La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego: de las carcajadas de Ariane al duelo de estilo entre Amalia y Alexia

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

El tradicional posado veraniego de la familia real de Países Bajos ha tenido lugar este año en el parque de Clingendael, en La Haya, donde Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda han protagonizado, junto a sus tres hijas, una sesión fotográfica que inaugura el verano. La imagen conjunta de los monarcas y las princesas ha vuelto a reunir a reporteros gráficos para captar una estampa familiar marcada por la complicidad y el estilo personal de cada uno de sus miembros.

En la cita, han destacado las tres hijas de los reyes: Amalia, de 22 años, la heredera al trono; Alexia, de 20; y Ariane, de 19, que han acaparado los flashes tanto por su vestimenta como por sus actitudes espontáneas ante la cámara. La princesa Ariane, la benjamina, ha roto con los códigos habituales al lucir un conjunto de pantalones de rayas y camisa de seda de Essentiel Antwerp, apostando por la llamada tendencia del estilo pijama.

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Este gesto ha sorprendido durante el acto, marcado por la naturalidad y el buen ambiente entre hermanas, quienes han demostrado una marcada diversidad de gustos estéticos. En este posado familiar, la princesa Amalia ha optado por unos vaqueros y chaqueta de tweed amarillo de la marca Maje, mientras Alexia ha escogido un vestido verde oliva asimétrico de Reiss, complementado con un cinturón ancho y botas de ante marrón.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

El posado veraniego de la familia real de Holanda

La sesión en Clingendael ha tenido un carácter desenfadado respecto a anteriores ediciones, mostrando a los cinco miembros de la familia real en una actitud distendida, con risas y gestos cariñosos. La pareja real ha sellado con la prensa un acuerdo tácito: a cambio del posado y una rueda de prensa, los medios no publican fotografías de la familia fuera del calendario institucional.

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En la cita, Máxima de Holanda ha llamado la atención por un conjunto satinado color teja de Natan, con blusa camisera en “V” y pantalones de pata ancha, complementado con pendientes de la diseñadora Luz Camino y alpargatas de cuña. Las princesas han reflejado sus preferencias de moda en la elección de sus atuendos. Amalia, la futura reina, ha mostrado un estilo urbano combinado con colores veraniegos.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

Por su parte, Alexia se ha consolidado como la más sofisticada y arriesgada, luciendo un vestido verde con detalles asimétricos y una pashmina marrón a juego con los accesorios. Por su parte, Ariane ha destacado por la comodidad de su look relajado, completado con zapatillas planas, diferenciándose del estilo de sus hermanas y rompiendo moldes en el protocolo de las casas reales europeas.

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El verano de Amalia de Holanda y sus hermanas

Concluido el posado, la familia afronta un verano tras el que las trayectorias de las princesas volverán a divergir, con nuevos retos académicos y personales. Amalia de Holanda va a proseguir sus estudios de Derecho en la Universidad de Ámsterdam, combinándolos con formación militar en el Defensity College del Ministerio de Defensa neerlandés.

La familia real de Holanda derrocha naturalidad en su posado veraniego (Instagram)

Tras haber completado el Programa de Entrenamiento Militar General (AMO), participa en un programa dirigido a estudiantes universitarios, que compagina la formación académica y el acercamiento a las Fuerzas Armadas. Desde el 30 de septiembre de 2025, ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real, soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. Es tradicional que los herederos al trono reciban educación militar, aunque la formación de Amalia difiere en exigencia y duración de la que está realizando la princesa Leonor en España.

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En el caso de Alexia, tras tomarse un año sabático al finalizar el bachillerato internacional, estudia desde 2024 ingeniería civil en la University College London. Inicialmente matriculada en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la misma universidad, ha redirigido su formación hacia una ingeniería técnica. Por otro lado, Ariane anunció el pasado 27 de abril, coincidiendo con el Día del Rey, que tras el verano comenzará la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, institución que figura entre las más reconocidas de Europa en el ámbito tecnológico.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La calma veraniega llega a la familia real tras un periodo especialmente complejo para las dos hijas mayores, a raíz de la reciente detención de un hombre de 33 años, sospechoso de planear un ataque contra Amalia y Alexia. El detenido portaba dos hachas con inscripciones y un documento en el que figuraban los nombres de ambas princesas junto a referencias alarmantes, lo que llevó a la Fiscalía a considerar la existencia de un posible plan violento dirigido contra ellas.

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