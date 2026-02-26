El Real Madrid expulsará a un socio por hacer el saludo nazi en la grada del Bernabéu

La Comisión de Disciplina del Real Madrid recibió una petición urgente del club para iniciar un proceso de expulsión permanente de un socio que fue identificado por hacer un gesto nazi en la zona de animación del Estadio Santiago Bernabéu, momentos antes del partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica. La determinación surge tras la aparición del aficionado en imágenes de televisión, donde se le observa repitiendo el saludo nazi.

Según informó el club a través de un comunicado consignado por varios medios, la seguridad localizó al implicado poco después de que las cámaras televisivas lo captaran. Los responsables del recinto ordenaron que abandonara su lugar en la grada y fue desalojado del estadio de manera inmediata. El Real Madrid detalló que se trata de un socio, lo que motivó la activación de un procedimiento interno para su expulsión definitiva.

El Real Madrid extendió en su nota una condena expresa contra las manifestaciones y gestos que incitan al odio y la violencia, tanto en el deporte como en la sociedad. El incidente cobra relevancia por coincidir con la exhibición, ese mismo día, de una pancarta institucional en la que se leía "No al racismo. Respeto" al inicio del partido, en respuesta a episodios recientes de discriminación vinculados al club.

De acuerdo con el comunicado, la urgencia por iniciar el proceso disciplinario surgió por la gravedad del hecho y su repercusión pública, amplificada por la retransmisión televisiva internacional del partido. El club subrayó la existencia de una política interna que rechaza cualquier conducta asociada a símbolos o gestos que representen ideologías de odio.

Tal como publicó la entidad madrileña, el suceso ocurrió en un contexto de tensión por recientes denuncias de racismo en encuentros anteriores. El delantero Vinícius había informado de un insulto racista por parte del jugador rival Gianluca Prestianni durante el partido de ida del ‘Playoff’ disputado en Lisboa, lo que intensificó el llamado institucional por el respeto y la inclusión.

El episodio en la grada de animación motivó que la Comisión de Disciplina del Real Madrid se movilizara para estudiar la expulsión definitiva del socio, una medida que el club describió como inmediata y ejemplar dentro de su normativa interna. El club no proporcionó detalles sobre la identidad del implicado ni del procedimiento posterior, pero reiteró su rechazo total a cualquier manifestación extremista.

El comunicado concluyó con una declaración sobre el compromiso institucional contra la violencia y la intolerancia, dejando constancia de su intención de mantener el estadio Santiago Bernabéu como un espacio seguro y respetuoso para todos los asistentes, según consignó el club en su nota oficial.