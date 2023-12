Xavier Sardà: “‘Crónicas Marcianas’ terminó porque yo ya no podía más con el horario, me mataba”

Xavier Sardà en la presentación de 'Crónicas Marcianas. El reencuentro'. (Mediaset España)

Crónicas marcianas, uno de los programas míticos e inolvidables de Telecinco, regresa este martes 12 de diciembre a la pequeña pantalla de la mano de un ‘reencuentro’ en el que sus protagonistas y rostros míticos recordarán algunos de sus mejores momentos y anécdotas, que fueron muchos. No en vano, este espacio estuvo en antena durante 8 largos años en los que logró récords de audiencia, además de ser el impulsor de grandes rostros de la televisión actual, como Paz Padilla, Carlos Latre o Rocío Madrid, entre otros.

Antes de su esperada vuelta a la televisión, Mediaset España ha presentado este remember en sus instalaciones de Fuencarral, donde se han dado cita algunos de sus principales protagonistas. Como no podía ser de otra manera, uno de ellos ha sido Xavier Sardà, quien fuera su presentador y director durante toda su existencia y con el que Infobae España ha podido hablar junto a otros medios.

El elenco de 'Crónicas marcianas. El reencuentro' en la presentación del especial. (Mediaset España)

Consciente de la gran expectación que ha generado este Crónicas marcianas. El reencuentro, Sardá tiene claro que el listón está muy alto, pues son todavía muchos quienes extrañan este formato. Pese a ello, es categórico al asegurar que esto no significa que el programa vaya a volver tal y como lo era antes, pues se trata de un único especial a modo de homenaje.

Te puede interesar: ‘Crónicas Marcianas’ regresa a Telecinco con su ‘reencuentro’ más esperado: la vuelta de Xavier Sardá y el papel de Carlos Latre

Pese a ello, de Crónicas tiene grandes recuerdos, pues es uno de los espacios más significativos de su carrera, y eso que aún no se ha olvidado que fue también una época complicada por algo que recuerda bien: su hora de emisión. Al tratarse de un late show comenzaba a última hora de la noche, algo a lo que Xavier nunca se llegó a acostumbrar. “El horario me mataba. Yo a las 08:00 estaba despierto. No sabía dormir. Luego hacía unas siestas que cuando me despertaba no sabía si era el día siguiente o no”, ha afirmado el periodista, que ha confesado que este fue, de hecho, el motivo por el que el formato terminó.

“Fueron ocho años y ya porque yo ya no podía más del horario. Si hubiese sido un programa por la tarde yo lo hubiese hecho 25 años”, ha asegurado con rotundidad. Pero al igual que tiene claro que no regresará a la televisión con sus marcianos, Xavier Sardà también ha dejado claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante aquella etapa en Telecinco. “No me arrepiento de nada. En Crónicas marcianas nos dejaron aprender”, ha valorado, recordando que los inicios tampoco fueron fáciles porque “el error al principio fue querer hacer lo mismo que en la radio”, añadiendo que les costó un año que el formato llegara a ser lo que fue.

Te puede interesar: El fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco, un golpe de efecto como antesala a la profunda renovación de los informativos en Mediaset

Cabe recordar que el catalán, además de ser el presentador era también el director del formato, lo que le convertía en el jefe de todos los colaboradores. De esta faceta se ha hablado mucho menos, pero Xavier no ha tenido problemas en describirse así mismo como “el peor jefe cuando hay que implementar algo” y “el mejor jefe cuando ves que algo se implementa, que funciona razonablemente y es que todo el mundo tiene que respirar para ir a velocidad de crucero”.

Centro de las críticas

Parte del elenco original de 'Crónicas Marcianas'. (Mediaset España)

Quienes disfrutaran de Crónicas Marcianas a finales de los 90 y comienzos de los 2000 recordarán que el programa era especialmente crítico con el Partido Popular, que muchas noches se convertía en tema de debate y conversación. Eso hizo, tal y como ha contado su presentador y director, que recibieran “muchas presiones” del partido por entonces presidido por José María Aznar. Es más, ha confirmado que intentaron que Crónicas Marcianas desapareciera de la parrilla, pero no lo lograron debido a su buena audiencia.

“Con Aznar tuvimos situaciones muy, muy, muy tensas. Recuerdo un verano, cuando se casó su hija, que yo ya tenía ganas de empezar el programa y cuando llegó el momento recreamos su boda. Entonces Aznar llamó y dijo, ‘dígale a Xavier que ya es una cuestión personal’”.

El motivo, según su opinión, por el que sucedían cosas tan mágicas en el plató de Crónicas marcianas, donde nunca se sabía quién iba a aparecer o cómo iba a acabar la noche, estaba en su hora de emisión, en la que se daban cita los más nocturnos para disfrutar de la noche. “Para mí la grandeza es la hora en la que se hacía. Nos permitía hacer de todo”, ha zanjado Xavier Sardà.