Todo lo que se sabe sobre ‘Todo lo vivido’, las memorias de Iñaki Urdangarin: los temas que evita y su profundo mensaje

Iñaki Urdangarin, en imagen de archivo (Europa Press)

Siguiendo la estela del que un día fue su suegro, el rey Emérito Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin también se ha unido al boom de las memorias. El exmarido de la infanta Cristina se encuentra trabajando en Todo lo vivido, un libro de 280 páginas que se estructura en un prólogo y cinco grandes episodios y que ve la luz bajo el sello de Grijalbo, según Vanitatis.

Aunque desde la editorial se presenta como unas memorias, su ubicación en las librerías será dentro de la sección de empresa, lo que ofrece una pista clara sobre el enfoque del proyecto y sobre la intención con la que ha sido escrito. Y es que no se trata de un ejercicio de ajuste de cuentas con el pasado ni de una revisión exhaustiva de episodios personales conocidos por la opinión pública, sino de una reflexión orientada al aprendizaje y a la aplicación práctica de la experiencia vivida.

De acuerdo con la información de la ya citada publicación, en Todo lo vivido el autor parte de su propia trayectoria vital para hablar del cambio, de la caída y de la posibilidad de volver a levantarse. El libro no busca recrearse en los errores ni en los momentos de mayor exposición mediática, sino transformar lo vivido en una fuente de conocimiento útil para otros, especialmente en el ámbito profesional. En ese sentido, Todo lo vivido se plantea más como una herramienta que como un testimonio íntimo.

Un libro que evita lo personal y se centra en lo profesional

Antes de dar forma a este proyecto editorial, Urdangarin cursó estudios especializados y completó un máster en desarrollo personal y profesional, según Vanitatis. Esa preparación académica es la base sobre la que ha construido una metodología propia que articula buena parte del contenido del libro. Una metodología centrada en la escucha activa, la gestión del error y la reconstrucción personal como vía para mejorar el funcionamiento de los equipos y de las organizaciones.

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina en una iamgen de archivo. (Europa Press)

Ese enfoque no se queda en el plano teórico. En la actualidad, Urdangarin aplica este método a través de Bevolutive, la empresa que impulsa desde Vitoria y Barcelona y cuyos socios son Iñaki Saltor y Nuria Sala, especialista en marca personal y en comunicación. El proyecto no se define como una consultora tradicional, sino como una iniciativa de acompañamiento personal y profesional. Bevolutive trabaja con sesiones individuales, encuentros con equipos y programas diseñados a medida para organizaciones que buscan revisar y mejorar sus dinámicas internas, poniendo el foco en las personas y en los procesos de cambio.

En Todo lo vivido, Urdangarin recorre algunos de los momentos más determinantes de su biografía, pero lo hace desde una posición de contención. Quienes ya han leído el libro explican a Vanitatis que evita entrar en cuestiones como su divorcio, los conflictos con el rey Juan Carlos I o con Felipe VI, o aspectos íntimos de su relación con la familia real. El enfoque no es el de la revelación ni el de la polémica, sino el de la introspección y el aprendizaje personal.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

El autor habla de lo que supuso entrar en una familia real y del impacto que ese cambio tuvo en su identidad, así como de la exigencia de convertirse en una figura pública y en un deportista de élite. Además, reflexiona sobre cómo el éxito puede descolocar tanto como el fracaso y sobre la dificultad de gestionar las expectativas propias y ajenas. Un espacio central del libro está dedicado a su paso por prisión, entendido como el momento en el que tocó fondo y desde el que tuvo que empezar de nuevo.

La idea de la reconstrucción vertebra todo el relato. Urdangarin se utiliza a sí mismo como ejemplo para explicar que incluso en los momentos más difíciles es posible encontrar un sentido a lo vivido, extraer aprendizajes y cambiar. Desde esa perspectiva, Todo lo vivido no pretende cerrar heridas públicas ni generar ruido, sino abrir un camino personal de redención tranquila, orientada al crecimiento y al futuro.