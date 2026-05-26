Meghan Markle desvela los gustos más personales del príncipe Harry, Archie y Lilibet en su vídeo más familiar

Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, en una composición fotográfica (Instagram / Infobae)

Meghan Markle ha encontrado en su nueva faceta empresarial una forma distinta, y mucho más personal, de comunicarse con el público. Lejos de los grandes titulares vinculados a la familia real británica o de las polémicas que durante años la han perseguido, la duquesa de Sussex parece decidida a mostrar una imagen más cercana, doméstica y auténtica. Y su último vídeo en redes sociales vuelve a confirmarlo.

A través de la cuenta oficial de Instagram de As Ever, su nueva marca de estilo de vida, Meghan ha compartido una grabación que, en apariencia, estaba destinada a promocionar uno de sus últimos lanzamientos: una nueva colección de mermeladas artesanales. Sin embargo, entre cucharadas, sonrisas y comentarios aparentemente espontáneos, la esposa del príncipe Harry terminó revelando algunos de esos pequeños detalles cotidianos que tanto fascinan a quienes siguen cada paso de los Sussex.

PUBLICIDAD

Meghan Markle y la mermelada de albaricoque de As Ever (ASEVER.COM).

Porque si algo sigue despertando curiosidad es precisamente cómo es su vida privada lejos de Londres, en la exclusiva residencia que comparten en California. Y esta vez Meghan ha dejado caer varias pistas.

Así llama Meghan a Archie y Lilibet en casa: el detalle que ha enternecido a sus seguidores

Uno de los momentos más comentados del vídeo llegó cuando la duquesa comenzó a hablar, con absoluta naturalidad, sobre los gustos de cada miembro de su familia. Primero mencionó al príncipe Harry, dejando al descubierto una preferencia tan sencilla como reveladora.

PUBLICIDAD

“A mi marido le encanta la frambuesa”, comentó Meghan, refiriéndose al sabor favorito del duque de Sussex entre las nuevas mermeladas de la colección.

Después llegaron los verdaderos protagonistas del momento: Archie y Lilibet. Meghan habló de ellos con la cercanía y ternura de cualquier madre, utilizando además los cariñosos apodos con los que se dirige a ellos en la intimidad. “Lil adora la fresa. Arch disfruta de las dos”, explicó con una sonrisa.

PUBLICIDAD

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Ese pequeño gesto, referirse a sus hijos como “Lil” y “Arch”, ha sido suficiente para conquistar a muchos seguidores, siempre atentos a cualquier detalle sobre los dos niños, cuya exposición pública sigue siendo muy limitada por decisión de sus padres.

Para cerrar la escena, Meghan también reveló cuál es su propia elección favorita: “Y a mí me encanta la mermelada”, dijo entre risas y dejando claro que no puede elegir un solo sabor. Y así, lo que parecía ser un momento espontáneo, es en realidad un paso más en una nueva estrategia de cercanía con la que busca redefinir su imagen pública.

PUBLICIDAD

Archie y Lilibet, cada vez más presentes en el universo de Meghan Markle

Aunque Meghan y Harry han protegido con firmeza la privacidad de sus hijos desde su salida de la familia real británica, lo cierto es que Archie y Lilibet empiezan a tener una presencia cada vez más visible dentro del universo que la duquesa está construyendo con As Ever.

No es la primera vez que Meghan comparte pequeños instantes relacionados con ellos. Hace apenas unas semanas, otro vídeo de la marca mostraba a la pequeña Lilibet probando una de las mermeladas elaboradas por su madre. La reacción de la niña ha llamado la atención: “Me parece preciosa”, respondió espontáneamente cuando Meghan le preguntó qué opinaba.

PUBLICIDAD

Tráiler de la segunda temporada de 'With love, Meghan'. (Netflix)

Lejos de ser una escena casual, muchos interpretan estos momentos como parte de la narrativa que la duquesa está creando alrededor de su nueva etapa: una Meghan más conectada con el hogar, con la maternidad y con un estilo de vida cuidadosamente construido alrededor de la calidez familiar.

Esa misma idea aparece también en algunos de los productos más personales de la marca. En su reciente colección especial por el Día de la Madre, Meghan lanzó dos velas cuyas referencias no han pasado desapercibidas.

PUBLICIDAD

La primera, Signature Candle No. 506, hace un guiño directo al cumpleaños de Archie, nacido el 6 de mayo, y combina notas de jengibre, neroli y cachemira, una mezcla que algunos interpretan como un homenaje sutil a su característico cabello pelirrojo. La segunda, Signature Candle No. 604, está dedicada a Lilibet, que nació el 4 de junio, y mezcla ámbar, nenúfar y sándalo en una fragancia más suave y delicada.