AMP. Enrique Riquelme promete fichar a Erling Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

El consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha avanzado que fichará al delantero noruego Erling Braut Haaland, de 25 años, si gana esas próximas elecciones donde se enfrentará al actual máximo mandatario del club merengue, Florentino Pérez.

Durante su visita al programa 'El Hormiguero', Riquelme adelantó este posible fichaje de Haaland, quien actualmente milita en el Manchester City, y además dijo que hará "todo lo posible" para que el español Rodri Hernández, centrocampista también del equipo 'citizen', "juegue en el Real Madrid" en caso de que su candidatura sea finalmente la ganadora.

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"Si yo soy presidente del Real Madrid, lo primero es que nunca se venderá nada del club y al 100% seguirá siendo de los socios. Eso es lo primero que voy a decir y eso está aquí plasmado", hizo referencia Riquelme a un acta notarial delante del presentador Pablo Motos.

"Me comprometo con todos los socios a que las promesas que yo he hecho en esta campaña, de los dos jugadores, que si yo soy presidente del Real Madrid el próximo domingo, a partir del lunes si yo incumplo alguna de mis promesas yo he firmado una garantía notarial, personal, mía, donde si hay cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", añadió el empresario alicantino respecto a sus promesas.

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"En el caso de Rodri, tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar con el City y con su agent. Y el siguiente es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid", resumió Riquelme.

"Rodri es un grandísimo jugador español, un Balón de Oro, que juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar. Y es un perfil que, si yo soy presidente, hemos tenido conversaciones. Está jugando y le queda un año de contrato en el City, pero si yo soy presidente, no lo puedo decir más claro: Rodri jugará en el Real Madrid. Un jugador como Rodri tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible para que Rodri juegue en el Real Madrid", repitió el dirigente de Cox Energy.

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También valoró la llegada de José Mourinho al banquillo blanco si Florentino Pérez sale reelegido. "Ya lo tuvo en su momento. Creo que es un buen entrenador. Nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente con otra... con mucha experiencia en la competición europea, por nuestro lado. Pero bueno, es un gran entrenador", opinó sobre el portugués.

Aun así, de inmediato fue preguntado si 'Mou' le gustaría o no en sus planes. "Para nuestro proyecto, no. Es totalmente otro tipo de proyecto. Yo tengo otro entrenador", replicó. "Hay un entrenador que tenemos nosotros, pero la llegada de Raúl González Blanco y de Fernando Hierro ha revolucionado y están ejerciendo la jerarquía y su profesionalidad, como tiene que ser, y su amor por el Real Madrid", desvió el tema.

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"Tenemos muchísima suerte de contar con ellos. Yo creo que ellos no son ni de Riquelme, ellos son del Real Madrid. Y la suerte de que podemos contar con ellos es que, estoy seguro que, esté quien esté, si ellos están en el Real Madrid, no van a permitir que nadie le haga daño al Real Madrid. Entonces, estoy seguro que ellos son la decisión acertada y están llevando también en la parte del entrenador un proyecto muy bonito. Si me das un par de días más, estábamos terminando y va a ser superilusionante. Es exactamente lo que el madridismo y los socios quieren", vaticinó sobre el sustituto del saliente Álvaro Arbeloa.

"Todos los socios de Real Madrid tienen la papeleta y la información de la candidatura del señor Florentino Pérez y yo la tengo en mi casa, que todavía no se ha podido mandar. Entonces el voto por correo se ha terminado prácticamente y mis votos no han podido llegar a la gente y no tienen mi candidatura ni tiene mi proyecto. Esa es la verdad", afirmó.

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"A partir de aquí podemos ver los tecnicismos que cada uno quiera. La realidad es que está usando la estructura del club en su campaña", dijo. "Lo que le pido al socio es que pueda comparar proyectos, fichajes, la parte deportiva, la parte social, etc. En 20 años no se ha hecho nada por la parte social. Entonces, que comparen y que vayan a votar", repitió.

Después apuntó que el principal problema merengue este curso había sido "demasiado ruido". "Se hubiese apagado con democracia dentro del club y jerarquía. Pones un director deportivo, le das autoridad al entrenador, los capitanes saben que son los capitanes y tienen que hacer de capitanes. Y lo tiene claro todo el mundo y hay un orden. Yo no me presento a entrenador ni a delantero, yo me presento a presidente. Por tanto, hay cosas de vestuario que tienen que tener una jerarquía y puede llegar hasta el director deportivo, que para eso está", recalcó.

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"Si llegan cosas a la presidencia y bajas y quitas autoridad y jerarquía, pues pasan estas cosas. Son los mejores del mundo. El entrenador, Xabi Alonso, venía del Leverkusen; un grandísimo entrenador y gran profesional. Entonces, creo que este tipo de cosas no hubiesen ido a más desde el primer momento si hubiese habido profesionales, jerarquía y autoridad. Que no significa mano dura", matizó al respecto.

"Tiene que venir un entrenador con experiencia. Basta de experimentos y tiene que venir alguien que tenga la experiencia de competir en primer nivel tanto en Europa como en Liga, que conozca lo que es la competición de primera mano y enfrentarse a esos problemas de vestuario y el vestuario de respete", agregó Riquelme, que ahondó en su estrategia.

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"Yo me tengo que encargar de poner a la gente adecuada en el sitio adecuado, de mantener la gobernanza, la transparencia, la jerarquía, de lo social que hemos prometido que se implemente, de financieramente gastar menos, ser más eficiente y tener mucho más ingresos", aseguró.

"Un Real Madrid a varios años vista tiene que ser profesional y el presidente no puede hacer alineaciones", perseveró. "Si entro a la presidencia, probablemente dé un paso atrás en la gestión profesional en mi grupo profesional. Esa es una realidad que yo dije ya en el 2021 y de que el grupo Cox ya está preparado internamente con gobernanza adecuada y grandes profesionales para liderar el proyecto. He dicho claramente que me centraría al 100% en el Real Madrid. El Real Madrid necesita tiempo completo para hacer todo lo que estábamos prometiendo", avisó.

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Sobre patrocinar el estadio también habló. "Es un tema doloroso para el socio del Real Madrid, para el madridismo en general. Ya han quitado el 'Santiago', ahora solo está el 'Bernabéu' y a mí me gustaba más 'Santiago Bernabéu'. Creo que, antes que vender el club, si hay grandes ofertas para patrocinar el 'Santiago Bernabéu lo que sea', no sería una decisión que tomaría como presidente, sino que democráticamente abriría un referéndum. Creo que es algo histórico para el Real Madrid, en mi caso sería doloroso, y, sin duda, haría un referéndum para que todos los socios lo votasen", concluyó Riquelme durante su entrevista exclusiva.