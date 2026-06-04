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Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética a sus 69 años: “Tengo más puntos que votos va a sacar Riquelme el domingo”

El colaborador de televisión se ha realizado un lifting cervical profundo: “Me he rebanado la papada”

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Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)
Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)

Kiko Matamoros ha vuelto a pasar por quirófano a sus 69 años y ha mostrado en redes sociales una imagen de su postoperatorio tras una nueva intervención estética. Con las nuevas publicaciones de su cuenta de Instagram ha reactivado la conversación sobre sus retoques y sobre la exposición pública de estos procesos.

El colaborador televisivo se ha sometido a un lifting cervical profundo en una clínica de Barcelona y ha compartido una fotografía desde una cama del centro, con una cicatriz visible junto a la oreja y otra más pequeña bajo la nariz. Junto a la imagen, como gran aficionado del Real Madrid, ha escrito: “Tengo más puntos que votos va a sacar Rick el domingo”.

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Matamoros, que nunca ha ocultado su recurso a tratamientos y cirugías estéticas, ha explicado también el alcance del retoque: “Me he sometido a una intervención de cirugía estética: me he rebanado la papada. Un lifting facial porque me da la gana”. La publicación no ha tardado en hacerse viral. Consciente del impacto que iba a generar su aspecto en pleno proceso de recuperación, el televisivo ha optado por anticiparse a las críticas con ironía. “Estoy para hacer cine. Lo del terror os lo podéis ahorrar”, ha señalado en sus redes sociales.

Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)
Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)

La operación de Kiko Matamoros

Según la página web oficial de la Clínica Gómez Bravo, el lifting cervical profundo es un “avanzado procedimiento quirúrgico diseñado para rejuvenecer el cuello, la línea mandibular y el mentón”. La técnica, añade el centro, no actúa solo sobre la piel superficial, sino también sobre estructuras anatómicas profundas. Esa diferencia, de acuerdo con la explicación de la clínica, permite un resultado más natural y duradero que el de otros métodos más tradicionales.

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En el caso de Matamoros, el objetivo del procedimiento ha sido corregir la papada y suavizar los signos de la edad cuando está a punto de cumplir 70 años. La intervención se suma a una larga relación de retoques que el colaborador ha abordado siempre con naturalidad pública. A lo largo de los años ha defendido sin rodeos su derecho a recurrir a estos procedimientos para mejorar su imagen y sentirse mejor consigo mismo.

Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)
Las sobrecogedoras imágenes de Kiko Matamoros tras una nueva operación estética (Instagram)

El debate en torno a Kiko Matamoros

La fotografía difundida tras la operación ha provocado reacciones contrapuestas. Parte de los usuarios ha mostrado preocupación por la crudeza del postoperatorio, mientras otros han valorado la transparencia con la que expone un proceso que muchas figuras públicas prefieren mantener en privado.

Entre los comentarios que ha recibido en redes sociales figuran mensajes de apoyo al resultado que puede experimentar en las próximas semanas, pero también críticas directas a su decisión de seguir operándose. “Es bueno saber cuándo parar”, “qué pena no saber envejecer con dignidad” o “parece de plástico” han sido algunas de las respuestas negativas a la publicación.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Pese a esa división, el tertuliano ha mantenido su tono cómico habitual y no ha dado señales de que la controversia vaya a alterar sus planes. De hecho, ha confirmado que hablará de todo el procedimiento en Los Kikos TV, el espacio que comparte con Kiko Hernández en YouTube, donde también abordará otros asuntos del corazón que tanto le gusta comentar.

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