España

El Tribunal Supremo admite el recurso de casación sobre la concesión de nacionalidad española a sefardíes originarios de España

El análisis del órgano judicial es provisional y se encuentra a la espera de ser analizado con calma hasta que se proclame un veredicto

Guardar
Google icon
Audiencia Provincial de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la solicitud de una mujer colombiana. / Imagen de archivo

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha aceptado este mes de mayo analizar un recurso presentado por el Abogado del Estado en nombre de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta decisión impacta directamente en la concesión de la nacionalidad española para sefardíes, es decir, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. El caso, radicado en Madrid, representa una nueva etapa en los pedidos de reconocimiento que presentan personas de origen sefardí de diferentes partes del mundo.

El proceso comenzó después de una sentencia emitida el 19 de diciembre de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora, el Tribunal Supremo intervendrá para revisar los fundamentos bajo los cuales se otorgan estos reconocimientos de nacionalidad. Según consta en el auto, la intervención busca definir los criterios y el alcance legal que deben cumplirse para que los descendientes de sefardíes puedan conseguir la nacionalidad española.

PUBLICIDAD

El reclamo del Estado se centra en la necesidad de revisar cómo se están aplicando los requisitos establecidos en la ley. El objetivo es garantizar que la interpretación legal sea clara y uniforme, ya que existen cientos de solicitudes actualmente en trámite. Por ello, cabe tener en cuenta que la decisión podría sentar un precedente importante que afecte a futuros casos similares.

El análisis del Tribunal Supremo es provisional y está a la espera de que se interprete la ley

En el análisis del recurso, el Tribunal Supremo ha determinado que el escrito del Estado cumplía con todos los requisitos legales exigidos. El documento fue presentado en tiempo y forma, y plantea una discusión válida sobre una resolución que puede ser revisada en última instancia. El principal motivo que permite aceptar este recurso es el llamado “interés jurídico casacional”, que en este caso se refiere a la interpretación de la ley sobre la nacionalidad para sefardíes originarios de España. El tribunal aclaró en su momento que la aceptación del recurso es provisional, lo que significa que el tema será discutido en profundidad antes de que se emita una sentencia definitiva.

PUBLICIDAD

A partir de la admisión del recurso, se abre un plazo de 20 días para que los opositores, es decir, la parte demandada y el Ministerio Fiscal, presenten sus argumentos y objeciones por escrito. Pasado ese tiempo, el expediente será revisado y analizado por el Ministerio Fiscal. El proceso se limita a las partes principales y al órgano fiscal, sin que existan recursos adicionales contra la decisión de admitir el recurso.

El trasfondo de este caso está relacionado con la gran cantidad de solicitudes de nacionalidad española que han presentado descendientes de judíos sefardíes en los últimos años. Desde la aprobación de la ley que permite este trámite, se han producido distintas interpretaciones sobre los requisitos que deben cumplirse, lo que ha generado incertidumbre y dudas entre los solicitantes.

La decisión del Tribunal Supremo de admitir el recurso de casación cambia el panorama, ya que podría modificar los criterios vigentes. Expertos jurídicos han señalado que la próxima sentencia, que será emitida por este tribunal, podría determinar si se flexibilizan, mantienen o endurecen las condiciones para acceder a la nacionalidad española en estos casos.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Esta medida que aquí se menciona abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los sefardíes y el alcance de la ley española y la concesión de la nacionalidad, mientras cientos de familias esperan una definición que puede cambiar su vínculo legal y cultural con España.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaTribunal SupremoAudiencia NacionalMadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

Los controles policiales detectan cada vez más patinetes manipulados que superan los límites legales y ponen en riesgo la seguridad vial

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

El conjunto africano ha elegido como base el complejo deportivo donde entrena el club profesional de fútbol de Tampa, y se alojará en el Grand Hyatt Tampa Bay durante su primera Copa del Mundo

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Tres cosas habituales que podrían acabar en un problema legal

Conductas cotidianas en herencias, redes sociales y cuentas compartidas pueden derivar en disputas judiciales si no se actúa con precaución

Tres cosas habituales que podrían acabar en un problema legal

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de junio

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

El Ejecutivo no ve peligrar la legislatura porque lo ve como un “suicidio político”. Además, no ven compatible que el PP sume apoyos de Junts y PNV después de “insultarlos durante ocho años”

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

Tres cosas habituales que podrían acabar en un problema legal

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

ECONOMÍA

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

DEPORTES

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz