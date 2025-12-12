Kiko Matamoros abandona ‘No somos nadie’ y revela entre lágrimas su nuevo proyecto: “Quiero compensar lo que no he hecho bien en mi vida”

Kiko Matamoros, en 'No somos nadie'. (Canal Quickie)

No somos nadie pierde a otro de sus colaboradores estrella. Kiko Matamoros ha anunciado este viernes 12 de diciembre que abandona indefinidamente el programa de Canal Quickie tras los duros enfrentamientos que ha protagonizado con María Patiño en las últimas semanas.

“Hoy toca decir adiós. Hasta aquí llegaron las aguas”, escribía el tertuliano en su perfil de Instagram antes de la emisión del formato, adelantando una decisión que finalmente ha confirmado en directo. "He decidido dejar de colaborar con ‘No somos nadie’“, ha revelado, apuntando que su salida se debe a circunstancias que han sido ”públicas y evidentes".

“Busco mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad y la de los míos”, ha agregado Matamoros al final del programa, expresando su agradecimiento a la productora y el deseo de que ni su familia ni él mismo sufran por su trabajo en televisión. “No quiero sentirme humillado ni morderme la lengua”, asevera el colaborador, que considera que ha habido situaciones “inasumibles e inaceptables”.

Pese a su conflicto con Patiño, Kiko no ha dudado en enviarle un mensaje desde el plató del espacio, donde Carlota Corredera es la encargada de presentar los viernes: “María Patiño, te tengo muchísimo cariño, te aprecio. Sé que es muy difícil llevar un rebaño donde hay distintos caracteres que pueden chocar”, le ha dicho.

Enfrentamiento entre Kiko Matamoros y María Patiño en 'No somos nadie'. (Canal Quickie)

Además, Matamoros no ha dudado en pedir perdón a la presentadora por lo que haya podido ofenderle en este tiempo. “Me gusta la confrontación de ideas sin faltas de respeto”, ha agregado.

El nuevo proyecto de Kiko Matamoros

En su conversación con Corredera, Matamoros ha reconocido que no tiene intención de abandonar los medios y asegura que se están gestando “un par de proyectos profesionales” que espera que salgan adelante.

Sin embargo, el tertuliano afirma que lo más importante para él son sus proyectos a nivel personal: “Me voy haciendo mayor y quiero compensar cosas que no he podido hacer del todo bien en mi vida”, ha apuntado sin poder contener las lágrimas.

Con la voz entrecortada, el marido de Marta López Álamo ha explicado en directo en qué consiste el proyecto personal que tanto le emociona: “Es un centro para rehabilitación de drogodependientes. Formo parte del grupo de empresarios que se ha involucrado en esto”.

Según ha contado Matamoros, el centro “se va a abrir en Bilbao, se llama Mens Sana y es un centro de rehabilitación ambulatorio, que por mi experiencia personal creo que es la forma más efectiva de tratar la drogodependencia”.

Tras el anuncio de la salida de Kiko Matamoros, Carlota Corredera le ha comunicado emocionada que su marcha le causa “mucha tristeza”. La presentadora ha recordado a todas las figuras de Sálvame que han ido abandonando el programa de TEN: Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Belén Esteban y Kiko Hernández. “Ahora tú te vas y me invade una profunda sensación de vacío. Me siento desamparada ahora mismo”, ha lamentado la gallega.