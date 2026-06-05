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AUGC exige explicaciones ante las "contradicciones" de Mercedes González y denuncia "falta de transparencia" de Interior

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el Instituto Armado, ha exigido explicaciones ante las "contradicciones" de la directora general, Mercedes González, por sus encuentros con la exmilitantes socialista Leire Díez, a la vez que ha denunciado la "falta de transparencia" de la cúpula del Ministerio del Interior.

En un comunicado, la AUGC ha criticado al ministro Fernando Grande-Marlaska por afirmar en un primero momento que González no tuvo "ninguna reunión en términos de ningún tipo" y la directora general ha reconocido que existieron los encuentros a raíz de los informes presentados por la Unidad Central Operativa (UCO).

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"Desde AUGC exigimos explicaciones ante este ejercicio de contradicciones y la manifiesta falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior", ha reclamado la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.

Para AUGC, "los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta, sin evasivas ni contradicciones, especialmente cuando las informaciones apuntan a presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la intachable labor" de la UCO.

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Asimismo, ha instado a la comparecencia parlamentaria "urgente" tanto del ministro del Interior como de la directora general de la Guardia Civil "para que aclare de inmediato estas graves incoherencias y la depuración inmediata de todas las responsabilidades políticas" ante lo que consideran "una quiebra flagrante de la confianza institucional".

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