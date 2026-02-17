El polémico debut de Soy una Pringada en ‘El tiempo justo’: “Los hombres son tontos y no merecen vivir”

Soy una pringada en 'El tiempo justo' (Mediaset)

La creadora de contenido Estíbaliz Quesada, popularmente conocida como Soy una pringada, debutó este martes, 16 de febrero, como nueva colaboradora de El tiempo justo, el magacín vespertino de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Su estreno no dejó indiferente a la audiencia ni a sus compañeros de mesa, marcado desde el primer minuto por declaraciones contundentes y un estilo fiel a la imagen pública que ha cultivado durante años en redes sociales y proyectos audiovisuales.

Nada más sentarse en el plató, Quesada quiso establecer un límite claro respecto a cómo debía ser nombrada en el programa. “Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo otra vez. Es mi dead name”, afirmó con rotundidad. La frase generó cierta cautela en el presentador, que buscó asegurarse de cuál era la fórmula adecuada para dirigirse a ella. Acto seguido, la colaboradora matizó que sí acepta el apelativo Esty, despejando parcialmente la duda inicial.

Joaquín Prat y Soy una pringada en 'El Tiempo Justo' (Mediaset)

Lejos de transmitir una incorporación estable al formato, la creadora dejó en el aire su continuidad en el espacio. Según explicó, su participación responde a una prueba cuya duración dependerá de cómo se sienta dentro del equipo y del propio desarrollo del programa. “Vengo aquí a probar, igual no vuelvo”, señaló, subrayando que su permanencia no está garantizada.

Su entrevista con Rosalía

Su actitud en el estreno mantuvo la línea provocadora y poco complaciente que la ha caracterizado desde sus inicios en internet. En lugar de optar por una integración discreta o buscar la simpatía inmediata del público, Quesada apostó por un tono irónico y por jugar con la incomodidad como carta de presentación. “Yo aquí he venido a ser un personaje blanco”, declaró en directo, sin ofrecer más matices sobre el significado de esa expresión.

Antes de su entrada al plató, el programa emitió unas imágenes grabadas en los pasillos de Mediaset en las que la nueva tertuliana adelantaba cómo afrontaba su debut. En ese vídeo reconocía que su aportación sería “poca cosa” porque tenía “muchísimo sueño”. También se definía como una persona de pocas palabras, aunque reivindicó la contundencia de sus intervenciones: “Van al clavo”. Además, confesó que no había visto previamente el espacio ni conocía a quienes serían sus compañeros de mesa, una circunstancia que reforzó la sensación de estreno improvisado.

Soy una pringada en una imagen de archivo (Europa Press)

Ya durante la emisión en directo, hubo espacio para abordar asuntos de actualidad y experiencias personales. Quesada dedicó elogios a la cantante Rosalía, a quien entrevistó recientemente, y la describió como una persona “muy maja y cercana”. La mención se produjo en un contexto marcado por la polémica surgida tras un comunicado difundido por la asociación Nofumadores.org, que asegura haber demandado tanto a la colaboradora como a la artista por un presunto incumplimiento de la Ley Antitabaco.

“No hay que perdonar”

Preguntada por esta cuestión, Quesada optó por no entrar en detalles. “Si pudiese hablar saldría en los periódicos, así que me voy a callar”, respondió, cerrando la puerta a cualquier aclaración adicional sobre el procedimiento anunciado por la organización. El momento más controvertido de la tarde llegó cuando la nueva colaboradora expresó su opinión sobre los hombres, en términos que sorprendieron a parte de los presentes en el plató.

“No hay que perdonar, porque los hombres son tontos y no merecen vivir”, afirmó sin titubeos. Ante las repreguntas y gestos de asombro, lejos de suavizar su postura, insistió en su planteamiento: “Me molesta un tío en general, todo lo que haga me molesta (...) Todo lo que haga un chico está mal y todo lo que haga una chica bien. Si es gay, menos, pero aún así...”. Las declaraciones generaron un visible desconcierto entre algunos colaboradores y situaron el foco sobre el tono que podría marcar su participación en futuras entregas del magacín. Con este estreno, Estíbaliz Quesada ha dejado claro que su paso por El tiempo justo no aspira a la neutralidad. Queda por ver si esta apuesta por la provocación y la falta de filtros se consolida en próximas emisiones o si, como ella misma advirtió, su presencia en el programa será únicamente circunstancial.