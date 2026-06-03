Qué fue de Matías, el argentino de ‘Gran Hermano 4’ con el que Mercedes Milá tuvo “una cosita”

Esta es la vida de Matías en la actualidad. (Telecinco)

La televisión española de inicios de los 2000 dio pie a personajes inolvidables, y entre ellos Matías Fernández-Monteverde, el argentino que conquistó corazones en la cuarta edición de Gran Hermano. Su paso por la casa no solo lo catapultó como uno de los galanes más recordados del reality, sino que también le abrió las puertas a una vida de exposición mediática y nuevas oportunidades. La curiosidad sobre su destino ha vuelto a la palestra tras la reciente confesión de Mercedes Milá, emblemática presentadora del programa, quien reconoció en el pódcast de RTVE Play Menudo Cuadro haber tenido “una cosita” con él, intensificando así el mito en torno a Matías.

El fenómeno de los realities en España encontró en Matías un exponente singular: carismático, seductor y siempre en el centro de la escena. Su historial sentimental dentro del programa, especialmente por los affaires con Anita de Gavá y Rocío, lo consolidó como “don Juan” ante la audiencia. Pero más allá de la anécdota amorosa, su figura encarna el salto de la fama instantánea a la reinvención personal, una transición que pocos logran capitalizar fuera del foco televisivo.

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Hoy, muchos se preguntan qué fue del argentino que deslumbró en Gran Hermano y que, tiempo después, volvió a la televisión en Supervivientes, donde convivió con numerosas celebridades y llegó a la final. La respuesta está a orillas del Atlántico, en Mar de Plata, donde Matías ha construido un presente alejado del bullicio mediático, pero marcado por el éxito y la estabilidad.

De galán televisivo a empresario en Mar de Plata

Su irrupción en el universo de los realities no se limitó a Gran Hermano. Matías supo aprovechar el impulso mediático para convertirse en rostro habitual de platós y eventos, participando además en el concurso de citas XTi y haciéndose un nombre en Supervivientes 2009, donde quedó finalista. “Hice muchos bolos y además gané bien en Supervivientes. Tuve mucho movimiento, sí, pero soy una persona relativamente austera. Supe manejar la situación”, recuerda Matías, dejando claro que la fama no solo se tradujo en notoriedad, sino también en ingresos y oportunidades de negocio.

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Entrevista a Mercedes Milà.

El argentino se instaló, tras su periplo por destinos como Las Palmas de Gran Canaria o Marbella, de manera definitiva en Mar de Plata. Allí, según detalla en una entrevista para Lecturas, gestiona un amplio patrimonio inmobiliario: “Tengo aquí bastantes propiedades porque hice muchos bolos y además gané bien en Supervivientes”. Su día a día dista mucho del universo de la televisión: administra casas en alquiler, compra y vende terrenos, y trabaja como profesor de surf. “Compro terrenos, construyo, vendo. Acabo de comprar otra propiedad”, resume, describiéndose como un “comerciante nato”.

Alejado de las redes sociales y de la exposición pública permanente, Matías ha encontrado el equilibrio entre la actividad empresarial y una vida personal tranquila. Hace 15 años encontró el amor junto a una gaditana nacida en Alemania, con quien lleva casado más de un lustro. La paternidad, reconoce, no está en sus planes: “Tengo sobrinos para dar y regalar”. Su vida, asegura, es dinámica: “Me va fenomenal, siempre me fue bien. He tenido mucha suerte en la vida. Viajo mucho. El año pasado estuve tres meses en Brasil y este año voy en verano a España”.

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El vínculo de Matías con Mercedes Milá

Si hay un elemento que perpetúa el interés mediático en Matías, es su relación con Mercedes Milá, la histórica presentadora. La catalana sorprendió recientemente al admitir: “Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que me gustó mucho, y todavía nos escribimos. Es Matías”. La confesión reavivó la atención sobre el exconcursante y confirmó que el vínculo traspasó lo televisivo.

Mercedes Milá y Matías se dieron un beso en directo en 2003. (Telecinco)

Matías, por su parte, mantiene una relación cordial y distendida con Milá: “Antes alguna vez y esporádicamente, pero ahora le envío muchos vídeos y cosas de cuando hago surf para que se divierta un rato. Hay muy buen rollo”, contó a la revista Lecturas. La complicidad y el afecto se conservan a pesar de los años y las distancias, demostrando que los lazos surgidos en el reality pueden sostenerse más allá de las cámaras.

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El paso de Matías por la televisión fue, según sus propias palabras, “alucinante” y “muy positivo”. La fama le permitió vivir experiencias únicas, pero también le enseñó a distinguir las verdaderas intenciones de quienes lo rodean: “Las mujeres me esperaban a las puertas de los hoteles. Estuve con las que quise, pero también me di cuenta de que no sabes con qué intención iba la gente”. Hoy su vida está lejos de la exposición mediática, pero la huella de aquellos años sigue presente en su memoria y en su entorno, consolidando a Matías como uno de los rostros más recordados de la historia de Gran Hermano.