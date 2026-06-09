España

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

El tráfico en las plazas de Cibeles, de Lima y de la Independencia seguirá afectado por la visita del papa León XIV, quien abandonará la ciudad a lo largo de esta mañana

Guardar
Google icon
La ciudad de Madrid trata de volver a la normalidad con el desmontaje en la plaza Cibeles. / Imagen de archivo
La ciudad de Madrid trata de volver a la normalidad con el desmontaje en la plaza Cibeles. / Imagen de archivo

Desde el pasado sábado 6 de junio hasta hoy a las 11:10 horas, el papa León XIV ha recorrido las calles de Madrid en su Viaje Apostólico por España, que continuará en Cataluña y Canarias. Además de un despliegue adicional de Policía Muncipal y agentes de movilidad, la ciudad madrileña se ha visto afectada por multitud de cortes de tráfico que persistirán hasta el miércoles por la noche, cuando serán retirados. La única excepción es el plató de televisión instalado frente Complejo Cuartel General del Ejército, el cual se retirará entre el 12 y el 13 de junio.

Esta noche anterior, los operarios madrileños han avanzado en la vuelta a la normalidad. Durante la madrugada, se han retirado las torres metálicas que se habían instalado en el paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y el puente de Raimundo Fernández Villaverde. Del mismo modo, se han despejado los carriles izquierdos del paseo del Prado y las dársenas de las líneas nocturnas de EMT que hay en la plaza Cibeles. Estas últimas estaba previsto que terminasen de retirarse sobre las 7 horas de esta mañana de martes.

PUBLICIDAD

Mientras que las calzadas totalmente habilitadas son la plaza de Colón, la calle Goya, Génova, el paseo de Recoletos, del Prado en sentido plaza de Carlos V (sur), y las plazas de la Independencia y de Neptuno. Por su parte, el despeje más tardío en Madrid se llevará a cabo la noche del viernes 12 al sábado 13 de junio. Hasta entonces, el plató de televisión ocupará las paradas de autobús de la EMT frente al Complejo Cuartel General del Ejército.

Infografía de Madrid: Plaza de Cibeles, multitudes, barreras. Iconos de metro, bus, señales de tráfico. Detalla restricciones viales y de transporte público por visita papal.
Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plaza de Cibeles permanecerá ocupada hasta el martes por la noche, mientras las plazas de Lima y la de Independencia lo estarán hasta el miércoles por la noche

En la plaza Cibeles, epicentro de la misa papal, las zonas ocupadas durante el día de hoy son las aceras, donde se encuentran las torres de audio y vídeo que retransmitieron uno de los eventos más multitudinarios. El desmontaje está previsto que se lleve a cabo entre las 8 y las 22 horas de este martes. La vía afectada es la calle Alcalá desde su conexión con Gran Vía hasta la plaza Cibeles.

PUBLICIDAD

Por su parte, hasta las 22 horas del miércoles 10 de junio, la mayoría de las vías aledañas a la plaza de Lima permanecerán inhabilitadas al tráfico por el desmontaje del escenario. Tan solo se podrá circular en dirección norte-sur y sur-norte a través de la plaza. También estarán autorizados los giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina. Mientras que los movimientos no permitidos son los siguientes:

  • Desde la calle General Perón a Concha Espina, y viceversa, a través de la plaza.
  • Desde la calle General Perón para tomar el paseo de la Castellana en dirección norte.
  • Desde la calle Concha Espina para tomar el paseo de la Castellana en dirección sur.

El primer día en el que el papa León XIV estuvo en Madrid, la plaza de Lima se convirtió en una concentración de jóvenes durante una Vigilia de Oración. “Hay que buscar la verdad porque muchas voces en las redes nos engañan”, advirtió a los allí presentes. Antes, sobre las 18 horas del sábado, tuvo lugar en el mismo enclave entre el distrito de Chamberí y Tetuán una visita a los operadores del proyecto social ‘CEDIA 24 HORAS’ de Cáritas.

Del mismo modo, entre la noche de este martes 9 al miércoles 10 de junio, los operarios despejarán andamios en más localizaciones. El primero de estos enclaves será entre la plaza de la Independencia y la calle Serrano, en cuyo carril bus permanece erguida todavía una torre metálita. El segundo será en la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y de la Independencia.

León XIV ha llegado a plaza de Lima, donde miles de personas abarrotan las calles aledañas desde hace más de cuatro horas. Allí está teniendo lugar la gran Vigilia de Oración con miles de jóvenes.

Tras tres días asistiendo a los principales enclaves de la ciudad madrileña, desde el Santiago Bernabeu a la Almudena, el papa León XIV terminará su visita en el Aeropuerto de Barajas, de donde partirá hacia Barcelona para continuar con su Viaje Apostólico. El pontífice cogerá el avión a las 11:10 horas, según lo previsto en el programa oficial, no sin antes dedicar la mañana a los voluntarios, con quien se encontrará a las 10:20 horas en el pabellón 3 de IFEMA Madrid.

Temas Relacionados

Papa León XIVVisita España papa León XIVMadridTráficoTráfico EspañaCochesComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Un investigador de la Universidad Complutense de Madrid describe cómo la mente persigue lo desconocido cuando la Luna tapa el Sol

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

El conjunto de Luis de la Fuente cierra así su preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo día 15 ante Cabo Verde

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

Estos dispositivos, homologados recientemente, cuentan con GPS y conectividad y envían alertas automáticas sobre las incidencias en la carretera

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden siete minutos y, mientras tanto, Europa cierra fronteras y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

ECONOMÍA

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros