25 años del primer programa de Gran Hermano en Argentina: cómo fue el debut y qué pasó con los participantes

El 10 de marzo de 2001, la casa más famosa del país abría sus puertas por primera vez y lo mostraba por la pantalla chica (Telefe)

Hace exactamente 25 años, un 10 de marzo de 2001, la televisión argentina vivía una auténtica revolución: desembarcaba en la pantalla de Telefe la primera edición de Gran Hermano, el reality que cambió para siempre la forma de mirar la convivencia, el espectáculo y el fenómeno de los “famosos por un día” O quizás más tiempo. Con el aislamiento, la convivencia forzada y las estrategias de juego como principales ingredientes, el formato se convirtió en un éxito instantáneo y, a lo largo de los años, se consolidó como un clásico que sigue generando pasiones y debate, ahora con la reciente edición Generación Dorada.

Aquella primera temporada fue una experiencia inédita: 14 desconocidos ingresaron a la que se iba a convertir en la casa más famosa del país para ser observados las 24 horas del día, sin contacto con el exterior y con la mirada atenta de millones de televidentes. El objetivo era claro: sobrevivir 112 días de encierro, cuya gran final tuvo lugar el 30 de junio de 2001, sortear nominaciones, alianzas y estrategias, y conquistar al público votante para quedarse con el gran premio de 200 mil pesos convertibles.

Con su “adelante, mis valientes” que quedó en la historia, Soledad Sylveira fue la conductora que le puso voz y emoción a cada gala, mientras Mariano Peluffo aportaba su toque desde dentro de la casa, aunque en el debut se quedó sin audio: los micrófonos no llegaban a su ubicación y ese blooper quedó en la historia del programa. El rating mostró un tímido 14.8, una cifra menor para la época, dando cuenta de cierto recelo ante lo desconocido. Cuatro meses después, la gala final superó los 36 puntos, apenas una muestra del fenómeno.

Soledad Sylveira fue la encargada de conducir la primera edición del reality (Archivo)

Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, a segundos de que se conociera el ganador de "Gran Hermano 2001" (Captura de video)

El gran ganador de esa edición fue Marcelo Corazza, entonces profesor de Educación Física de 27 años. Corazza ingresó a la casa como reemplazo de un participante que decidió abandonar y terminó conquistando al público. Se llevó 121.200, un proporcional a los días que estuvo en la casa, y el resto se repartió entre los otros tres finalistas. Su vida dio un vuelco: primero fue parte de la programación de Telefe como conductor de ciclos de entretenimientos, y luego pasó a trabajar detrás de cámara como productor. Sin embargo, en 2023 su nombre volvió a los titulares, pero por motivos muy distintos: fue denunciado y detenido por corrupción de menores y abuso, y recientemente la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por su defensa, quedando a la espera de juicio por integrar una organización criminal de explotación sexual de menores.

El segundo puesto fue para Tamara Paganini, una de las participantes más recordadas, que tras la final inició un juicio millonario contra el canal y la productora Endemol. Decidió mudarse a Córdoba y, aunque se alejó de los medios tras superar momentos difíciles, regresó como conductora en ZAC stream, mostrando una nueva faceta lejos del escándalo. El tercer lugar quedó en manos de Gastón Trezeguet, quien se ganó el cariño del público al hablar abiertamente sobre su sexualidad en una época en la que no era común hacerlo en televisión. Gastón inauguró la figura de los grandes jugadores y supo reinventarse: es productor televisivo, panelista y uno de los analistas más filosos de la actual Generación Dorada.

Los participantes de la primera edición del reality (Archivo)

Verónica Zanzul, quien falleció en marzo de 2025, fue una de las primeras participantes en tener sexo en la casa (Archivo)

La cuarta finalista fue Daniela Ballester. Con 24 años y una carrera de azafata, tras el reality estudió locución y se convirtió en una de las periodistas más reconocidas de C5N. Hace dos semanas, Ballester atravesó un duro momento de salud al sufrir un ACV, aunque logró recuperarse y continúa en actividad. En el quinto puesto se ubicó Santiago Almeyda, quien formó la primera pareja oficial del reality junto a Natalia Fava, que estuvo 42 días en la casa. Tras salir, se casaron y trabajaron juntos en teatro, radio y televisión, aunque su historia de amor llegó a su fin en marzo de 2023.

Histórica aliada de Trezeguet, Eleonora González se destacó por su personalidad fuerte y su participación en debates y paneles de ediciones posteriores de Gran Hermano, además de ser movilera en distintos ciclos. Fernando Navarro, por el contrario, eligió el bajo perfil y se mantuvo alejado de los medios, mientras Patricia Villamea, la primera en abandonar voluntariamente, se dedicó muchos años a la producción en un canal de Córdoba.

La vaca Margarita, la simpática integrante de la casa en la primera edición (Captura de video)

Uno de los personajes más disruptivos fue Verónica Zanzul, “La Colo”, quien se convirtió en la primera participante en tener sexo delante de las cámaras junto a Gustavo Jodurcha, otro competidor que decidió abandonar por voluntad propia, y protagonizó un recordado beso con Diego Maradona, quien visitó la casa y regaló uno de los momentos más icónicos de la televisión. Lamentablemente, en marzo pasado, Verónica fue encontrada sin vida por su madre, en su departamento del barrio de Núñez, lo que generó profunda tristeza entre fans y excompañeros.

Por otro lado, la primera eliminada oficial de Gran Hermano Argentina fue Lorena González del Valle, quien permaneció apenas 14 días y se despidió con el 68% de los votos. Luego de su breve paso por el certamen, estuvo a punto de dedicarse a la política en su Río Gallegos natal. Y en las últimas horas, volvió al centro de la escena al hablar de su relación con el entonces presidente Alberto Fernández: “Salía conmigo como salíacon un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia“, declaró en el streaming Border. Alejandro Restuccia y Martín Viaña completaron la lista de participantes.

En la primera edición del reality, Diego Maradona causó furor entre los participantes al ingresar a la casa (Gran Hermano - Telefe)

Más allá de los protagonistas, la primera edición tenía detalles que hoy resultan impensados. Desde la decoración colorida y los puff de moda hasta los establos con la vaca Margarita y su ternero,que debieron ser retirados por estrés, todo era parte de un experimento social único. El presupuesto semanal era de apenas 2 pesos/dólar por participante, y los desafíos no solo eran de destreza: muchas pruebas tenían fines solidarios, como fabricar sillas para comedores o cocinar para donar a organizaciones.

Gran Hermano fue, es y será un fenómeno que atraviesa generaciones. Aquella primera casa fue testigo de historias de amor, peleas, alianzas, sueños y hasta visitas históricas como la de Maradona. 25 años después, el formato sigue vigente, la audiencia sigue eligiéndolo y los participantes de aquella primera edición aún ocupan un lugar en el recuerdo colectivo. Porque si algo demostró Gran Hermano, es que la convivencia y la vida real siempre dan mucho más que ficción.