“No puedo respirar”: conmoción en Reino Unido por la muerte de un joven al que la policía esposó mientras agonizaba

Henry Nowak repitió nueve veces a los agentes de policía: "No puedo respirar"

La condena a Vickrum Digwa por el asesinato de Henry Nowak ha reabierto en el Reino Unido una crisis en la que confluyen la violencia con arma blanca, el debate sobre la actuación policial y la agitación ultra. La difusión de las imágenes del arresto de Nowak, cuando agonizaba, ha desatado acusaciones de trato desigual y alimentado las protestas.

Digwa, un joven sij de 23 años, ha sido condenado este lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión por matar a Nowak, de 18 años, en Southampton, después de acusarle falsamente de un ataque racista, una versión que el tribunal rechazó.

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Centenares de personas expresaron su indignación por el caso Nowak (REUTERS/Isabel Infantes)

La noche del 3 de diciembre, Nowak volvía a casa tras una fiesta con su equipo de fútbol cuando se cruzó con Digwa en Belmont Road, al noreste de Southampton. Antes de la agresión, el joven grabó un vídeo en Snapchat en el que se veía la daga que llevaba su agresor, un kirpan envainado a la altura del pecho.

Esposado mientras pedía auxilio

Digwa repetía en esa grabación: “soy una mala persona”, antes de que el vídeo se cortara. La víctima recibió dos puñaladas en las piernas y una en el corazón cuando intentaba saltar una valla para huir. Las grabaciones de las cámaras corporales, difundidas una vez terminado el juicio, muestran a Nowak en el suelo diciendo hasta nueve veces “me han apuñalado”, “no puedo respirar” mientras Digwa explicaba a los agentes que había sido víctima de un ataque racista.

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En esas imágenes, los policías preguntan con escepticismo por las heridas y terminan esposando al joven herido. Uno de los agentes llegó a responder: “¿Te han apuñalado? ¿Dónde? No lo creo, colega”. Aunque una agente insistía en que debían comprobar si había heridas de arma blanca, otro policía arrastró a Nowak por un brazo, le esposó y le leyó sus derechos como detenido.

Digwa alegó haber sido víctima de un ataque racista, versión rechazada por el tribunal (@visegrad24)

Tres minutos después, los agentes entendieron la gravedad de la situación y comenzaron a practicar los primeros auxilios, que no lograron salvarle. Sky News ha informado además de que uno de los agentes implicados ha dimitido de la Policía de Hampshire, mientras otros tres siguen en servicio y todos están siendo tratados como testigos por el IOPC.

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La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha revelado en el Parlamento que algunos de los agentes implicados, y también uno identificado falsamente como partícipe en la intervención, han recibido amenazas de muerte e insultos en redes sociales. Mahmood ha advertido de que “la desinformación y los comentarios inflamatorios están empeorando una situación ya de por sí horrible”.

El joven, tristemente fallecido en un apuñalamiento, aparece sonriente y aplaudiendo en esta imagen que ahora circula póstumamente.

El subcomisario jefe de la policía de Southampton, Robert France, ha pedido disculpas por que Nowak no pudiera ser salvado y por que fuera esposado y arrestado antes de perder el conocimiento. El primer ministro Keir Starmer ha respaldado la investigación interna y ha dicho que sintió “asco” al ver las imágenes.

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El arma utilizada fue un kirpan de 21 centímetros, una daga que los sijs practicantes pueden portar envainada por motivos religiosos en virtud de la ley de Justicia Criminal de 1998 y de la ley de Armas Ofensivas de 2019. La Federación Sij del Reino Unido ha subrayado en un comunicado que esa excepción solo ampara un uso defensivo y religioso, y que si se emplea de manera agresiva deja de regir la protección legal.

La ley británica permite portar el kirpan por motivos religiosos si se usa de forma defensiva (Crown Prosecution Service)

Antes de dictar sentencia, el juez William Mousley recriminó a Digwa: “Has arrastrado a la vergüenza a tu familia, a tu barrio y a tu religión”. El magistrado también definió como “mentiras retorcidas” la versión con la que el agresor intentó justificar el apuñalamiento.

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El crimen, bandera de la ultraderecha

Mark Nowak, padre de la víctima, ha pedido al Gobierno que trate los delitos con arma blanca como una emergencia nacional y ha reclamado más inversión en prevención y medidas más firmes para evitar la venta, la propiedad o el acarreamiento de puñales. También ha dicho que su hijo “no murió con dignidad” y que la forma en que fue tratado en la calle fue “inhumana y degradante”, añade ese diario.

La reacción política ha convertido el crimen en una bandera para la extrema derecha. Nigel Farage, líder de Reform UK, ha sostenido que en el Reino Unido existe un doble rasero por el que “los derechos y los privilegios de la gente blanca pesan menos que los de las minorías étnicas”. El portavoz de Keir Starmer le ha respondido que “no hay tal cosa como una política de doble rasero” y que la policía aplica la ley “sin temores ni favoritismos”.

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Por su parte, el activista político antiinmigración, Tommy Robinson convocó este martes una concentración ante la comisaría de Southampton y varios centenares de personas acudieron, mientras varias decenas terminaron enfrentándose con violencia a la policía. Al mismo tiempo, las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación, así como anuncios de violencia y sabotaje, en paralelo a la convocatoria de la protesta ante la comisaría de la ciudad.

La tensión creció en Southampton a medida que avanzaban las protestas (REUTERS/Isabel Infantes)

The Telegraph añade otro elemento al caso: Digwa había sido arrestado en 2023 y puesto en libertad sin cargos tras el robo de cuchillos ceremoniales shaster por valor de 1.000 libras en un templo sij de Southampton. El medio cita fuentes del Gurdwara Khalsa Darbar que aseguran que el robo fue denunciado, que se vetó la entrada al acusado en el templo y que hubo advertencias previas sobre su comportamiento.

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Ese mismo periódico informa de que el martes Digwa, su hermano Gurpreet Digwa y su padre Moga Singh comparecieron ante un tribunal de magistrados de Southampton acusados de varios delitos relacionados con armas. Entre los objetos intervenidos figuran una navaja automática, una porra extensible, puños americanos, un machete, espadas y kusaris.