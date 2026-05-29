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La casa real británica borra las últimas huellas de Harry y Meghan en Frogmore Cottage: así desaparecerá su refugio más polémico

El histórico hogar de los Sussex en Windsor será transformado de nuevo mientras crecen las señales de ruptura definitiva entre el príncipe Harry y la familia real

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Harry y Meghan, frente a Frogmore House. (Casa Real Británica)
Harry y Meghan, frente a Frogmore House. (Casa Real Británica)

La historia de Harry y Meghan en Frogmore Cottage está a punto de desaparecer definitivamente. El refugio que durante años simbolizó el inicio de su nueva vida como matrimonio, y también una de las etapas más tensas de la familia real británica, será remodelado para eliminar cualquier rastro de los duques de Sussex.

Según publica la prensa británica, la Casa Real ya estudia una profunda transformación del histórico inmueble situado en los terrenos del castillo de Windsor. El objetivo es claro: devolver la propiedad a su estructura original y cerrar, también simbólicamente, uno de los capítulos más incómodos para Buckingham en los últimos años.

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Fue el lugar donde Harry y Meghan intentaron construir su vida lejos del rígido protocolo de palacio, donde criaron a Archie durante sus primeros meses y donde soñaron con una nueva etapa que terminó explotando mucho antes de lo previsto.

Frogmore Cottage en una imagen de archivo.
Frogmore Cottage en una imagen de archivo.

Ahora, tres años después de abandonar definitivamente Reino Unido y tras ser invitados por Carlos III a desalojar la propiedad en 2023, el matrimonio parece perder también el último vínculo físico que mantenía con la corona británica.

El hogar que Harry y Meghan transformaron por completo

Frogmore Cottage, una residencia protegida del siglo XIX construida en 1801, tenía originalmente una configuración muy distinta antes de la llegada de los Sussex. El edificio estaba dividido en varias viviendas destinadas al personal de servicio de la Casa Real.

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Sin embargo, cuando Harry y Meghan recibieron la propiedad como residencia oficial tras su boda, todo cambió. La casa fue sometida a una enorme reforma para convertirla en una lujosa vivienda unifamiliar de aproximadamente diez habitaciones, diseñada completamente a medida para la pareja. Aquellas obras generaron una enorme polémica en Reino Unido debido al elevado coste de la remodelación, financiada inicialmente con fondos públicos a través del Sovereign Grant. La cifra rondó los 2,4 millones de libras.

Los duques de Sussex en una imagen de archivo. (Jonathan Brady/Pool via REUTERS)
Los duques de Sussex en una imagen de archivo. (Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Aunque Harry devolvió íntegramente ese dinero en 2020, después de abandonar sus funciones dentro de la monarquía, Frogmore quedó inevitablemente asociado al debate sobre los privilegios de los Sussex y la fractura con la institución.

Un estudio de yoga insonorizado y una reforma millonaria que ahora desaparecerán

Entre las reformas más comentadas de la época destacaba un exclusivo estudio de yoga insonorizado con suelo flotante, además de importantes modificaciones estructurales y la renovación completa de las instalaciones.

Todo aquello podría desaparecer ahora. La intención de la Casa Real es dividir nuevamente la propiedad en dos grandes viviendas independientes para optimizar el uso del patrimonio inmobiliario de la corona y destinarlo a otros miembros de la familia real o altos cargos de la institución.

Y aunque oficialmente se habla de una cuestión práctica y de aprovechamiento del espacio, en Reino Unido muchos interpretan este movimiento como un gesto mucho más simbólico: borrar definitivamente la etapa Sussex dentro de Windsor. De hecho, una fuente cercana citada por The Sun asegura que dentro del entorno real existe quien considera necesario “eliminar cualquier huella” de Harry y Meghan en la residencia.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)
Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

El símbolo definitivo de una ruptura cada vez más irreversible

La noticia llega en un momento especialmente delicado para el príncipe Harry, cuya relación con la familia real británica parece atravesar uno de sus puntos más fríos.

Mientras Carlos III continúa centrado en su reinado y Guillermo consolida cada vez más su papel como heredero, Harry permanece completamente alejado de la vida institucional británica y centrado en su nueva etapa en California junto a Meghan Markle.

Pero Frogmore seguía teniendo un enorme valor emocional y simbólico. Era el único hogar oficialmente ligado a los Sussex dentro del entorno real británico y también el lugar donde todavía descansaban algunos de sus recuerdos más importantes como pareja.

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