalia de HolandaAlexia de Holanda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

Suma más de 1,5 millones de trabajadores, lidera el crecimiento laboral en España y dispara la contratación femenina y extranjera

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero

El juez José Luis Calama investiga al expresidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y blanqueo en la causa del rescate de Plus Ultra

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero

Mako 4, el robot que elimina el error humano en las operaciones de prótesis de rodilla y cadera: la Clínica Universidad de Navarra cumple 50 intervenciones con él

Las operaciones realizadas con la asistencia de este sistema han logrado una individualización de las técnicas ortopédicas y han reducido el riesgo de complicaciones

Mako 4, el robot que elimina el error humano en las operaciones de prótesis de rodilla y cadera: la Clínica Universidad de Navarra cumple 50 intervenciones con él

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

El escritor y periodista publicó hace unos meses ‘Mamá está dormida’, una historia sobre una madre, enferma de alzhéimer, y su hijo único

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Estos son los dos momentos de la vida en los que tu cuerpo envejece más

Un estudio de la Universidad de Stanford identifica las dos edades en las que el organismo experimenta cambios más bruscos

Estos son los dos momentos de la vida en los que tu cuerpo envejece más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras señalarle como el “vértice” de una presunta trama alrededor de Plus Ultra

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras señalarle como el “vértice” de una presunta trama alrededor de Plus Ultra

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

ECONOMÍA

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado considerando que carece de competencias y duplica el registro autonómico

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

DEPORTES

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas