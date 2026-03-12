España

El juez rechaza la petición de Marius Borg para salir de la cárcel: cree que podría cometer nuevos delitos

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega seguirá en prisión preventiva mientras avanza el juicio

Guardar
Marius Borg, en una fotografía
Marius Borg, en una fotografía de sus redes sociales. (@marius_borg)

El complejo proceso judicial que rodea a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, suma un nuevo giro. El Tribunal del Distrito de Oslo ha decidido rechazar la petición presentada por su defensa para que el joven abandone la prisión preventiva, una solicitud que había sido registrada el pasado 9 de marzo y que pretendía que el acusado pudiera afrontar el tramo final del proceso judicial en libertad. Sin embargo, la decisión del juez ha sido clara: Borg deberá continuar entre rejas mientras se resuelve definitivamente su caso.

En su resolución, el magistrado sostiene que todavía existe una “fuerte probabilidad” de que el hijo mayor de Mette-Marit pueda volver a cometer delitos si es liberado antes de que se dicte sentencia. El tribunal considera, además, que la prolongación de la prisión preventiva está “suficientemente justificada” y que mantener al acusado en la cárcel no supone una medida desproporcionada dadas las circunstancias del caso. Con esta decisión, la Justicia noruega cierra de momento la puerta a cualquier posibilidad de excarcelación anticipada.

La solicitud había sido presentada por su abogada, Ellen Holager, ante el tribunal de Oslo con el objetivo de modificar la situación cautelar de su cliente. No obstante, la legislación del país permite que un acusado permanezca detenido durante largos periodos cuando el tribunal considera que existe riesgo de reiteración delictiva o de interferencia en el proceso judicial. De hecho, la Ley de Procedimiento Penal noruega contempla que, si el acusado se encuentra en prisión preventiva cuando arranca el juicio principal, puede permanecer detenido hasta que se dicte sentencia.

Marius Borg Høiby y la
Marius Borg Høiby y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega comparten un momento durante una recepción, aplaudiendo entre otros asistentes en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Marius Borg ha acaparado la atención mediática en Noruega desde el primer momento, no solo por la gravedad de las acusaciones sino también por el perfil del protagonista. El joven, de 29 años, es el hijo que la princesa Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, Crown Prince of Norway, lo que le ha situado desde hace años en el foco público pese a no formar parte oficialmente de la familia real con funciones institucionales.

Más de un mes en la cárcel

Borg ingresó en prisión preventiva el pasado 1 de febrero, apenas dos días antes del inicio del juicio. La fiscalía lo acusa de varios delitos graves, entre ellos agresión, amenazas con arma blanca y el incumplimiento de una orden de alejamiento. El proceso judicial arrancó oficialmente el 3 de febrero, aunque el acusado no declaró ante el tribunal hasta el día siguiente.

Durante aquella comparecencia, Borg sorprendió con un relato muy personal sobre su estilo de vida en los últimos años. Reconoció ante el tribunal haber llevado una vida marcada por los excesos, las fiestas y el consumo de alcohol, afirmando que siempre había tenido una fuerte necesidad de validación personal. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, añadieron una nueva dimensión a un caso que ya generaba una enorme expectación pública.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La causa incluye alrededor de 40 cargos, entre ellos varios episodios de presunta violencia y agresiones sexuales contra distintas exparejas. Entre las personas que han testificado durante el proceso se encuentra la influencer Nora Haukland, quien compareció ante el tribunal el pasado 20 de febrero. Durante su declaración relató algunos episodios de tensión vividos durante su relación con Borg y explicó cómo, con el paso del tiempo, había aprendido a distanciarse emocionalmente de la situación.

El príncipe Haakon y Marius
El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

El acusado, por su parte, se ha declarado inocente de los delitos de agresión y amenazas que se le imputan. No obstante, sí ha reconocido haber incumplido una orden de alejamiento que pesaba sobre él en relación con una de las presuntas víctimas, un punto que ha tenido especial peso en el desarrollo del proceso judicial.

Temas Relacionados

Marius BorgMette-Marit de NoruegaCasa Real noruegaCasas RealesRealezaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

La Aemet pronostica una primavera cálida y húmeda tras atravesar el tercer invierno más lluvioso desde que hay registros

La precipitación media sobre la España peninsular fue de 323,2 litros por metro cuadrado, cifra que supone el 171 % del valor normal del trimestre

La Aemet pronostica una primavera

Un sacerdote jubilado mata a un peatón mientras conducía a 36 kilómetros por hora: la familia de la víctima no va al juicio y “opta por el perdón”

“Ha dedicado su vida al servicio de los demás. Para él, es particularmente difícil vivir con ese dolor irreversible”, ha declarado su abogada

Un sacerdote jubilado mata a

José Andrés, chef español: “Para hacer las mejores torrijas esta Semana Santa te aconsejo que compres pan de leche y las empapes en leche de coco”

El cocinero compartió esta receta en su programa de televisión emitido por TVE, una versión del clásico de Semana Santa que podemos imitar en casa

José Andrés, chef español: “Para

El Gobierno recupera la sanidad universal para los migrantes irregulares y amplía la cobertura a españoles desplazados

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá a migrantes irregulares acceder a la sanidad pública

El Gobierno recupera la sanidad

La ciencia explica cuánto debe durar un abrazo: “Reduce el exceso de cortisol y aumenta la liberación de oxitocina”

El contacto físico activa el sistema parasimpático, el responsable de la calma y la tranquilidad

La ciencia explica cuánto debe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil confirma que

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

Yolanda Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions