Reino Unido enfrenta una plaga de pulpos con un plan millonario para sacar partido económico a pesar de la amenaza para los pescadores de cangrejo y langosta

Una inusual y masiva proliferación de pulpos comunes (Octopus vulgaris) ha sido observada en el lecho marino de las costas de Gran Bretaña, mostrando una alta densidad poblacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pulpo común (Octopus vulgaris) ha incrementado notablemente su presencia en las aguas del suroeste de Inglaterra, según la Marine Biological Association y la Universidad de Plymouth, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra). Este fenómeno, identificado a principios de 2025 y denominado “Octopus Bloom”, se describe como el mayor aumento de esta especie en más de setenta años y, de acuerdo con la última evaluación científica, puede extenderse a otras zonas costeras.

Ante esta situación, la Marine Management Organisation (MMO) ha puesto en marcha un plan de gestión específico destinado a supervisar la evolución de la población de pulpo y asesorar en la elaboración de estrategias a largo plazo para el sector pesquero, según información recogida en la web oficial del organismo. Entre los objetivos principales figura la identificación de nuevas oportunidades comerciales y la revisión de experiencias internacionales en la explotación de este recurso.

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El crecimiento poblacional del pulpo transforma la estructura de ingresos en la flota británica

La comercialización del pulpo ha experimentado un cambio significativo. Según datos publicados por Faro de Vigo, entre enero y abril de 2026 el Reino Unido exportó cerca de 150 toneladas de pulpo a Galicia, sólo superado por países con larga tradición en esta pesquería.

La repercusión económica ha sido destacada. De acuerdo con un comunicado de Brixham Trawler Agents (BTA), citado por Faro de Vigo, la facturación de la empresa pasó de 15 millones de libras en 2024 a 77 millones en 2025. En un solo día, el 26 de mayo, BTA registró ventas récord de 103 toneladas de pulpo, con una facturación superior al millón de euros. Barry Young, director general de la compañía, declaró a la BBC que estos resultados reflejan el impacto del fenómeno en la industria pesquera local, que “no está muerta”.

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La situación ha tenido efectos dispares entre los pescadores. Según lo publicado por The Times, para Sean Irvine, pescador de Brixham, la mitad de sus capturas cada semana correspondían a pulpos, lo que le permitió facturar entre 7.000 y 25.000 libras semanales. En la misma publicación, otro pescador de Cornualles explicó que ha tenido que modificar sus artes de pesca para adaptarse a la abundancia de pulpo.

El mayorista Ian Perkes declaró a The Times que la captura de pulpo se ha generalizado en toda la flota, tanto en arrastreros como en embarcaciones menores. Según sus palabras, los ingresos de algunos pescadores se han triplicado debido a la demanda, principalmente para exportación a mercados como Italia y España.

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No obstante, el aumento de la población de pulpo también genera problemas. De acuerdo con The Times, Mike Cohen, director ejecutivo de la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores, ha advertido que la depredación del pulpo sobre especies como el cangrejo, la cigala, la langosta, vieira y el buey de mar, ha dejado a algunos pescadores sin su pesca habitual. De acuerdo con Beshlie Pool, directora ejecutiva de South Devon and Channel Shellfishermen, en declaraciones a The Times, el auge del pulpo supone un reto para la viabilidad de la pesca tradicional de cangrejo. Es necesaria, según expreso, una mayor preparación frente a posibles impactos derivados del cambio climático.

Emily Theobald, responsable de ciencia y política en la Organización de Productores Pesqueros de Cornualles, explicó al mismo medio que actualmente el pulpo se considera una “especie sin cuota”, por lo que no existen límites de captura, aunque en el futuro podrían establecerse restricciones. Según Theobald, las altas temperaturas marinas y las olas de calor asociadas al cambio climático son factores principales en el crecimiento de la población de pulpo.

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