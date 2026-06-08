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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: Luisa descubre una impactante información sobre el pasado de Rosalía

La ficción de TVE se verá alterada por la programación especial dedicada a la visita oficial del papa León XIV a España

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Martín y Pepa pasan del enfado a la risa cómplice en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Martín y Pepa pasan del enfado a la risa cómplice en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La nueva semana de Valle Salvaje llega cargada de emociones, revelaciones inesperadas y conflictos que prometen alterar la vida de varios de sus protagonistas. La reciente llegada de Manuela de Guzmán continúa generando reacciones en el valle, mientras que el destierro de Victoria de la Casa Grande abre una etapa completamente distinta para uno de los personajes más controvertidos de la ficción.

Entre tensiones familiares, posibles romances y descubrimientos que podrían cambiar el rumbo de algunas historias, los episodios de esta semana prometen mantener en vilo a los espectadores.

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Lunes 8 de junio

Valle Salvaje paralizará su emisión el próximo lunes 8 de junio. La cadena pública suspenderá temporalmente la serie para ofrecer una programación especial dedicada a la visita oficial del papa León XIV a España.

Episodio 432 del martes 9 de junio

El primer capítulo de la semana estará marcado por un momento especialmente significativo para Manuela. La joven conocerá finalmente a Bárbara, aunque el encuentro no resultará tan sencillo como ambas podrían haber deseado. La presencia de Manuela reavivará recuerdos difíciles para Bárbara, incapaz todavía de desprenderse completamente de la huella que dejó Leonardo en su vida. Esa carga emocional provocará cierta incomodidad durante sus primeros momentos juntas y dificultará una relación natural desde el principio.

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Paralelamente, Alejo seguirá preocupado por algunas cuestiones relacionadas con Luisa, mientras intenta comprender determinadas actitudes de la joven. Sin embargo, sus intentos de acercamiento no obtendrán la respuesta que esperaba. Por otro lado, el primer encuentro entre Braulio y Manuela tampoco será precisamente idílico. Ambos coincidirán sin conocerse realmente y la impresión inicial estará lejos de ser positiva, anticipando una relación compleja.

Mientras tanto, la situación de Victoria continuará dando mucho que hablar. Después de haber sido expulsada de la Casa Grande, aparecerá instalada en la Casa Pequeña bajo la protección de Mercedes. Su presencia provocará sorpresa y desconcierto entre los habitantes del lugar, especialmente entre Bárbara, Luisa y Pepa. Además, la llegada de un nuevo huésped a la Casa Pequeña añadirá más incertidumbre a una convivencia que ya se encuentra al borde del conflicto.

Victoria, expulsada de la Casa Grande en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria, expulsada de la Casa Grande en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Miércoles 10 de junio

Valle Salvaje paralizará su emisión el próximo miércoles 10 de junio. La cadena pública suspenderá temporalmente la serie para ofrecer una programación especial dedicada a la visita oficial del papa León XIV a España.

Episodio 433 del jueves 11 de junio

La tensión emocional aumentará en el episodio del jueves. Convencido de que los malentendidos deben resolverse cuanto antes, Alejo animará a Bárbara a sincerarse con Manuela y afrontar de una vez los sentimientos que sigue arrastrando. Durante estos intentos de acercamiento, Alejo será testigo de la evidente frialdad existente entre Manuela y su primo. La relación entre ambos se encuentra cada vez más deteriorada y las diferencias resultan imposibles de ocultar.

Por otro lado, Braulio descubrirá los ambiciosos planes que Enriqueta ha diseñado para su futuro sentimental. La mujer está convencida de que Manuela sería una compañera ideal para su hijo y hará todo lo posible para favorecer una unión entre ambos. Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas como ella imagina.

Mientras tanto, Victoria seguirá instalada en la Casa Pequeña, donde actuará como si todavía conservara el poder y la autoridad de otros tiempos. Su actitud dominante comenzará a generar malestar entre quienes la rodean, alimentando nuevos enfrentamientos. La caída de la antigua señora de la Casa Grande no parece haber modificado ni un ápice su carácter, algo que podría traer importantes consecuencias en los próximos episodios.

Alejo testigo de la tirantez entre Manuela y Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Alejo testigo de la tirantez entre Manuela y Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Episodio 345 del viernes 12 de junio

El cierre de la semana llegará con varias sorpresas de gran relevancia. Presionado por las insistentes expectativas de Enriqueta, Braulio intentará dar un paso adelante y acercarse sentimentalmente a Manuela. Sin embargo, el resultado estará muy lejos de lo esperado y su primer intento de conquistarla acabará convirtiéndose en un fracaso absoluto.

Cuando todo parece perdido, Braulio realizará una confesión inesperada que dejará completamente descolocada a su madre. Sus palabras podrían cambiar la visión que Enriqueta tenía sobre el futuro de su hijo y alterar sus planes de manera definitiva.

En paralelo, otra trama adquirirá un protagonismo especial. Luisa descubrirá una información relacionada con Rosalía que la dejará profundamente impactada. Lo que averigua resulta tan sorprendente que no podrá ocultar su desconcierto. Aunque todavía se desconocen las consecuencias exactas de este hallazgo, todo apunta a que la revelación tendrá un peso importante en el desarrollo de la historia y podría afectar a varios personajes.

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