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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 1 al 5 de junio: una muerte, un disparo y una carta que puede cambiarlo todo esta semana

La serie de TVE encara una de sus semanas más intensas con la despedida de Santos, el estado crítico de Julieta y una revelación sobre Curro que amenaza con salir a la luz

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'La Promesa': La muerte de Santos conmociona al palacio. (RTVE)
'La Promesa': La muerte de Santos conmociona al palacio. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegan cargados de tensión, drama y giros inesperados. Tras el violento asalto del duque de Carril al palacio, las consecuencias del tiroteo marcarán el futuro de varios personajes y dejarán una pérdida irreparable en la familia.

Mientras Julieta lucha por su vida y Manuel revive algunos de los momentos más dolorosos de su pasado, Pía continúa intentando revelar a Curro una verdad que lleva demasiado tiempo ocultando.

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Sin embargo, una carta comprometida podría acabar en las manos equivocadas y precipitar los acontecimientos.

Capítulo 846 - lunes 1 de junio

'La Promesa': El duque de Carril dispara a Santos y Julieta. (RTVE)
'La Promesa': El duque de Carril dispara a Santos y Julieta. (RTVE)

La semana arranca con el caos instalado en La Promesa. El duque de Carril dispara contra Santos y Julieta en pleno hall del palacio antes de huir del lugar. Manuel coordina rápidamente el traslado de los heridos mientras el doctor Peribáñez atiende la emergencia.

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La operación de Julieta resulta un éxito, aunque su evolución sigue siendo incierta. La situación es mucho más grave para Santos: el médico confirma que la bala ha afectado zonas vitales y descarta cualquier intervención. Según su diagnóstico, al joven le quedan apenas unas horas de vida.

Mientras tanto, Lorenzo intensifica su presión sobre Leocadia para impedir que Curro obtenga su título, y Carlo se plantea aceptar el chantaje de Estefanía.

Capítulo 847 - martes 2 de junio

'La Promesa': Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano. (RTVE)
'La Promesa': Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano. (RTVE)

Consciente de que no hay solución para su estado, Santos decide afrontar sus últimas horas con lucidez y rechaza la medicación para despedirse de quienes han formado parte de su vida.

El joven protagoniza emotivos encuentros con Petra, las cocineras y Carlo, mientras Ricardo intenta asumir una realidad devastadora. Padre e hijo se enfrentan a una conversación cargada de sentimientos pendientes y terminan pidiéndose perdón.

Al mismo tiempo, Manuel permanece junto a Julieta, aún inconsciente, y Carlo reúne el valor necesario para contarle a María toda la verdad sobre Estefanía. En paralelo, Pía se infiltra en el despacho de Cristóbal para recuperar la carta destinada a Curro, aunque alguien la sorprende en plena búsqueda. La jornada concluye con uno de los momentos más tristes de la temporada: Santos fallece con la mano de su padre entre las suyas.

Capítulo 848 - miércoles 3 de junio

'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)
'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

Tras descubrir a Pía en el despacho, Teresa conoce el verdadero destinatario de la misteriosa carta y acepta ayudarla a localizarla. Sin embargo, sus esfuerzos resultan inútiles.

La muerte de Santos conmociona a todos los habitantes del palacio. Ricardo se derrumba ante la pérdida de su hijo y Cristóbal comunica oficialmente la noticia a la familia. La organización del velatorio provoca nuevas tensiones entre el mayordomo y Leocadia.

Por si fuera poco, cuando parecía que Julieta evolucionaba favorablemente, sufre una grave complicación médica. La joven comienza a convulsionar y entra en estado crítico, provocando el pánico de Manuel, incapaz de evitar los recuerdos de Jana.

Capítulo 849 - jueves 4 de junio

'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)
'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)

El paradero del duque de Carril sigue siendo desconocido y las acusaciones contra Vera continúan creciendo dentro del palacio. Sin embargo, Alonso deja claro que el único responsable de la tragedia es el propio duque.

Mientras el servicio organiza el entierro de Santos y Ricardo intenta sobreponerse al dolor, Teresa encuentra finalmente la carta de Pía. Lejos de entregarla de inmediato, decide guardarla.

La gran sorpresa llega al final del capítulo, cuando una información publicada en la prensa provoca reacciones opuestas entre Leocadia y Lorenzo. Algo relacionado con Curro está a punto de cambiarlo todo.

Capítulo 850 - viernes 5 de junio

La semana concluye con importantes decisiones. Vera acepta permanecer en La Promesa pese a las críticas de algunos miembros de la familia, mientras Alonso sale nuevamente en su defensa.

La noticia aparecida en el periódico revela una inesperada resolución sobre el título de Curro, un desenlace que nadie veía venir y que promete alterar el equilibrio dentro del palacio.

Por otro lado, Julieta continúa debatiéndose entre la vida y la muerte, Manuel permanece a su lado sin separarse de su cama y Pía recupera por fin la carta que tanto la preocupa.

'La Promesa': Martina declara su amor a Adriano. (RTVE)
'La Promesa': Martina declara su amor a Adriano. (RTVE)

Además, Martina se sincera con Adriano y le confiesa sus sentimientos, mientras los responsables del servicio toman una decisión definitiva sobre Estefanía. Y cuando Vera comparte un momento de emoción con Simona y Candela, una aparición inesperada deja el episodio en uno de los grandes cliffhangers de la temporada.

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