El juez rechaza la petición de Marius Borg para salir de la cárcel: cree que podría cometer nuevos delitos

Marius Borg, en una fotografía de sus redes sociales. (@marius_borg)

El complejo proceso judicial que rodea a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, suma un nuevo giro. El Tribunal del Distrito de Oslo ha decidido rechazar la petición presentada por su defensa para que el joven abandone la prisión preventiva, una solicitud que había sido registrada el pasado 9 de marzo y que pretendía que el acusado pudiera afrontar el tramo final del proceso judicial en libertad. Sin embargo, la decisión del juez ha sido clara: Borg deberá continuar entre rejas mientras se resuelve definitivamente su caso.

En su resolución, el magistrado sostiene que todavía existe una “fuerte probabilidad” de que el hijo mayor de Mette-Marit pueda volver a cometer delitos si es liberado antes de que se dicte sentencia. El tribunal considera, además, que la prolongación de la prisión preventiva está “suficientemente justificada” y que mantener al acusado en la cárcel no supone una medida desproporcionada dadas las circunstancias del caso. Con esta decisión, la Justicia noruega cierra de momento la puerta a cualquier posibilidad de excarcelación anticipada.

La solicitud había sido presentada por su abogada, Ellen Holager, ante el tribunal de Oslo con el objetivo de modificar la situación cautelar de su cliente. No obstante, la legislación del país permite que un acusado permanezca detenido durante largos periodos cuando el tribunal considera que existe riesgo de reiteración delictiva o de interferencia en el proceso judicial. De hecho, la Ley de Procedimiento Penal noruega contempla que, si el acusado se encuentra en prisión preventiva cuando arranca el juicio principal, puede permanecer detenido hasta que se dicte sentencia.

Marius Borg Høiby y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega comparten un momento durante una recepción, aplaudiendo entre otros asistentes en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Marius Borg ha acaparado la atención mediática en Noruega desde el primer momento, no solo por la gravedad de las acusaciones sino también por el perfil del protagonista. El joven, de 29 años, es el hijo que la princesa Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, Crown Prince of Norway, lo que le ha situado desde hace años en el foco público pese a no formar parte oficialmente de la familia real con funciones institucionales.

Más de un mes en la cárcel

Borg ingresó en prisión preventiva el pasado 1 de febrero, apenas dos días antes del inicio del juicio. La fiscalía lo acusa de varios delitos graves, entre ellos agresión, amenazas con arma blanca y el incumplimiento de una orden de alejamiento. El proceso judicial arrancó oficialmente el 3 de febrero, aunque el acusado no declaró ante el tribunal hasta el día siguiente.

Durante aquella comparecencia, Borg sorprendió con un relato muy personal sobre su estilo de vida en los últimos años. Reconoció ante el tribunal haber llevado una vida marcada por los excesos, las fiestas y el consumo de alcohol, afirmando que siempre había tenido una fuerte necesidad de validación personal. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, añadieron una nueva dimensión a un caso que ya generaba una enorme expectación pública.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La causa incluye alrededor de 40 cargos, entre ellos varios episodios de presunta violencia y agresiones sexuales contra distintas exparejas. Entre las personas que han testificado durante el proceso se encuentra la influencer Nora Haukland, quien compareció ante el tribunal el pasado 20 de febrero. Durante su declaración relató algunos episodios de tensión vividos durante su relación con Borg y explicó cómo, con el paso del tiempo, había aprendido a distanciarse emocionalmente de la situación.

El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

El acusado, por su parte, se ha declarado inocente de los delitos de agresión y amenazas que se le imputan. No obstante, sí ha reconocido haber incumplido una orden de alejamiento que pesaba sobre él en relación con una de las presuntas víctimas, un punto que ha tenido especial peso en el desarrollo del proceso judicial.