España

Un hombre deja su coche para una inspección técnica y no lo vuelve a ver hasta ocho meses después: cuando lo recupera, tiene una decena de multas

El vehículo desapareció luego de que un desconocido lo retirara del taller donde fue depositado, generando meses de incertidumbre y múltiples procesos ante las autoridades viales

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Un hombre deja su coche
Un hombre deja su coche para una inspección técnica y no lo vuelve a ver hasta ocho meses (Pexels)

El día a día de un hombre de 55 años, residente en Toulousse, Francia, se ha complicado por llevar el coche al taller para una simple inspección técnica de rutina. Al parecer, el vehículo, un Nissan Juke prácticamente nuevo, fue sustraído del taller sin conocimiento del propietario y permaneció ocho meses fuera de su alcance, según ha informado La Dépêche. Durante ese período, el dueño recibió numerosas multas por infracciones de tráfico que no cometió.

El incidente tuvo lugar el 16 de enero, cuando el conductor confió las llaves de su Nissan Juke a los empleados de Norauto, un reconocido centro de inspección técnica en la ciudad francesa. Aunque la revisión periódica, obligatoria en Francia, suele transcurrir sin inconvenientes, la jornada se vio alterada por la acción de un individuo que llegó poco después a la recepción. El sujeto implicado se dirigió al personal del taller y sostuvo que el coche era suyo. Afirmó haber dejado su tarjeta bancaria dentro del vehículo y exigió la devolución de las llaves.

Así, ante la insistencia del infractor y el desconocimiento del trabajador por la identidad del propietario, le acabó entregando el coche sin solicitar ningún tipo de comprobante. Este descuido facilitó que el ladrón arrancara el motor del Nissan y abandonara el establecimiento con total impunidad.

Nueve multas en dos semanas

Anuncio Nissan Juke (Nissan)
Anuncio Nissan Juke (Nissan)

El propietario, al regresar en la fecha indicada, se dio cuenta de la ausencia del coche y presentó una denuncia de inmediato. La Dépêche señala que las autoridades locales desplegaron un operativo de búsqueda, pero no obtuvieron resultados en las semanas siguientes. Paralelamente, la víctima comenzó a recibir hasta nueve multas en dos semanas por exceso de velocidad cometidas con su vehículo. En cada caso, debió contactar a las autoridades, argumentando su inocencia y explicando la situación especial en la que se encontraba, lo que hizo que el proceso repetitivo terminara por desgastarle.

Durante varios meses, la falta de información alimentó múltiples hipótesis sobre el destino del automóvil, como la posibilidad de que hubiese sido destruido, vendido o abandonado. Pero, el caso pareció estancarse hasta julio, cuando el coche volvió a ser localizado en las inmediaciones de un robo. Tras analizar las pruebas, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios sujetos en el lugar y, al ser interrogados, negaron cualquier implicación en la sustracción original del vehículo en el taller.

Los interrogados apuntaron a un tercer hombre, recluido desde marzo en la prisión de Seysses. Pero no ha sido hasta el pasado 3 de septiembre, ocho meses después del incidente, que la policía pudo tyrasladar al sospechoso de 48 años desde la cárcel para ser interrogado. Durante la diligencia, el recluso admitió haber cometido el robo en el Norauto de Toulouse y relató que utilizó el coche durante un tiempo antes de ser encarcelado. Posteriormente, entregó las llaves a conocidos, quienes emplearon el vehículo para actividades delictivas.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Tras esta confesión y la recuperación del vehículo, la víctima pudo volver a tener su Nissan Juke. Por su parte, el taller Norauto presentó una demanda civil por lo ocurrido. Igualmente, el principal sospechoso permanece en prisión y será juzgado próximamente en el Tribunal Penal de Toulouse mientras continúa cumpliendo su condena.

Temas Relacionados

CocheVehículoRoboHurtoTallerFranciaPolicía LocalJusticiaTribunalesMotorMotor EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una pareja planea unas vacaciones de un mes en San Sebastián, pero se marcha a los 10 días: “No era el paraíso que habíamos imaginado”

Este matrimonio estadounidense afirma que se les acabaron “las cosas por hacer” en la ciudad vasca

Una pareja planea unas vacaciones

“Tarde de perros” sigue viva: todo lo que la gran película con Al Pacino tiene aún para decirnos a 50 años de su estreno

El celebrado film de Sidney Lumet basado en la historia real de un frustrado asalto a un banco se estrenó en septiembre de 1975. El rol de los medios, las consecuencias emocionales de la guerra, las cuestiones de género y la desconfianza popular en la Policía son también temas del presente

“Tarde de perros” sigue viva:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: la previsión

Sergio Ramos encabeza las listas de YouTube Music en España con su nueva canción

“Cibeles” ha tenido un gran recibimiento por los usuarios de españoles de YouTube Music

Sergio Ramos encabeza las listas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

España, el país que reparte

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

El 44% de los trabajadores de España dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada: “Si trabajo mucho y a penas llego a final de mes, no me compensa”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio