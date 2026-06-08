Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Pedro Sánchez se reunió con el papa León XIV previo a su visita a las Cortes Generales donde trataron temas como la migración y los derechos de las personas.

El papa León XIV ha recibido este lunes en la nunciatura apostólica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de su visita al Congreso, donde pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El presidente del Gobierno ha agradecido el encuentro en un mensaje publicado en X, donde ha desvelado que el contenido de la conversación ha abordado asuntos como la migración, los derechos humanos y el multilateralismo. "Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas. España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos”, ha afirmado.

Tras el encuentro, el Pontífice se ha desplazado en papamóvil hasta la Cámara Baja, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un papa visita el Congreso.

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Pedro Sánchez saluda al papa León XIV en el aeropuerto Barajas (EFE)

Por la tarde, a las 18.00 horas, está previsto que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañe a la reina Sofía en la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, organizada en la Catedral de la Almudena. Asimismo, Elma Saiz y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acudirán al encuentro que el papa mantendrá con la comunidad diocesana, en el estadio Santiago Bernabéu.

En este último acto del tercer día del viaje del Papa a España, habrá actuaciones musicales, procesiones y rezos. Se espera que asistan unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones.

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