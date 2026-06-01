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Avance de ‘Valle Salvaje’ del 1 al 5 de junio: José Luis destierra a Victoria y la llegada de Manuela revoluciona la Casa Grande

La nueva semana de la serie de época llega marcada por la aparición de un personaje clave, una inesperada propuesta de matrimonio y una decisión de Rafael que podría cambiarlo todo.

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'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

La tranquilidad vuelve a estar lejos de Valle Salvaje. Cuando parecía que José Luis tenía suficientes problemas dentro de la Casa Grande, una nueva tormenta amenaza con alterar el delicado equilibrio de la familia. La llegada de Manuela, la hija de don Hernando, promete abrir nuevas tramas y conflictos en la ficción diaria de RTVE.

Mientras tanto, Rafael toma una determinación que podría marcar un antes y un después en su historia, Francisco se arma de valor para pedir matrimonio a Pepa y Victoria se enfrenta a uno de los momentos más duros desde que llegó al valle. Estos son los acontecimientos que marcarán los capítulos 427 al 431 de la semana.

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Lunes 1 de junio (Capítulo 427)

'Valle Salvaje': Francisco no se esperaba este momento así. (RTVE)
'Valle Salvaje': Francisco no se esperaba este momento así. (RTVE)

Las sospechas comienzan a crecer alrededor de Rosalía. Luisa la sorprende con la pequeña María en brazos y no tarda en compartir con Bárbara sus dudas sobre el extraño comportamiento de la joven.

Por otro lado, Rafael recibe una revelación de Enriqueta que le deja completamente descolocado, mientras que Francisco ve cómo su esperada propuesta de matrimonio a Pepa no sale exactamente como había imaginado.

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Martes 2 de junio (Capítulo 428)

'Valle Salvaje': Rafael quiere que dejen el asunto de su hija para siempre. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rafael quiere que dejen el asunto de su hija para siempre. (RTVE)

El escándalo relacionado con Dámaso sacude tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña. Las consecuencias de lo ocurrido no tardan en extenderse entre los habitantes del valle.

Rosalía, por su parte, hace caso omiso a las peticiones de Leonor y decide presentarse en la Casa Pequeña para ver a María. Mientras, Rafael, superado por la situación, toma una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre.

Miércoles 3 de junio (Capítulo 429)

'Valle Salvaje': Victoria no cede a las presiones de don Hernando. (RTVE)
'Valle Salvaje': Victoria no cede a las presiones de don Hernando. (RTVE)

Francisco vuelve a intentarlo y finalmente se decide a pedir matrimonio a Pepa. La gran pregunta es si ella aceptará y si habrá una nueva boda en Valle Salvaje.

Al mismo tiempo, José Luis atraviesa uno de sus momentos más complicados y termina derrumbándose ante Hernando. La situación provoca que el marqués adopte una contundente decisión. Además, las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía continúan creciendo gracias a una nueva pista aportada por Pedrito.

Jueves 4 de junio (Capítulo 430)

'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

José Luis parece dispuesto a tomar medidas drásticas y termina sellando el destino de Victoria.

Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada llega con el regreso de los Guzmán a Valle Salvaje. La llegada de una calesa a la finca despierta la expectación de todos y es el propio don Hernando quien acude a recibirla. Todo apunta a que importantes cambios están a punto de producirse.

Viernes 5 de junio (Capítulo 431)

'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)
'Valle Salvaje': Hernando presenta a su hija Manuel. (RTVE)

La semana culmina con uno de los momentos más impactantes de los últimos episodios. José Luis decide desterrar a Victoria de Valle Salvaje, dejando atónitos a todos los habitantes de la finca.

Pero no será el único acontecimiento destacado. Don Hernando presenta oficialmente a su hija Manuela, cuya llegada no pasa desapercibida para nadie. Su primer encuentro con Braulio acaba convirtiéndose en un choque lleno de tensión que podría marcar el inicio de una nueva e intensa historia dentro de la serie.

La aparición de Manuela, unida al futuro incierto de Victoria y a las decisiones que han tomado Rafael y Francisco, deja preparado el terreno para una semana decisiva en Valle Salvaje.

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